512-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Вночі росіяни вдарили по центру Миколаєва, 19 людей поранено, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Загорівся гараж і триповерховий житловий будинок. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 19 липня російські війська завдали широкомасштабного удару ракетами та безпілотниками по портах і зерновій інфраструктурі на півдні України, щоб ще більше підкреслити відмову Росії щодо відновлення чорноморської зернової угоди та перешкодити можливості України експортувати зерно. Російські джерела стверджували, що російські удари по півдню України спрямовані на демонтаж портової інфраструктури, необхідної для чорноморської зернової угоди.

• Офіс президента Південно-Африканської Республіки оголосив, що президент Росії Путін не візьме участь в особистому саміті БРІКС в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року. Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Росії Лавров, а Путін візьме участь по відео.

• Вибух на російському полігоні в окупованому Кіровському районі на південному сході Криму 19 липня порушив використання росіянами автомагістралі «Таврида», яка з’єднує східний Крим із Севастополем. Російські та українські джерела повідомили, що російські склади боєприпасів здетонували після вибуху на Старокримському полігоні Кіровського району. Геолокаційні кадри показали вибухи на російському складі боєприпасів на південь від Айвазовського (25 км на північний захід від Феодосії). Окупаційний глава Криму Аксьонов заявив, що внаслідок вибухів загорілося сміттєзвалище, і оголосив, що рух трасою "Таврида" перекриють до ліквідації наслідків пожежі. Аксьонов також оголосив про евакуацію 2 тисяч жителів. Аксьонов заявив, що на момент цієї публікації причина вибуху невідома, але російські окупаційні чиновники, зокрема, не звинуватили українські сили у завданні удару по російській військовій інфраструктурі. Представник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов спростував інформацію про те, що керівник ГУР генерал-майор Кирило Буданов підтвердив причетність України до вибуху. Російські мілблогери, однак, звинуватили українські сили у завданні удару по російському складу боєприпасів, але не надали послідовних припущень щодо засобів, які Україна могла використати для нанесення цього удару.

• Українські війська 19 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів на цих ділянках. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що українські війська досягли успіху поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут і змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута). У Генштабі також повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському (район межі Запорізької та Донецької областей) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися більше ніж на кілометр у невстановленому районі Мелітопольського напрямку. Відомий російський мілблогер стверджував, що російським військам не вистачає ротацій і підкріплень на Запорізькому фронті та на південь від Бахмута, що заважає російським військам відвоювати втрачені позиції. Milblogger прогнозує, що тривалі затримки у вирішенні цих питань ротації та посилення на південь від Бахмуту загрожують серйозними наслідками для російського угруповання в цьому районі.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин і, як повідомляється, командир ПВК "Ваґнера" Дмітрій Уткін 18 липня вітали бійців ПВК "Ваґнера" на новій базі ПВК "Ваґнера" поблизу Осиповичів, Білорусь.

• Російські джерела стверджували, що "Ваґнер" продовжить діяльність за кордоном в африканських країнах, хоча причетність Прігожина до цієї діяльності залишається незрозумілою.

• Президент Росії Путін продовжує демонструвати свої знання російської історії дивним чином, цього разу, схоже, застерігаючи від можливості революції в Росії. 19 липня Путін заявив, що Росія вже перевищила свій "ліміт революцій у минулому столітті" у відповідь на згадку про туристичний зліт у Маївці, який відбувся у травні. Маївка — це нелегальний мітинг революційно налаштованих робітників, який проводився під Москвою в царський період з приходом весни. Путін також заявив, що сподівається, що туристичний зліт у Маївці не призведе до революції. Раніше Путін зробив, здавалося б, недоречну і несподівану алюзію на російську історію під час публічної зустрічі в жовтні 2022 року, коли він говорив про причини Пугачовського повстання XVIII століття, зазначивши, що воно почалося через те, що центр виявився слабким і тому, що хтось вирішив, що він був царем. – спостереження, яке потім виявилося доречним.

• Російська влада порушила справу проти філії ультранаціоналістичного "Клубу розлючених патріотів" за дискредитацію російських військ, що спонукало "Клуб розлючених патріотів" висунути чіткі вимоги російським офіційним особам.

• Українські війська продовжували наступальні дії в районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута, на ділянці Авдіївка-Донецьк і здобули успіхи в районі Бахмута.

• Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на ділянці Авдіївка-Донецьк і на заході Донецької - сході Запорізькій областей. Вони досягли незначних успіхів на ділянці Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, досягли обмеженого успіху в районі заходу Донецької - сходу Запорізькій областей.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході донецького та сході запорізького напрямків і в західній частині Запорізької області та досягли успіхів на обох ділянках фронту.

• Держдума Росії 19 липня прийняла в першому читанні і «в цілому» закон, який дозволяє Росгвардії мати важку військову техніку.

• Українське кримське партизанське угруповання «Атеш» 14 липня здійснило черговий успішний напад на російську військову колону в окупованій Херсонській області.

09:11 Вночі росіяни знову атакували південні регіони України, Одесу та Миколаїв.

Загалом, ворог випустив 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:

7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування «Калібр» – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);

19 ударних БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

В результаті бойової роботи наших воїнів знищено 5 ракет та 13 дронів:

- 2 з 7 крилатих ракет морського базування «Калібр»;

- 3 з 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К»;

- 13 з 19 ударних дронів типу «Shahed».

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: