США повертаються до UNESCO.

Генеральна конференція UNESCO проголосувала за повторне прийняття Сполучених Штатів до організації.

Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти та культури (UNESCO) погодилася знову прийняти Сполучені Штати до своїх лав. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Генеральна конференція UNESCO 132 голосами «за» і 10 «проти» ухвалила пропозицію про повторне прийняття США до організації. Членство Сполучених Штатів набуде офіційного статусу, щойно державний секретар Ентоні Блінкен або вказана особа офіційно приймуть запрошення.

Блінкен заявив, що набуття членства «відновить лідерство США з низки питань, важливих і цінних для американського народу». «Я натхнений і вдячний за те, що сьогодні члени організації прийняли нашу пропозицію, яка дозволить Сполученим Штатам зробити наступні офіційні кроки до відновлення членства в організації. Прагнучи повноцінного членства в UNESCO, США чітко заявляють про свою відданість міжнародному підходу та дипломатії з найважливіших питань, включно зі захистом журналістів, розширенням доступу до освіти, формуванням найкращих практик за новими технологіями, які розвиваються, захистом культурної спадщини та збереженням пам'яті про незмірні жертви», – заявив він.

Російські, палестинські та північнокорейські представники навмисно затримували розгляд пропозиції США на кілька годин, використовуючи численні процедурні зволікання. Засідання було перервано через втому деяких перекладачів UNESCO.

Крім Росії, КНДР та Палестинської автономії, проти прийняття США проголосували Білорусь, Китай, Еритрея, Індонезія, Іран, Нікарагуа та Сирія.

На початку червня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що подасть заявку на повторний вступ до організації, пояснивши це насамперед занепокоєнням тим, що Китай заповнює прогалину, яка утворилася після відходу США. UNESCO, зокрема, відіграє важливу роль у розробці міжнародних стандартів у галузі штучного інтелекту та технологічної освіти у всьому світі.

Нагадаємо, що 2017 року адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа оголосила про вихід США з UNESCO, стверджуючи, що організація упереджено ставиться до Ізраїлю. Рішення набуло чинності через рік.