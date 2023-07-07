У США проходили неофіційні перемовини з росіянами щодо України.

У розмовах брав участь навіть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Група колишніх високопоставлених чиновників з царини національної безпеки США провела таємні перемовини щодо України з впливовими, близькими до Кремля росіянами. Про це повідомив телеканал NBC News з покликом на свої джерела.

За даними каналу, чиновники намагалися закласти підґрунтя для переговорів про припинення війни в Україні. Відомо, що одна зі зустрічей відбулася в квітні в Нью-Йорку й тривала кілька годин. У ній навіть взяв участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

На порядку денному були деякі з найгостріших питань війни в Україні, як-от доля окупованої Росією території, яку, на думку перемовників, Україна, можливо, ніколи не зможе звільнити, та пошук дипломатичного шляху, який міг би бути акцептабельним для обох сторін.

За словами джерел, з Лавровим зустрічався, зокрема Річард Гаас (Richard Haass), колишній дипломат і колишній президент Ради з міжнародних відносин. На зустрічі також був присутнім професор політології Джорджтаунського університету та старший науковий співробітником Ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан (Charles Kupchan) і керуючий директор Kissinger Associates, Inc., фахівець з питань Росії та Євразії Томас Ґрем (Thomas Graham). Обидвоє – колишні чиновники Білого дому та Державного департаменту.

У Білому домі підтвердили факт неофіційних перемовин – повідомила інформаційна аґенція Reuters. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, коментуючи інформацію NBC News, зазначив, що чинна американська влада не санкціонувала ці обговорення, хоч і знала про них.

«Хочу чітко заявити, що ці обговорення не заохочувалися і не ініціювалися нами, і ми не підтримували їх якимось активним чином. Як сказав президент, жодних розмов про Україну без України», – наголосив Кірбі.

Своєю чергою, у Москві заперечили участь Лаврова у перемовинах. Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала інформацію NBC News «фейком» і «дезою».