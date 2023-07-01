США повертаються до UNESCO.

Генеральна конференція UNESCO проголосувала за повторне прийняття Сполучених Штатів до організації.

 

 

Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти та культури (UNESCO) погодилася знову прийняти Сполучені Штати до своїх лав. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Генеральна конференція UNESCO 132 голосами «за» і 10 «проти» ухвалила пропозицію про повторне прийняття США до організації. Членство Сполучених Штатів набуде офіційного статусу, щойно державний секретар Ентоні Блінкен або вказана особа офіційно приймуть запрошення.

 

Блінкен заявив, що набуття членства «відновить лідерство США з низки питань, важливих і цінних для американського народу». «Я натхнений і вдячний за те, що сьогодні члени організації прийняли нашу пропозицію, яка дозволить Сполученим Штатам зробити наступні офіційні кроки до відновлення членства в організації. Прагнучи повноцінного членства в UNESCO, США чітко заявляють про свою відданість міжнародному підходу та дипломатії з найважливіших питань, включно зі захистом журналістів, розширенням доступу до освіти, формуванням найкращих практик за новими технологіями, які розвиваються, захистом культурної спадщини та збереженням пам'яті про незмірні жертви», – заявив він.

 

Російські, палестинські та північнокорейські представники навмисно затримували розгляд пропозиції США на кілька годин, використовуючи численні процедурні зволікання. Засідання було перервано через втому деяких перекладачів UNESCO.

 

Крім Росії, КНДР та Палестинської автономії, проти прийняття США проголосували Білорусь, Китай, Еритрея, Індонезія, Іран, Нікарагуа та Сирія.

 

На початку червня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що подасть заявку на повторний вступ до організації, пояснивши це насамперед занепокоєнням тим, що Китай заповнює прогалину, яка утворилася після відходу США. UNESCO, зокрема, відіграє важливу роль у розробці міжнародних стандартів у галузі штучного інтелекту та технологічної освіти у всьому світі.

 

Нагадаємо, що 2017 року адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа оголосила про вихід США з UNESCO, стверджуючи, що організація упереджено ставиться до Ізраїлю. Рішення набуло чинності через рік.

01.07.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Всі ознаки failed state
Максим МУЛЯР
Що головним лузером бунту «Вагнера» став саме Путін, погоджуються майже всі  експерти і політичні оглядачі, які коментують цю подію. Всім стало очевидно: Путін – старий нікечема, а путінська Росія – failed state.
30.06.23 | | У світі
Путін і Прігожин варті один одного
Олександр МОТИЛЬ
Безлад, якого боїться Захід у разі повалення Путіна і занурення Росії в хаос, обіцяє потенційно радикальну й позитивну трансформацію Росії
30.06.23 | | Дискурси
492-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Роздолівка, Білогорівка), Бахмутському (Бахмут), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 31 бойове зіткнення
30.06.23 | | Україна
491-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Роздолівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Богданівка, Біла Гора), Авдіївському (Авдіївка, Сєверне), Мар'їнському (Мар'їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 40 бойових зіткнень
29.06.23 | | Україна
Врятувати цвіт української нації
Олена Лисенко
Ця повість написана про і для підлітків, вона покликана відвертати дітлашню від саморуйнування і вчинків, які часто не можна виправити. Попри те, що Ярослав Карпець підіймає складну і контраверсійну для українського суспільства тему, він робить це напрочуд… безтурботно і легко.
28.06.23 | | Штука
490-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка та Побєда), Шахтарському (Рівнопіль) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень
28.06.23 | | Україна
Їх багато
Майкл Мишкало
Вони як мікроби – всюди. Війна породжує не тільки страх, страждання і горе – вона породжує героїзм одних і небачене скотство інших.
27.06.23 | | Дискурси
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.