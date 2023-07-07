Пошуково-рятувальні роботи у Львові завершені: під завалами знайшли 10 тіл загиблих.

Унаслідок учорашнього ракетного удару по багатоквартирному будинку у Львові загинули 10 осіб. Одну людину знайшли вночі, ще одну – сьогодні вранці. Крім того, 48 осіб отримали травми та поранення різної важкості. Із них 6 досі залишаються в лікарнях міста. Стан госпіталізованих – середньої важкості.

Пошуково-рятувальні роботи, які тривали добу, завершені. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Щойно знайшли 10 тіло. Жінка.Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено, - написав він.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький назвав імена загиблих: Анастасія, 32 роки; Мирослава, 60 років; Михайло, 35 років; Ірина, 63 роки; Ольга, 66 років; Світлана, 71 рік; Ольга, 68 років; Валерій, 67 років; Інна, 55 років; Ольга, 56 років.

У місті в пам'ять про загиблих оголошено дводенну жалобу.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». 7 із 10 ракет збили сили ППО, уламки яких впали у Львівському та Золочівському районах.

Три ракети влучили у об'єкти у Львові, зокрема у чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській.

Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 35 будинків, два у критичному стані, пошкоджено орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Більше 1000 вікон потребують заміни. Пошкоджено близько 57 машин.





Львівська міська рада повідомила, що усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або модульному містечку поруч.

Також звернутись за допомогою можна за телефонами: Гаряча лінія Львова – 15-80;

Міський центр підтримки вимушено переміщених людей у Львові – 050-555-44-61.

Підприємців, об’єкти яких отримали пошкодження внаслідок нічної атаки, просять звертатися в Центр підтримки підприємництва: 032-254-60-15 або 067-000-24-06.



