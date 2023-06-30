Вишам США заборонили враховувати расу абітурієнтів.

Верховний суд США визнав неконституційною позитивну дискримінацію в університетах.

Верховний суд США визнав неконституційною позитивну дискримінацію у вищих навчальних закладах — практику, яка дозволяла керівництву вишів враховувати расову приналежність абітурієнтів, щоб зберігати в освітніх закладах расове різноманіття. Про це повідомив телеканал CNN.

Таке рішення суд виніс у рамках двох справ щодо політики прийняття студентів до Гарварду та Університету Північної Кароліни. Позови подавала некомерційна організація «Студенти за чесний вступ» (Students for Fair Admissions), яка наполягала, що раса взагалі не повинна враховуватися при зарахуванні абітурієнтів до вишів. Голоси суддів розподілилися шість проти трьох у кейсі Університету Північної Кароліни та шість проти двох щодо Гарварда (одна зі суддів не брала участі у справі проти Гарварда).

Верховний суд вважає, що університети порушували один із пунктів 14-ї поправки до Конституції США про рівний захист, який встановлює, що до людей, які перебувають у рівних умовах, мають ставитися однаково.

Експерти інформаційної аґенції Bloomberg назвали рішення суду «новою ерою» у системі вищої освіти США. Як вказує Bloomberg, більшість елітних університетів США враховують расу під час вступу, хоча дев'ять штатів, включно з Каліфорнією та Флоридою, забороняють таку практику в державних установах.

Президент США Джо Байден висловив категоричну незгоду з ухвалою Верховного суду країни. Коментуючи це рішення, він підкреслив, що воно ознаменувало відступ від судового прецеденту, який існував протягом десятиліть. Президент закликав університети не відмовлятися від традиційної прихильності до етнокультурної різноманітності під час набору студентів. Байден рекомендував брати до уваги різні чинники, включно з економічним становищем абітурієнтів та труднощами, з якими вони зіткнулися, зокрема расову дискримінацію.