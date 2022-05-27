Фермери з Івано-Франківщини запрошують на роботу переселенців.

Сільськогосподарські підприємства області мають потребу у додаткових трудових ресурсах на час проведення сезонних робіт, – про це заявив керівник фермерського господарства «Екко Беррі» Володимир Князевич на нараді голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук.

Задля початку цих робіт фермерське господарство «Еко Беррі» та «Бест Беррі» пропонує працевлаштувати 350–400 сезонних працівників для збору ягід, 200 постійних працівників на виробництво та 20 адміністративних.

В. о. директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Степан Вінтонович розповів про те, що регіональні агропромислові господарства та харчові підприємства ТОВ «Долина Агро», ФГ «Прометей», ФГ «Рома», ФГ «Бурячок», ПАФ «Бовшівська», ТОВ «Гудвеллі», ФГ «Агро-Поступ», ФОП «Рибак» та ПАТ «Харчосмакова фабрика» також пропонують робочі місця для переселенців і прикарпатців. Фермерське господарство «Агроекотехнології» (село Олеша Івано-Франківського району) працевлаштувало трьох внутрішньо переміщених осіб – двох готові прийняти на роботу. Задля успішного працевлаштування людей фермерські господарства, агропромислові та харчові підприємства налагодять співпрацю з центрами зайнятості в області, де охочі працювати зможуть отримати необхідну інформацію з працевлаштування.