516-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 Правоохоронці затримали у Києві колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова. "Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо", – поінформували у ДБР.

12:18 Вночі на Пагорбі слави у Львові невідомі спробували викрасти прах аґента НКВС, радянського диверсанта-розвідника Ніколая Кузнєцова. "Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями – до ГУР", – прокоментував міський голова Андрій Садовий.

12:02 Оперативне командування "Південь" уточнює: вночі було атаковано портову інфраструктуру на Дунаї.

11:49 Москву атакували безпілотні літальні апарати. У міноборони РФ стверджують, що атаку вдалося перехопити засобами радіоелектронної боротьби – дрони нібито не долетіли до цілей і зазнали аварії. Міський голова Сєрґєй Собянін оголосив про влучання по цивільній інфраструктурі. Телеграм-канали Mash і Shot повідомляють, що один із дронів влучив у будівлю бізнесцентру на вулиці Ліхачова, після чого з будівлі пішов "густий чорний дим", а інший – у районі Комсомольського проспекту в Москві.

11:31 Через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора система передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ, без живлення залишилася Одеська ТЕЦ і без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів, повідомили в Міненерго. На Донеччині через обстріл знеструмлювали 18 населених пунктів, без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів.

11:17 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Усіх російських школярів планують навчати основ керування бойовими безпілотниками. Російський сенатор Артем Шейкін оголосив, що уроки включатимуть в себе розвідку місцевості та способи протидії ворожим безпілотним літальним апаратам (БПЛА). Уроки з БПЛА заплановані в переглянутій програмі "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 і 11 класів, яка має бути обов'язковою з 1 вересня 2023 року і включатиме стрільбу з автомата, навички поводження з ручною гранатою і надання першої медичної допомоги. Посилений акцент Росії на військовій підготовці дітей здебільшого є спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а не розвивати справжні військові спроможності. Однак додавання навичок керування БПЛА підкреслює, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як постійний компонент сучасної війни.

11:00 Станом на 09:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 122 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 42 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:05 Українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території, за минулий тиждень – близько 4 кв. км, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

121,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

46,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

119,7% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

151,7% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

62,6% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

32,2% засобів ППО (з них 1,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:53 Вночі росіяни атакували портову інфраструктуру Одеської області іранськими ударними дронами типу "Shahed", три з яких ліквідовано, інформує полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. Внаслідок влучань постраждало 6 людей, зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, у одному з виробничих приміщень виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

09:45 Окупаційна влада Криму повідомляє про влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Зупинено рух поїздів і автомобілів трасою Джанкой–Сімферополь, евакуюють населення сіл у радіусі 5 кілометрів від складу боєприпасів.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін під час зустрічі з президентом Білорусі Лукашенком у Санкт-Петербурзі висловив свою постійну занепокоєність потенційними загрозами, які "група Ваґнера" та Пріґожин можуть становити для нього через символізм та позерство.

• Лукашенко сказав Путіну, що "група Ваґнера" в Білорусі залишиться в центральній частині країни, ймовірно, тонко нагадуючи російському президенту про загрозу, яку все ще становить для нього військова організація "Ваґнера", і підкреслюючи свій контроль над цією владою.

• Путін і Лукашенко також посилили інформаційні операції, спрямовані на Захід.

• Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 липня заявив CNN, що українські сили звільнили приблизно 50 відсотків території, яку росіяни захопили з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

• Українські війська 23 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і просунулися вперед.

• У ніч з 22 на 23 липня російські війська завдали ще одну серію ракетних ударів по портовій інфраструктурі та центру міста Одеса, завдавши серйозної шкоди цивільним районам.

• Подальші припущення щодо арешту колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Іґоря Ґіркіна та публічна позиція його соратників свідчать про те, що обмежена частина провоєнної спільноти, можливо, розглядає можливість політичних дій проти Кремля.

• Члени «Клубу розлючених патріотів», ймовірно, розглядають арешт Ґіркіна як екзистенційну загрозу тому сегменту ультранаціоналістичної спільноти, яку він представляє, і, ймовірно, активізують свою кампанію, щоб позиціонувати Ґіркіна як опозиційного діяча.

• Можливо, Кремль намагається піддати цензурі ізольовану частину російської ультранаціоналістичної спільноти, яка постійно висловлює ворожість до Кремля.

• Керівник одного з найбільших постачальників обладнання зі стеження для російських спецслужб помер 22 липня.

• Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Сватове–Кремінна і, як повідомляється, досягли значних тактичних успіхів.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії вздовж лінії Сватове–Кремінна та в районі Бахмута, за повідомленнями, досягли успіхів поблизу Бахмута.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки–Донецька, але без успіху.

• Українські війська продовжували наступальні дії в районі західної межі Донецької та східної Запорізької областей та на заході Запорізької області, просуваючись уперед.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на західній межі Донецької та східній Запорізької областей.

• Міністерство оборони (МО) Росії продовжує вербувати ув'язнених на війну в Україні.

• Російська окупаційна влада завозить іноземних громадян на окуповану Україну, щоб штучно змінити демографію.

09:11 Українські війська на південному фронті за час наступу звільнили більше 192 кв. км території, з них за минулий тиждень – більше 12 кв. км, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Українські війська продовжують наступальну операцію на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: