507-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:49 Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль здійснив вчора неоголошений візит до України, повідомила південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

10:28 Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав заарештувати Путіна, якщо він особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі наступного місяця, в інтерв'ю CNN він заявив:

"Південна Африка десятиліттями відчувала на собі злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої повчання. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо".

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія регулярно звільняла командирів з початку вторгнення в Україну, але звільнення генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова привертає увагу тим, що його, очевидно, звільнили за те, що він висловив занепокоєння, а не за нібито погану роботу. У витоку відео, призначеному для військових його кола, Попов виступив з різкою критикою керівництва міноборони РФ, яке він звинуватив у тому, що воно "вдарило по нас з тилу, жорстоко обезголовило армію в найскладніший і найнапруженіший момент". Коментарі Попова привертають увагу до серйозного невдоволення, яке багато офіцерів, ймовірно, відчувають до вищого військового керівництва. Скарги багато в чому перегукуються зі скаргами власника "групи Ваґнера" Євгенія Пріґожина перед його заколотом у червні 2023 року. Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Шойґу і начальника генерального штабу генерала Ґєрасімова.

09:35 Вночі росіяни атакували шістьома ударними дронами типу «Shahed» з південного напрямку, чотири з них знищено силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни.

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

120,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

46,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

117,3% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

144,9% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),

61,0% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

30,3% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:23 Під час нічної атаки росіян у повітряному просторі Миколаївської області сили протиповітряної оборони ліквідували три ударні іранські дрони типу "Shahed 136/131", повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:17 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує вказувати, що має намір зберегти "групу Ваґнера" як згуртовану бойову силу, а не розбивати її, але прагне відокремити фінансиста "Ваґнера" Євгенія Прігожина від керівництва та сил "Ваґнера". Путін підтвердив російському виданню «Коммерсант», що 29 червня він зустрічався з Прігожиним і 35 командирами «Ваґнера». Путін стверджував, що пропонував бійцям "Ваґнера" служити під керівництвом їхнього командира (позивний «Седой»), який командував силами "Вагнера" протягом останніх 16 місяців. Путін стверджував, що «багато командирів ПВК «Ваґнера» кивали головами» у відповідь на його пропозицію, але Прігожин, «який сидів перед особовим складом і не бачив, як вони кивали», сказав, що командування ПВК «Ваґнера» не погоджується з таким рішенням. Ймовірно, Путін підкреслив інакшу реакцію Прігожина на те, щоб показати його як проблему, на відміну від лояльних командирів "Ваґнера". Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін зазначив, що переказ Путіним зустрічі 29 липня показує, що Путін піддався вимогам Прігожина, але остаточний результат зустрічі 29 липня незрозумілий. На пряме запитання «Комерсанта» щодо майбутнього «Вагнера» як бойової частини, Путін продовжував підтримувати абсурдну думку про те, що в Росії не існує приватних військових компаній. Прес-секретар Пентагону бригадний генерал ВВС Пет Райдер 14 липня заявив, що ПВК "Вагнер" не бере участі у військових операціях в Україні в будь-якій суттєвій допоміжній чи бойовій ролі.

• Білоруський уряд і незалежні джерела підтвердили 14 липня, що інструктори "групи Ваґнера", які раніше були в Африці, прибули на полігони в Білорусі. Білоруське інсайдерське джерело припустило, що «Вагнер» прагне провести ротацію військ свого африканського контингенту і що прибуття деяких інструкторів до Білорусі є частиною ширшої ротації військ.

• Звільнення колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова продовжує викликати різке обурення російського військового командування та російського цивільного керівництва.

• 14 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і, як повідомляється, досягли успіхів на деяких ділянках. В Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (район межі Донецько-Запорізької області) напрямках. Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на напрямку Біла Гора-Андріївка (9-15 км на південний захід від Бахмута). Заступник начальника департаменту ГУ Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що на Мелітопольському напрямку у невстановлених місцях українські сили просунулися на понад 1700 метрів. Російські мілблогери стверджували, що українські сили здійснили локальний прорив російських оборонних рубежів на північ від Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

• 14 липня російські війська завдали ще одну серію ударів з безпілотників "Шахед" по території України.

• Російська влада затримала колишнього співробітника ФСБ Росії Михаіла Полякова, який, як повідомляється, є адміністратором кількох популярних телеграм-каналів, що висвітлюють внутрішню політику Кремля. Поліція Москви затримала Полякова за звинуваченням у вимаганні невідомих російських політиків і бізнесменів.

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний визнав, що українські війська ведуть кампанію блокування російських військових об'єктів на території Росії. The Washington Post цитує слова Залужного про те, що Україна використовує зброю вітчизняного виробництва для ударів по російських військових цілях у Росії через занепокоєння Заходу щодо використання українськими силами зброї, наданої Заходом, на російській території. Залужний також наголошував на важливості українських ударів по всьому театру дій в Україні. The Washington Post повідомив, що Залужний також заявив, що посилення українського вогню непрямим наведенням може стримати російські сили та мінімізувати втрати українців, але що Україна зараз залежить від боєприпасів з інших країн для цієї мети. Залужний також підтвердив намір України звільнити Крим.

• Російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

• Українські війська продовжували наземні атаки та, як повідомляється, просунулися навколо Бахмута.

• Українські та російські сили здійснили обмежені наземні удари на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Українські сили продовжували контрнаступальні операції вздовж західної межі Донецької та східної Запорізької областей і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просувалися на цьому напрямку.

• Росія продовжує зусилля, ймовірно, спрямовані на те, щоб високого рангу офіцери залишилися на своїх посадах без спеціальних виключень щодо пенсійного віку.

• Російська окупаційна влада продовжує намагатися консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями шляхом маніпулювання вимогами щодо проживання та примусової паспортизації окупованого населення.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: