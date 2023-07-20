Іракські протестувальники підпалили амбасаду Швеції у Багдаді.

Таким чином вони відреагували на анонс акції у Стокгольмі зі спаленням Корану.

 

 

У Багдаді протестувальники увірвалися в ніч на четвер, 20 липня, до будівлі амбасади Швеції та підпалили її. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Над будівлею досі піднімався дим.

 

Інцидент стався напередодні акції в Стокгольмі перед посольством Іраку. Її організатори заявили, що хочуть спалити іракський прапор та Коран. У відповідь на це найвпливовіший представник іракських шиїтів Муктада Садр закликав до протестів біля шведської амбасади в Багдаді.

 

За даними Reuters, в акції брали участь сотні людей. Повідомляється, що протестувальникам вдалося вдертися до будівлі та підпалити її, незважаючи на численних поліціянтів, які мали охороняти порядок на акції.

 

МЗС Швеції повідомляє, що персонал амбасади у столиці Іраку наразі перебуває у безпеці. У прес-службі Міністерства також підкреслили, що влада Іраку несе відповідальність за залагодження безпеки, захист дипломатичних місій та їхніх співробітників.

 

Міністерство закордонних справ Іраку виступило зі заявою, у якій засудило напад на амбасаду Швеції в Багдаді. «Уряд Іраку доручив компетентним органам провести термінове розслідування та вжити необхідних заходів безпеки, щоб розкрити обставини інциденту встановити винних у цьому акті та притягнути їх до відповідальності відповідно до закону», – наголошується в заяві іракського МЗС.

 

Нагадаємо, що у червні іракець Салван Моміка, який еміґрував до Швеції, спалив кілька сторінок з Корану під час акції протесту в Стокгольмі і наступив на священну книгу мусульман. Раніше у січні правий екстреміст Расмус Палудан спалив муляж Корану на демонстрації біля турецького посольства. Ці акціі викликали обурення в ісламському світі та погіршили відносини між Швецією та Туреччиною.

20.07.2023

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