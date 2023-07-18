510-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:19 Внаслідок грозового шторму, який пройшов Україною, у 5 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, повідомили в Міненерго. Залишаються знеструмленими 110 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Івано-Франківській областях, вчора знеструмлювалися 36 населених пунктів у Волинській області, наразі всіх заживлено. Через обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області, залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Через технологічні порушення знеструмлювалася частина споживачів у Дніпропетровській та Волинській областях.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

11:04 Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському і Бердянському напрямках та мають перевагу у важких боях за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли (Донецька область), повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень .На цих напрямках Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, заходи з розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби.

10:48 У світі понад 6,3 млн українських біженців, а в Україні –близько 5,1 млн внутрішньопереміщених осіб, повідомила на засідання Ради Безпеки ООН заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. Від початку війни близько 4,75 млн українців повернулися до своїх домівок, в тому числі 1,1 млн - з-за кордону.

10:31 На сході України ситуація складна, але контрольована, ворог тримає основні сили на куп’янському напрямку, а на бахмутський − перекидає резерви, намагаючись зупинити просування ЗСУ, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

10:22 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останнього тижня бойові дії тривали на багатьох ділянках фронту, при цьому обидві сторони досягли незначних успіхів на різних напрямках. На північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси на західніше Крем'янки. Україна продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмута. Тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються. Далі на південь Донецької області, особливо навколо Авдіївки, російські війська продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху. На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи вже прорвала основні оборонні лінії Росії. На цій ділянці Росія, ймовірно, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти свою критично важливу спроможність вести вогонь непрямим наведенням. У Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту, що є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

10:16 Адміністрація США вважає, що вивезення українського зерна сухопутним шляхом буде менш ефективним, ніж морем у рамках Чорноморської зернової ініціативи, водночас не розглядає варіанта супроводу вантажних суден військовими кораблями, заявив представник американської Ради національної безпеки Джон Кірбі.

10:01 У результаті нічної атаки росіян в Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель, одна людина дістала поранення, повідомили в Оперативному командуванні "Південь"

09:46 Українські війська мають успіх у наступі на двох напрямках на півдні: Мала Токмачка - Новопокровка та Велика Новосілка - Урожайне, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Ворог чинить потужний опір, тривають важкі бої.

09:34 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

120,5% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

46,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

118,1% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

147,4% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

61,8% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

30,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:30 Вночі росіяни атакували з південного напрямку шістьома крилатими ракетами «Калібр» та 36 ударними дронами типу «Shahed». Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил знищено всі шість «Калібрів» та 31 з 36 ворожих ударних дронів «Shahed-136/131». Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській (21 дрон) та Миколаївській областях (4 дрони), решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Атака 17 липня на Керченський міст через Керченську протоку, ймовірно, матиме значний і тривалий вплив на логістику Росії, оскільки трафік від туристичних служб до окупованого Криму блокує логістику Росії до півдня України в розпал українського контрнаступу, що триває на півдні. Російська окупаційна влада перенаправила інтенсивний цивільний транспорт з окупованого Криму до Росії через окупований південь України, а російські джерела повідомили про значні корки в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області в бік Мелітополя. Російські туристи, які втікали з окупованого Криму, ймовірно, посилили трафік і ускладнили російську логістику з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей. Окупаційна влада попросила мирних жителів розглянути альтернативні шляхи евакуації, щоб пом’якшити безпосередні проблеми з транспортом. Речник ГУР України Андрій Юсов відмовився коментувати причетність України до інциденту. Керченський міст і військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для українських сил під час їхнього захисту від повномасштабного російського вторгнення та окупації України, як раніше повідомляли ISW та українські офіційні особи.

• Російська та окупаційна влада, схоже, поглинута пом'якшенням наслідків атаки, а не використанням інциденту для потужних інформаційних атак з риторичними перегинами.

• Реакція російських мілблогерів на атаку на міст через Керченську протоку в основному критикувала російську владу за нездатність убезпечити міст.

• "Група Ваґнера" продовжує підготовку до встановлення постійної присутності в Білорусі.

• Росія продовжує зусилля з реорганізації свого внутрішнього апарату безпеки після збройного повстання "групи Ваґнера". Депутат Держдуми Росії Хінштейн 17 липня заявив, що спецпідрозділи ФСКН РФ «Гром» (МВС РФ) офіційно передані в підпорядкування Росгвардії Хінштейн підкреслив, що рішення було прийнято, щоб використати ключову роль Росгвадії у захисті внутрішньої безпеки Росії. Раніше 4 липня ISW повідомляв, що рішення про передачу «Грому» Росгвардії підкреслює бажання Кремля консолідувати ефективні антиповстанські сили під командуванням Росгвардії. Крім того, 17 липня російська Дума повідомила, що розглядає законопроект про дозвіл Росгвардії на розміщення важкого озброєння шляхом внесення змін до федерального закону «Про війська Національної гвардії Російської Федерації», які дозволять озброювати Росгвардію транспортною авіацією, бойовими, транспортними та багатоцільовими гелікоптерами, бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами, комплексами зв'язку, катерами, інженерним обладнанням та іншим військовим та воєнізованим спорядженням. Передача підрозділів «Гром» Росгвардії, а також рішення про надання Росгвардії важкої бойової техніки підтверджує попередню оцінку ISW про те, що Кремль продовжує зусилля з консолідації свого апарату внутрішньої безпеки навколо структур Росгвардії. Проте кілька суб'єктів у сфері внутрішньої безпеки Росії висловили своє занепокоєння та незадоволення передачею «Грому», а реорганізація внутрішніх органів безпеки може викликати ще більше напруження в Росії.

• Українські війська 17 липня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі посилення наступальних дій РФ вздовж межі Харківської та Луганської областей.

• Російські війська вели активні наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове і, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямку.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південний захід і південь від Кремінної, навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

• Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та просунулися в районі адмінмежі Донецької та Запорізької областей.

• Російські війська вели обмежені контратаки на заході Донецької області.

• Російські джерела стверджують, що українські сили продовжували безуспішні наземні атаки в районі Оріхова на заході Запорізької області.

• Російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що російська влада звільнила щонайменше вісім російських військових командирів, не призначаючи їх на нові посади з початку війни, що значною мірою відповідає попереднім оцінкам ISW.

• Російська окупаційна влада продовжує штучно збільшувати кількість російських громадян в окупованій Україні напередодні вересневих регіональних виборів.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: