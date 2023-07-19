511-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:13 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заколот Пріґожина переломним моментом для стійкості путінського режиму. "Я майже впевнений, що це дійсно був заколот. Наміри Пріґожина були абсолютно серйозні. Він мав серйозні наміри створити умови, за яких його визнають джерелом реальної влади в Росії... Думаю, що головний урок його бунту в тому, що слабкість режиму було викрито перед усім світом, але найголовніше – перед народом Росії", – сказав Кулеба в інтерв'ю CNN. Голова МЗС наголосив, що за роки своєї кар'єри Путін "завжди відкрито громив своїх ворогів, намагався робити це якомога переконливіше". "Цього разу він не розгромив Пріґожина. Він пішов на торг. Він уклав із ним угоду. І це справжній переломний момент", – наголосив міністр.

13:55 Під час удару по Одещині Росія застосувала нову тактику, заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. В атаці брали участь ракети різного виду, дрони-вбивці, для удару застосовували стратегічну авіацію та ракети морського базування. "Застосовані ракети, які складні для збиття, – типу "Онікс" та "Х-22". Те, що вони випускалися майже одночасно та прямували за спільним маршрутом разом з ракетами типу "Калібр", можна віднести до елементів застосування нової тактики або її спроби для того, щоб максимально протидіяти нашій системі ППО", – прокоментувала Гуменюк. Вона наголосила, що то був дуже "мішаний" за стилем та видом озброєння удар: "Якщо раніше атаки були більш-менш хвилеподібні, то цієї ночі відбувалося все одночасно".

13:26 У болгарській столиці Софії заарештували 39-річного чоловіка, який погрожував убивством міністру оборони Болгарії Тодору Тагареву через його підтримку України у відбитті російської агресії. Обвинувачений надіслав погрози Тагареву 4 липня через соціальну мережу.

13:10 Президент України Володимир Зеленський скликав селекторну нараду, присвячену нічним російським ударам по Україні. "Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не тільки по Україні, а й по всіх у світі, які прагнуть нормального та безпечного життя", – прокоментував Зеленський. Верховний головнокомандувач ЗСУ доручив військовослужбовцям посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для посилення тиску на Росію та продовження нормального експорту українського зерна.

12:31 Російські пропагандистські медії підтвердили інформацію про ліквідацію комбрига Дєніса Іванова з позивним "Ташкент". За однією з версій, його вбили ударом дрона-камікадзе, коли комбриг їхав автомобілем. За даними журналіста Дениса Казанського, Іванова знищили внаслідок ракетного удару по російській базі у селищі Ювілейне.

12:16 Оперативне командування "Південь" оприлюднило фото наслідків російського обстрілу по Одещині. На кадрах видно, зокрема, пошкодження портової та залізничної інфраструктури.

12:01 Литва формує коаліцію з розмінування України, оголосив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, закликавши партнерів доєднатися до ініціативи з навчання українських саперів, а також надати необхідне обладнання. "Коаліція збирається за принципом «навчай та екіпіруйся»", – сказав Анушаускас. Голова міноборони Литви підкреслив, що існує потреба у швидкій та масштабній допомозі Україні для контрнаступу, щоб перемога прискорила завершення війни.

11:43 Вночі під ранок на військовому полігоні біля села Кринички в Кіровському (майбутньому Іслямтерецькому) районі Криму пролунали вибухи і почалася пожежа, яка призвела до детонації складу з боєприпасами. Окупаційна влада перекрила трасу Керч – Сімферополь – Севастополь і повідомила про евакуацію понад двох тисяч осіб з навколишніх сіл.

11:33 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 125 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 109 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:26 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З початку липня 2023 року, ймовірно, посилилися бойові дії в районі пониззя Дніпра. Крім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських і українських військ також воювали за острови в дельті Дніпра. Обидві сторони використовують невеликі швидкісні моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати-камікадзе для знищення деяких російських човнів. Росія стоїть перед дилемою, чи відповідати на ці загрози посиленням свого Дніпровського угруповання військ за рахунок розтягнутих підрозділів, які протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області.

11:22 Польща перекинула ближче до білоруського кордону дві механізовані бригади, повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. Таке рішення ухвалили через приїзд "ваґнерівців".

11:11 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:01 Вчора внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, і викликаних ним технологічних порушень знеструмлювалися 140 населених пунктів: в Дніпропетровській області – 75, у Запорізькій області – 37, в Сумській – 14, в Полтавській – 12, в Чернігівській – 6, у Київській області – 4, повідомили в Міненерго. Внаслідок чергового російського удару зафіксовано пошкодження лінії електропередачі в Миколаївської області, частково знеструмлено один населений пункт, були відключення кількох ліній електропередачі в Одеській області. Через обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області, залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

10:41 Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовим отримувати офіцерське звання без вищої освіти. Умови для офіцера: наявність досвіду бойових дій не менш як пів року та відсутність непогашених дисциплінарних стягнень.

10:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

120,7% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

46,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

118,4% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

148,4% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

61,8% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

30,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

10:14 Вночі росіяни вдарили по півдню України ракетами та дронами-камікадзе, повідомили в Оперативному командуванні "Південь":

"Не виводячи з бухти в Севастополі один із надводних ракетоносіїв, долучив його до атаки «Калібрами». 12 з 12 наші сили протиповітряної оборони знищили. Також протягом ночі окупанти застосували береговий ракетний комплекс із тимчасово окупованого Криму і вдарили по Одещині «Оніксами», а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136". Х-59 була збита на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовано. «Онікси» і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Влучив в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила. В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та вражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і феєрверками. Вогнеборці ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м. У небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136", ще 2 – над Миколаївщиною. Внаслідок падіння уламків зайнялись та пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних. Також внаслідок бойової роботи зі знищення ракет і дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів. У Херсоні ворог влучив шахедами у палац культури та понівечив гуртожиток. Одна цивільна особа травмована".

10:07 Сили оборони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. На Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.

10:04 У Київській області вночі українська ППО ліквідувала всі повітряні цілі, якими росіяни атакували Київ, постраждалих і руйнувань не зафіксовано, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

10:01 Внаслідок російських обстрілів змінено маршрут руху поїздів на львівському напрямку, які мали прямувати через Шепетівку, повідомляє АТ "Укрзалізниця". Зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя – Ковель і №31 Запоріжжя – Перемишль. Об'їзний маршрут означатиме затримку понад 5 годин для ковельського рейсу і близько 2 годин – для перемишльського.

09:58 Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" у Житомирській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт та приватні домогосподарства, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

09:55 Сили оборони України вночі знищили 4 російські БПЛА в Сумській області, повідомляє Сумська ОВА.

09:52 Росіяни атакували "шахедами" Херсонську область, спричинивши пожежу в будинку культури і пошкодивши двоповерхову будівлю, жертв немає, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:48 Кіровоградська область зазнала неподалік Кропивницького нічної масованої атаки ворога, обійшлося без жертв і руйнувань цивільних будівель, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

09:43 Українські війська мають успіх на напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське на південному фронті, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Атака на Керченському мосту 17 липня, ймовірно, матиме негайні наслідки для логістики російських військ на півдні України.

• Російські війська здійснили удари нібито по українських військових об’єктах на півдні України, що виглядало як відплата за атаку на Керченський міст.

• Звільнення колишнього командувача 58-ї російської загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова та проблеми, які він назвав, продовжують впливати на російські військові операції на півдні України та дискурс навколо цих операцій. Відомий прокремлівський російський блогер заявив, що українські війська намагаються виснажити російські сили, які захищають південь України, і зазначив, що російське військове командування не вирішило питання ротації військ, про які Попов говорив перед своїм звільненням. Інший відомий блогер підтримав Попова, зазначивши, що проблеми, про які він говорив, мали би бути для міноборони РФ важливішими, ніж переведення Попова до Сирії або інші заходи з пом'якшення негативного впливу на інформаційний простір. Деякі російські мілблогери поширили повідомлення про те, що кілька російських штурмових груп чисельністю до взводу одночасно здалися українським військам на запорізькому напрямку. Постійні проблеми з логістикою та операціями Росії на півдні України могли призвести до того, що ці сили не змогли або не захотіли воювати, і, як наслідок, здалися в полон.

• 18 липня на тлі посилення наступальних дій російських військ українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту та здобули тактичні успіхи вздовж межі Харківської та Луганської областей. Російські й українські джерела зазначають, що останнім часом російські війська посилили наступальні операції в Куп'янському районі (між північним сходом Харківської області та північним заходом Луганської області). Заступник міністра оборони України Ганна Маляр і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомили, що російські війська продовжують перекидати підкріплення на Бахмутський напрямок та зосереджують основні сили на Куп’янському напрямку у зв’язку з наступом українських військ в районі Бахмута, підтверджуючи оцінку ISW, що російські війська мають на меті відтягнути українські резерви в район Куп’янська та від критичних ділянок театру дій, де українські війська ведуть контрнаступальні операції. ISW продовжує оцінювати, що російські сили навряд чи здійснять тактично значущий прогрес або оперативний прорив між північно-східною частиною Харківської та Луганською областей – частково через низьку якість російських сил, розгорнутих у цьому районі. Російські та українські джерела зазначали, що в районі Куп'янська діють підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) і зеківські підрозділи "Шторм-З". Раніше ISW оцінювало, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії сильно ослаблені, а у підрозділах «Шторм-З» погані моральний стан та дисципліна.

• Росія продовжує законодавчі маніпуляції для придушення внутрішнього інакомислення через запровадження страху кримінальної відповідальності.

• Видання The Telegraph дійшло висновку, що президент Білорусі Лукашенко та білоруська влада беруть активну участь у примусовій депортації українських дітей.

• Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ–Сватове, на південний захід від Кремінної та в районі міст Бахмут і Авдіївка–Донецьк, здобувши обмежені територіальні успіхи.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута та просувалися на північ від Бахмута.

• Українські війська проводили контрнаступальну операцію на заході Донецького та сході Запорізького напрямків і на заході Запорізької області та, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі заходу Донецької та сходу Запорізької областей, а нещодавно здійснили обмежене просування на заході Запорізької області.

• Деякі російські джерела припустили, що нещодавні заходи, спрямовані на підтримку розвитку росгвардії, дозволяють їй позиціонувати себе як альтернативне російське військове формування.

• Росія продовжує формалізувати методи соціальних програм, спрямованих на молодь на окупованих територіях України.

09:11 Вночі росіяни атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed».

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина.

Протягом кількох хвиль атак противник задіяв:

16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

– 13 (з 16) крилатих ракет «Калібр»;

– 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

– 23 (з 32) ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: