США звинуватили Росію в нападі на американські розвідувальні дрони.

Пентаґон заявив, що дії російських пілотів порушили «встановлені норми та протоколи».

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) звинуватило російських військовиків у «непрофесійних та небезпечних маневрах» щодо американських безпілотників на північному сході Сирії. Про це повідомив телеканал CNN.

Згідно з повідомленням CENTCOM, зранку в середу, п’ятого липня, російські винищувачі перехопили три американські розвідувальні дрони MQ-9 Reaper, коли ті відстежували цілі, пов'язані з терористичним угрупованням «Ісламська держава».

Як засвідчує оприлюднений американським командуванням відеозапис інциденту, російські винищувачі випустили перед дронами парашутні ракети. А один із російських пілотів, наблизившись, увімкнув перед американським безпілотником форсажну камеру. Все це ускладнило керування апаратами.

Командувач CENTCOM генерал Алекс Ґринкевіч (Alex Grynkewich) наголосив, що дії російських пілотів порушили «встановлені норми та протоколи». «Вони аґресивно маневрують проти нас, коли наші протоколи говорять, що ми повинні триматися… на відстані кількох миль і просто стежити один за одним», – зазначив він

Своєю чергою, заступник керівника російського центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії Олег Гурінов заявив, що безпілотні літальні апарати міжнародної коаліції, яку очолює США, п'ять разів на добу порушили безпеку польотів у районі Сирії, закритому через спільні російсько-сирійські навчання.

Нагадаємо, що в середині березня цього року над Чорним морем зазнав аварії американський військовий дрон MQ-9 Reaper. Дрон був збитий російським винищувачем Су-27, хоча в Москві заявили, що безпілотник розбився «внаслідок різкого маневрування».