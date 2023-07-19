Путін таки вирішив не їхати на саміт БРІКС до ПАР.

Там йому загрожував арешт за ордером МКС.

 

 

Президент Росії Путін не поїде на саміт країн БРІКС, який відбудеться в Південно-Африканській Республіці у серпні. Про це в середу, 19 липня, повідомило південноафриканське видання Independent Online з покликом на заяву президента ПАР Сіріла Рамапоси. У заяві наголошується, що таке рішення ухвалено за взаємною згодою.

 

«За взаємною домовленістю президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутнім на саміті. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров», – йдеться у тексті заяви.

 

ПАР зіткнулася з проблемами при організації саміту БРІКС, оскільки вона є учасницею Римського статуту й у разі прибуття Путіна на її територію зобов'язана затримати його за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), після чого видати Гаазькому трибуналу. МКС підозрює Путіна у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

 

Напередодні президент ПАР Сіріл Рамапоса попросив у Міжнародного кримінального суду дозволу не заарештовувати Путіна, коли той прибуде до країни. Рамапоса зробив таку заяву у відповідь на судовий позов, поданий опозиційним «Демократичним альянсом» з метою змусити уряд заарештувати російського президента, якщо той приїде на саміт БРІКС до Йоганнесбурга.

 

За словами президента ПАР, арешт Путіна буде рівнозначним оголошенню війни Росії. «У ПАР є очевидні проблеми з виконанням прохання про арешт і видачу президента Путіна. Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни», – йдеться у заяві Рамапоси.

 

Речник Кремля Пєсков, коментуючи слова Рамапоси, запевнив, що Росія не озвучувала жодних погроз на адресу влади ПАР у зв'язку з можливим арештом президента РФ під час його участі в саміті БРІКС, але попередила про можливі наслідки. Пізніше Пєсков заявив, що Путін вирішив брати участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку. При цьому представник Кремля підтвердив, що Лавров поїде до ПАР і буде присутнім на саміті особисто.

19.07.2023

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