У Франківську виплачуватимуть компенсації тим, хто розводить худобу та займається садівництвом.

 

На сесії Івано-Франківської міської ради депутати проголосували за прийняття Програми розвитку сільського господарства громади. Щоб купувати екологічно чисту продукцію, її потрібно продукувати. Тому аби заохотити мешканців займатися власною екологічною справою, мерія вирішила фінансово допомогти фермерам і аграріям.

 

Івано-Франківськ зріс, до громади додалося ще 18 сіл – це великі території, трудові ресурси, сприятливий клімат і вигідне географічне розташування, бо близько до кордону з ЄС. Тому розвивати тут аграрний сектор, особливо зараз – саме на часі.

 

 

«Це важливо, бо ми розуміємо, що сільське господарство зараз дуже важливе – це і продукти харчування, і робочі місця. Та, на жаль, усе менше людей тримають корів чи займаються ягідництвом. Тому прийняли рішення – будемо давати кошти. В кого буде більше трьох корів – зможуть отримати компенсацію з міського бюджету. Хто займається парниками, відповідно вирощуванням, теж зможе отримувати кошти. Хто поливні системи має, крапельні системи, тому що вони дороговартісні, теж буде отримувати компенсацію з міського бюджету з першого січня. Також ті, хто займаються вирощуванням городини, теж будуть отримувати компенсацію в промислових розмірах», – відзначає міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

Отримувати компенсації з міського бюджету зможуть ті, хто розводить велику рогату худобу, займаються садівництвом плодово-ягідних культур чи бджільництвом.

 

«Ми брали за основу загальнодержавні програми. Однак робили більше акцент на виробництві сільгосппродукції, які потребують більших людських ресурсів, трудомісткі. Починаємо для початку з п’яти заходів. Це є відшкодування до 50%, але на суму не більш ніж 100 тисяч гривень суб’єктам господарювання, особистим селянським господарствам вартості придбаної в племгосподарствах великої рогатої худоби. Також часткове відшкодування до 50%, але на суму не більш ніж 200 тисяч гривень суб’єктам господарювання за придбання посівного матеріалу – це є малина, лохина та інша продукція. Так само часткове відшкодування власникам бджолосімей до 50% понесених витрат внаслідок проведених досліджень при випадках підтвердження фактів отруєння бджіл», – розповідає заступник міського голови, директор Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Микола Вітенко.

 

Також право на відшкодування коштів із міського бюджету матимуть ті мешканці громади, які мають модульні теплиці чи встановлюють системи краплинного зрошення.

 

«Нам також цікаво, щоб розвивались парники, інші трудомісткі проєкти, які не потребують великих площ земельних ділянок, але в той же час потребують робочих місць. Так само ми будемо планувати часткове відшкодування після завершення монтажних робіт 50% витрат на облаштування системи поливу. Також до 30%, але не більше, ніж 500 тисяч гривень вартості спорудження модульних теплиць», – додає Микола Вітенко.

 

Сільськогосподарська продукція постійно реалізовується на восьми ринках Івано-Франківська та під час проведення крафтових ярмарків. Тому забезпечення раціонального харчування населення високоякісними екологічно чистими продуктами тваринного походження за доступними цінами стало одним із пріоритетних напрямків місцевої політики.

 

«Це стимулювання. Ми знаємо, що держава зараз стимулює, але ми також хочемо мати місцеву програму. Все-таки Івано-Франківськ став уже і сільськогосподарським краєм, бо маємо ще 18 сіл. Дуже прикро, коли у нас по селах по одній, по дві корови залишилось. Я вважаю, що всі ми сьогодні хочемо мати якісну екологічно чисту продукцію», – резюмує міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

Скільки виділять коштів на Програму, депутати повинні закласти в бюджеті на наступний рік. А от порядок подання документів на отримання компенсації буде затверджено на засіданні виконавчого комітету.

 

09.09.2022

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