Пошуково-рятувальні роботи у Львові завершені: під завалами знайшли 10 тіл загиблих.

 

 

Унаслідок учорашнього ракетного удару по багатоквартирному будинку у Львові загинули 10 осіб. Одну людину знайшли вночі, ще одну – сьогодні вранці. Крім того, 48 осіб отримали травми та поранення різної важкості. Із них 6 досі залишаються в лікарнях міста. Стан госпіталізованих – середньої важкості.

Пошуково-рятувальні роботи, які тривали добу, завершені. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Щойно знайшли 10 тіло. Жінка.Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено, - написав він.

 

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький назвав імена загиблих: Анастасія, 32 роки; Мирослава, 60 років; Михайло, 35 років; Ірина, 63 роки; Ольга, 66 років; Світлана, 71 рік; Ольга, 68 років; Валерій, 67 років; Інна, 55 років; Ольга, 56 років.

У місті в пам'ять про загиблих оголошено дводенну жалобу. 

 

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». 7 із 10 ракет збили сили ППО, уламки яких впали у Львівському та Золочівському районах. 

Три ракети влучили у об'єкти у Львові, зокрема у чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській.

 

Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 35 будинків, два у критичному стані, пошкоджено орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Більше 1000 вікон потребують заміни. Пошкоджено близько 57 машин.


 

Львівська міська рада повідомила, що усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або модульному містечку поруч.

Також звернутись за допомогою можна за телефонами: Гаряча лінія Львова – 15-80;

Міський центр підтримки вимушено переміщених людей у Львові – 050-555-44-61.

Підприємців, об’єкти яких отримали пошкодження внаслідок нічної атаки, просять звертатися в Центр підтримки підприємництва: 032-254-60-15 або  067-000-24-06.

 


 

07.07.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
25-ліття Фонду „Pro Musica Viva”
Роман РЕВАКОВИЧ
Назва в інтенції засновників мала означати «щоб музика жила», а спеціалізація Фонду – промоція польської культури в Україні та української в Польщі
05.07.23 | | Штука
497-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське) та Лиманському (Нововодяне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за добу 40 бойових зіткнень
05.07.23 | | Україна
Не по-літньому жваво
Юрко ТИМЧУК
Бракувало людської погоди і чергового фарсопутчу в РФ. Всього решта було достатньо, навіть із чубком.
04.07.23 | | Україна
496-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському та Лиманському (7 атак), Бахмутському (9 атак), Авдіївському, Мар'їнському (15 атак), Шахтарському напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
04.07.23 | | Україна
Виходячи з тіні імперії
Радомир Мокрик
Будь-який крок, спрямований на зменшення чи витіснення українського з нашого простору, – шкідливий. Зараз усе й однозначно повинно працювати на утвердження нашої культури. Якщо не тепер, то вже, мабуть, ніколи.
03.07.23 | | Галичина
Львівська опера: підсумки сезону
Попри ракетні загрози та аварійні вимкнення світла театр презентувати декілька знакових премʼєр українського оперного та балетного репертуару, по-новому переосмислив українську класику та здобув визнання світової мистецької спільноти як «Найкращий оперний театр» за версією International Opera Awards!
03.07.23 | | Штука
495-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському (Міньківка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень.
03.07.23 | | Україна
494-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Невське та південніше Діброви), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу 46 бойових зіткнень.
02.07.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.