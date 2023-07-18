Зустріч G20 в Індії завершується без комюніке через розбіжності щодо України.

Західні країни виступали за рішуче засудження Росії та її аґресії в Україні.

Дводенний саміт керівників економічних та фінансових відомств країн – членів G20 в індійському місті Гандінагарі завершується у вівторок, 18 липня, без ухвалення підсумкової заяви через розбіжності, які виникли серед учасників зустрічі щодо війни в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова представників уряду Індії, які цього року виступають у ролі організаторів форуму.

Організатори зустрічі висловлювали сподівання, що вдасться досягти консенсусу з питань реформи міжнародних банків розвитку, ґлобальних принципів регулювання криптовалют та врегулювання заборгованості фінансово вразливих країн. Проте російсько-українська війна стала найсуперечливішим питанням на порядку денному. Більшість західних країн, включно зі США, Великою Британією, Німеччиною та Францією, виступають за рішуче засудження Росії та її аґресії в Україні, тоді як Росія та Китай виступили проти подібних кроків.

Індія як приймаюча сторона не змогла підготувати проєкт підсумкового комюніке, з яким погодилися б усі учасники, оскільки деякі країни наполягали на тому, щоб називати конфлікт війною, в той час як Росія називає свою агресію проти сусідньої країни «спеціальною військовою операцією». Тим часом Нью-Делі зайняло нейтральну позицію, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні та закликаючи до дипломатичного врегулювання.

Раніше на цьому тижні міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашінґтон беззастережно підтримує Україну, а боротьба зі спробами Росії обійти санкції є одним із основних завдань, які стоять перед Сполученими Штатами. Водночас представники уряду Індії заявили в бесіді з журналістами, що досягнення миру між Росією та Україною не входить до кола завдань G20 і такі зусилля найкраще робити в рамках ООН та двосторонніх перемовин.