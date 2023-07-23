515-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:46 Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування «зернового коридору», пояснив Секретар РНБО Олексій Данілов.

За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського «зернового ультиматуму» - відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень. У свою чергу знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування «зернового коридору», має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї «енергетичної наддержави» путін хоче стати «зерновою надімперією». Украіна розуміє і обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування. Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського «зернового коридору» під гарантії міжнародної безпеки. Наші серця сьогодні з Одесою і Одеситами! Зі всіма, хто постраждав від російського терору

10:33 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями спостерігається збільшення кількості артилерійських обстрілів уздовж північної частини лінії фронту, в Луганській та Харківській областях. Це, ймовірно, супроводжувалося деяким збільшенням кількості російських штурмів невеликими підрозділами, але ситуація була заплутана російською дезінформацією. Росія, ймовірно, досягла лише незначних успіхів, але її відновлена активність на півночі підкреслює її важливість для Кремля, коли вона одночасно стикається зі значним тиском на південному запорізькому напрямку. Західна група російських військ, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, володіння якою Росія майже напевно вважає однією з фундаментальних цілей своєї війни.

10:21 Внаслідок нічного обстрілу в Одесі, крім Спасо-Преображенського кафедрального собору, пошкоджено ще дві пам'ятки архітектури: Будинок вчених і будинок на бульварі Михайла Жванецького. У Будинку вчених, який є пам'яткою національного значення, вибито практично всі старовинні вітражі і понищено антикварні меблі всередині будівлі.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

121,5% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

46,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

119,5% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

151,2% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

62,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

32,1% засобів ППО (з них 1,6% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У Генштабі України повідомили, що українські війська вели контрнаступальні дії на Бердянському (Запорізько-Донецька область) і Мелітопольському напрямках (захід Запорізької області). Міністерство оборони Росії стверджує, що російські сили відбили 14 українських атак на південь від Кремінної Луганської області та в районі Бахмута.

• Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські контрнаступальні операції найближчим часом можуть активізуватися, а затримка контрнаступальних операцій частково пов’язана з обмеженістю матеріальних засобів. Зеленський на Аспенському безпековому форумі 21 липня заявив, що українські сили планували розпочати контрнаступальну операцію навесні, але брак боєприпасів і військової техніки, як-от обладнання для розмінування, і продовження навчання українців за кордоном, зумовили відтермінування. Зеленський зазначив, що затримка українських контрнаступальних операцій дозволила російським військам встановити мінні поля та кілька оборонних рубежів. У січні 2023 року ISW оцінила, що надання Україні західної зброї та матеріальних засобів було важливим фактором для здатності України проводити успішні контрнаступальні операції та що затримки між обіцянками Заходу надіслати в Україну західні системи вищого класу та надходженням цих систем, ймовірно, перешкоджають здатності України розпочинати та підтримувати широкомасштабні контрнаступальні операції. Зеленський заявив, що скоро контрнаступальні операції можуть активізуватися через розмінування. Держсекретар США Ентоні Блінкен 21 липня на Aspen Security Forum заявив, що ще зарано робити висновки щодо українських контрнаступальних операцій і що Україна, швидше за все, "зробить суттєві зміни" на полі бою, оскільки Київ спрямує всі сили, які Україна підготувала для контрнаступу.

• 22 липня українські офіційні особи заявили, що кампанія ураження російських військових цілей у тилових районах окупованої частини України успішно погіршує логістику Росії та можливості ведення нею бойових дій, ймовірно, сприяючи асиметричному градієнту виснаження на користь України. Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу полковник Сергій Баранов 22 липня заявив, що українські ракетно-артилерійські підрозділи спричинили приблизно 90% втрат Росії. Баранов заявив, що українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам і що українські удари настільки потужні та точні, що російські сили вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь. 22 липня прес-секретар Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що українські атаки на скупчення російських боєприпасів у глибоких тилах спричиняють проблеми з логістикою для російських військових. Гуменюк зазначила, що ця тенденція відображається у зменшенні російських обстрілів у Херсонській області, що свідчить про те, що російські війська відчувають "снарядний голод" у цьому районі. Командувач Таврійського угруповання військ ЗС України бригадний генерал Олександр Тарнавський 13 липня порівняв контрнаступ України з боксом і заявив, що Україна має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, оскільки Україна може ефективно розгромити російські війська з великої дистанції, ймовірно, маючи на увазі продовження кампанії ураження Україною російську логістику на сході та півдні України. Заяви Баранова, Гуменюка та Тарнавського свідчать про те, що українські військові успішно проводять цю кампанію. Ця кампанія є центральним аспектом плану України створити асиметричний градієнт виснаження, який зберігає українську робочу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, одночасно поступово виснажуючи російську робочу силу та техніку.

• В рамках цієї кампанії українські війська завдали ударів по російській нафтобазі та складу боєприпасів у Криму. Збройні сили України 22 липня повідомили, що поблизу Октябрського Красногвардійського району Криму українські війська знищили нафтобазу та склад боєприпасів. Російські джерела стверджували, що українські сили також завдали ударів по аеродрому поблизу Октябрського, де російські сили, як повідомляється, протягом місяця накопичували техніку. Глава окупаційної влади Криму Аксьонов підтвердив, що українські війська завдали удару по складу боєприпасів, в результаті чого він вибухнув і змусив окупаційних чиновників евакуювати жителів у радіусі п’яти кілометрів від складу. Аксьонов також заявив, що російська влада призупинила залізничний рух по Керченському мосту, щоб мінімізувати ризики. Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що українські сили запустили дві крилаті ракети Storm Shadow, тоді як інші мілблогери стверджували, що українські сили використали для удару невизначену кількість безпілотників. ISW не може підтвердити, яке саме озброєння українські сили використовували для цього удару. Відомий російський мілблогер пов’язав цей удар з попередніми ударами України по російських військових складах у Криму та мостах через Чонгар і Керченську протоку. Він стверджував, що українські удари спрямовані на те, щоб порушити російське матеріально-технічне забезпечення та створити "снарядний голод" у російських військах, які воюють на півдні України.

• Російські удари по українському судноплавству та сільськогосподарській інфраструктурі на півдні України, можливо, затихають або переходять у тимчасове затишшя.

• Подальші подробиці про арешт колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Ігоря Гіркіна за екстремізм продовжують свідчити про зміну балансу сил серед кремлівських угруповань і помітну фракційність у ФСБ, в якій Гіркін служив.

• Соратники Гіркіна розпочали публічну кампанію, спрямовану на те, щоб виставити його як опозиційну до російського керівництва фігуру, яка веде боротьбу.

• Арешт Гіркіна не викликав широкого обурення в російському ультранаціоналістичному співтоваристві, як деякі попередні випадки, що свідчить про зростаючу фрагментацію інформаційного простору.

• Арешт Гіркіна, ймовірно, не є показником ширшої спроби цензурувати російську ультранаціоналістичну спільноту, а радше спробою вирізати певний сегмент спільноти, який відкрито ворожий до Кремля.

• Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та в районі Бахмута, але успіхів не досягли.

• Російські війська вели наступальні дії в районі Куп’янська, Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і заявляли про наступ у районі Куп’янська.

• Українські війська вели наступальні дії вздовж західної частини межі Донецької та східної Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, але без просування.

• Російські війська вели наступальні операції вздовж західної межі Донецької та східної Запорізької областей, але не отримали жодного підтвердженого чи заявленого просування.

• Відомі члени ради федерації РФ виступили проти законопроекту, спрямованого на підвищення верхньої межі призовного віку при збереженні нижньої межі в 18 років.

• Російська окупаційна влада продовжує переселяти українських дітей з окупованої України до Росії.

• Присутність "групи Ваґнера" в Білорусі, ймовірно, розширюється.

09:30 Внаслідок ракетних ударів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну установу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Станом на 4-ту годину ранку встановлено, що внаслідок обстрілу Одеси одна людина загинула та 22 - поранені, серед них - 4 дитини.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП, понівечені православні святині, з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.



09:20 Вночі росіяни знову атакували Одещину, загалом випустивши 19 ракет різних типів:

5 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

4 крилаті ракети морського базування «Калібр» - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей:

- всі 4 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

- всі 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К».

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: