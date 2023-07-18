Президент ПАР попросив у МКС дозволу не заарештовувати Путіна.

Сіріл Рамапоса побоюється, що це спровокує війну з Росією.

Президент ПАР Сіріл Рамапоса попросив у Міжнародного кримінального суду (МКС) дозволу не заарештовувати президента Росії Володимира Путіна, коли той прибуде до країни. Про це повідомило південноафриканське видання Independent Online. Рамапоса зробив таку заяву у відповіді на судовий позов, поданий опозиційним «Демократичним альянсом» з метою змусити уряд заарештувати російського президента, якщо той приїде на саміт БРІКС до Йоганнесбургу.

За словами Президент ПАР, арешт Путіна буде рівнозначним оголошенню війни Росії. «У ПАР є очевидні проблеми з виконанням прохання про арешт і видачу президента Путіна. Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни», – йдеться у заяві Рамапоси. Він уточнив, що ініціював консультації з МКС щодо цього питання, але не може розкрити деталей.

«Було б несумісно з нашою Конституцією ризикувати вступом у війну з Росією. Я маю конституційні зобов'язання захищати національний суверенітет, мир і безпеку республіки», — пояснив він свою позицію.

Нагадаємо, що в березні цього року МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою у незаконній депортації українських дітей із непідконтрольних Києву територій до Росії.

Саміт країн БРІКС, на який запрошено Володимира Путіна, відбудеться в серпні. ПАР входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС і заарештувати Путіна щойно той ступить на землю країни.

Раніше віцепрезидент ПАР Пол Машатіле заявив, що влада країни переконує Путіна не приїжджати на саміт. Водночас, за даними південноафриканської влади, Москва висловилася проти пропозиції, щоб російську делегацію на саміті очолював глава МЗС Росії Сергій Лавров, а Індія та Бразилія висловилися проти перенесення заходу до Китаю.