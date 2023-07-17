США нарешті дозволили тренувати українських пілотів на F-16.

Це рішення закріплює стрімкий поворот для Байдена, який ще на початку цього року заявляв, що Україні не потрібні F-16.

Сполучені Штати надали європейським країнам офіційний дозвіл навчати українських пілотів керувати американськими винищувачами F-16. Про це повідомив новинний телеканал CNN з покликом на слова радника американського президента з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Президент дав зелене світло, і ми даємо дозвіл, підтримаємо, посприяємо та надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали проходити навчання на F-16 так скоро, як тільки європейці будуть готові», – запевнив Салліван в інтерв'ю CNN.

Це рішення закріплює стрімкий поворот для президента Джо Байдена, який ще на початку цього року заявляв, що не вірить, що Україні потрібні F-16. Американські винищувачі, за словами Саллівана, дозволять українській армії протистояти російській перевазі у повітрі, яка наразі ускладнює просування українських сухопутних військ.

Салліван зазначив, що, за словами представників європейських країн, які взялися готувати українських пілотів, їм потрібні ще кілька тижнів для підготовки ресурсів, необхідних для проведення навчання.

Наше видання вже повідомляло, що група з 11 країн Заходу з серпня розпочне навчати українських пілотів керувати американськими винищувачами. Навчання розпочнеться у Данії, при цьому для реалізації довгострокових навчальних програм сторони створять центр у Румунії. Європейську коаліцію з тренування військовослужбовців України на винищувачах F-16 очолили Данія та Нідерланди.