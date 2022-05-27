Фермери з Івано-Франківщини запрошують на роботу переселенців.

 

Сільськогосподарські підприємства області мають потребу у додаткових трудових ресурсах на час проведення сезонних робіт, – про це заявив керівник фермерського господарства «Екко Беррі» Володимир Князевич на нараді голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. 

 

 

Задля початку цих робіт фермерське господарство «Еко Беррі» та «Бест Беррі» пропонує працевлаштувати 350–400 сезонних працівників для збору ягід, 200 постійних працівників на виробництво та 20 адміністративних.

 

В. о. директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Степан Вінтонович розповів про те, що регіональні агропромислові господарства та харчові підприємства ТОВ «Долина Агро», ФГ «Прометей», ФГ «Рома», ФГ «Бурячок», ПАФ «Бовшівська», ТОВ «Гудвеллі», ФГ «Агро-Поступ», ФОП «Рибак» та ПАТ «Харчосмакова фабрика» також пропонують робочі місця для переселенців і прикарпатців. Фермерське господарство «Агроекотехнології» (село Олеша Івано-Франківського району) працевлаштувало трьох внутрішньо переміщених осіб – двох готові прийняти на роботу. Задля успішного працевлаштування людей фермерські господарства, агропромислові та харчові підприємства налагодять співпрацю з центрами зайнятості в області, де охочі працювати зможуть отримати необхідну інформацію з працевлаштування.

27.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Вікторія Лук’янець і «Лятошинський тріо»: концертний тур Європою
Популяризуючи твори українських композиторів, «Лятошинський тріо» поширює знання про українське мистецтво, а ще на провідних європейських музичних сценах чинить опір російській агресії, яка обрала мистецтво адвокатом своїх злочинів і підступно ввела в оману весь світ.
26.05.22 | | Штука
92-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається відновити наступ на Слов’янськ, взяти під повний контроль Лиман, безуспішно пробував наступати на Комишуваху, Липове і Нагірне (Бахмутський напрямок), Красногорівку, Кам’янку, Авдіївку та Піски (Авдіївський напрямок) та Золоту Ниву (Новопавлівський напрямок)
26.05.22 | | Україна
Дивімось фільм: підтримуймо Харків!
28 травня о 18:30 Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» спільно з харківським актором Миколою Набокою кличуть на благодійний перегляд фільму «Що нам робити з цими будівлями?», щоб допомогти волонтерському центру «Культурний шок» у Харкові.
25.05.22 | | Штука
Конструювання національного міста: випадок Львова
Ярослав Грицак
Аналіз першої постсовєцької – та попередніх австрійської, польської, німецької та совєцької – хвиль перейменувань вулиць Львова.
25.05.22 | | Дискурси
91-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог активізувався на Лиманському напрямку, також веде наступ на Сіверськодонецьк та на Бахмутському напрямку в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького. На Харківському напрямку ворог здійснив чергову спробу наступу в напрямку Тернової, успіху не мав.
25.05.22 | | Україна
Музейна спадщина як ніколи на часі
Наталія ФЕДОРИШИН
Росіяни нині цілеспрямовано руйнують наші музеї, палять українські книжки, аби казати, що у нас нема своєї історії. Це спланований геноцид української нації. Зберегти українську культуру та історію – одна з найважливіших складових теперішньої війни.
24.05.22 | | Штука
Дія в слові – діє-слові
Андрій Содомора
Хто ще не може чи вже не може тримати зброї в руках, той повинен дбати про світлий порядок – працювати задля спільної перемоги світла над темрявою
24.05.22 | | Дискурси
Тільки віспи бракувало
Юрко ТИМЧУК
Вершники Апокаліпсису мутують, гібридизують і готові до "гри в довгу". Іван Богослов або не все знав достеменно, або не все сказав у шостій главі свого Одкровення.
24.05.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.