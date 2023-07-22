Керівництво ООН звинуватило Путіна в приреченні найбідніших країн світу на голод.

На засіданні РБ ООН обговорювалося питання виходу Росії зі «зернової угоди».

У Нью-Йорку в п’ятницю, 21 липня, відбулося позачергове засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювалися ґлобальні наслідки виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Керівництво ООН і багато країн-членів оцінили це рішення Росії вкрай негативно. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На засіданні застерігали, що цей крок Кремля негативно позначиться на продовольчій безпеці у світі.

«Ціни на продовольство зростають у всьому світі, посилюючи вже існуючі сільськогосподарську, продовольчу та енергетичну кризи, які насамперед позначаються на найбільш вразливих групах населення», – зазначила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло (Rosemary DiCarlo).

Вона також жорстко засудила Росію за те, що та почала знищувати українські запаси зернових. «Ми стали свідками ще одного удару по світовій продовольчій безпеці: вже чотири доби поспіль Росія атакує порти в Одесі, Миколаєві та Чорноморську ракетами й дронами та руйнує важливу портову інфраструктуру та зернові запаси. Внаслідок цих атак також загинули мирні громадяни. Ми рішуче засуджуємо ці атаки та закликаємо Росію негайно їх припинити», – заявила Дікарло.

«Хтось недоїдатиме, хтось голодуватима, багато хто може померти через ці рішення Росії», – сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, керівник програми ООН з питань допомоги Мартін Ґріффітс (Martin Griffiths).

Представник Російської Федерації Михайло Хазін намагався довести членам Радбезу, що Росії даремно дорікають. За його словами, Чорноморська зернова ініціатива не впливала на продовольчі ціни на світових ринках і була не гуманітарною, а комерційною угодою. Він стверджував, що більшість українських зернових не потрапляли до розвиткових країн.

Мартін Ґріффітс, своєю чергою, навів факти, які спростовують заяви Хазіна. «Світові ціни на зернові підскочили, погрожуючи звести нанівець поступ, досягнутий у цій галузі за минулий рік, коли ринки стабілізувалися, і загрожуючи мільйонам людей голодом. Ф'ючерси на пшеницю та кукурудзу вже зросли майже на 9% та 8% відповідно. 19 липня, спостерігалося найбільше зростання цін на пшеницю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – сказав він.

Ґріффітс нагадав, що в рамках «зернової угоди» за останній рік Чорним морем було вивезено 33 мільйони тонн зернових, більше половини – до країн з низькими та середніми доходами. Внаслідок цього ціни на продовольство на світових ринках знизилися на 23%. Для прикладу, з усього обсягу імпорту зернових до Лівану українська частка склала 75%, до Пакистану – 55%, до Ефіопії та Лівії – 49%.

За словами постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield), Росія «веде війну проти бідняків світу, в той час, коли їм загрожує голод і вони особливо потребують допомоги».