Raiffeisen Bank знов відкладає вихід з Росії.

Австрійські банкіри сподіваються, що російсько-українська війна скоро закінчиться, тож виходити взагалі не доведеться.

 

 

Австрійський фінансовий конгломерат Raiffeisen Bank International (RBI) знов відклає свій вихід з російського ринку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на три джерела, знайомих з позицією фінансової інституції.

 

За даними аґенції, це рішення банку підтримує австрійська влада. Відень попри те, що підтримує Україну, не хоче повного розриву відносин із Москвою. Наразі RBI є найбільшим західним банком у Росії, який забезпечує платіжну лінію для сотень тамтешніх компаній.

 

Цьогоріч у березні банк під тиском європейських регуляторів пообіцяв полишити Росію до осені 2023 року. Проте, за твердженням джерела, австрійська група досі не репрезентувала європейському Центробанку свого плану виходу. Це робить відхід Raiffeisen Bank із Росії малоймовірним у найближчі місяці.

 

Окрім того, RBI також знадобиться схвалення російських Центробанку та Мінфіну і, у разі продажу, президента Росії. За інформацією Reuters, російська влада дала зрозуміти банку, щоб він залишився на ринку, оскільки він досі дозволяє здійснювати міжнародні платежі за системою SWIFT.

 

У Росії працює дочірня компанія RBI – «Райффайзенбанк». Вона входить до списку системно значущих російських банків.

 

На початку року Мінфін США розпочав перевірку RBI у зв'язку з його діяльністю у Росії, а також на територіях окупованого Донбасу та Сирії. В австрійській групі тоді сказали, що повністю співпрацюють із американським відомством.

07.07.2023

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