Поляки розпочали ремонт підбитих в Україні танків Leopard.

Польщі й Німеччині вдалося залагодити суперечку щодо вартості ремонту.

У місті Глівіце на півдні Польщі розпочав роботу центр з ремонту та технічного обслуговування танків Leopard, підбитих у боях в Україні. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на твіт польського міністра оборони Маріуша Блащака (Mariusz Błaszczak). За його словами, перші два танки вже прибули на підприємство Bumar-Łabędy.

«Ремонтний габ у Ґлівіцах розпочав роботу! Перші два Leopard’и вже прибули з України на завод Bumar», – написав Блащак у Twitter.

Глава польського військового відомства нагадав, що найближчим часом до України прибуде два батальйони танків Leopard 2 версії 2A4 і 2A6, які обслуговуватимуться і ремонтуватимуться на заводі Bumar-Łabędy. «Це шанс для розвитку компанії в майбутньому, це шанс для створення додаткових робочих місць тут, у Ґлівіцах», – сказав він.

Відкриттю сервісного центру передували тривалі суперечки між польською та німецькою сторонами. Угоду між Берліном та Варшавою про обслуговування танків Leopard було підписано ще у квітні 2023 року. Згідно з нею, підприємство мало відкритися в Польщі вже наприкінці травня. Побудувати його мали разом німецькі підприємства, на яких виробляються танки, – Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann (KMW) – а також польська оборонна держкомпанія Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Проте, як вже повідомляло наше видання, реалізація проєкту затягнулася через фінансові розбіжності. Німці нарікали, що PGZ вимагала понад 100 тисяч євро за так звану «первинну діагностику» танків. У Німеччині за це зазвичай платять лише близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ не хотіла брати на себе жодних гарантій за ремонт. 12 липня газета німецька ділова газета Handelsblatt повідомила з покликом на джерела, що Берлін розриває домовленість про проведення ремонту танків у Польщі у зв'язку з «надмірно завищеними фінансовими запитами поляків». Пізніше того ж дня представник міноборони ФРН розповів у кулуарах саміту у Вільнюсі, що підбиті в Україні танки Leopard 2A5 та Leopard 2A6 планують ремонтувати у Німеччині та, можливо, також у Литві. Чиновник додав, що переговори про ремонт танків Leopard модифікації 2A4 у Польщі, як і раніше, тривають.