Вишам США заборонили враховувати расу абітурієнтів.

Верховний суд США визнав неконституційною позитивну дискримінацію в університетах.

 

 

Верховний суд США визнав неконституційною позитивну дискримінацію у вищих навчальних закладах — практику, яка дозволяла керівництву вишів враховувати расову приналежність абітурієнтів, щоб зберігати в освітніх закладах расове різноманіття. Про це повідомив телеканал CNN.

 

Таке рішення суд виніс у рамках двох справ щодо політики прийняття студентів до Гарварду та Університету Північної Кароліни. Позови подавала некомерційна організація «Студенти за чесний вступ» (Students for Fair Admissions), яка наполягала, що раса взагалі не повинна враховуватися при зарахуванні абітурієнтів до вишів. Голоси суддів розподілилися шість проти трьох у кейсі Університету Північної Кароліни та шість проти двох щодо Гарварда (одна зі суддів не брала участі у справі проти Гарварда).

 

Верховний суд вважає, що університети порушували один із пунктів 14-ї поправки до Конституції США про рівний захист, який встановлює, що до людей, які перебувають у рівних умовах, мають ставитися однаково.

 

Експерти інформаційної аґенції Bloomberg назвали рішення суду «новою ерою» у системі вищої освіти США. Як вказує Bloomberg, більшість елітних університетів США враховують расу під час вступу, хоча дев'ять штатів, включно з Каліфорнією та Флоридою, забороняють таку практику в державних установах. 

 

Президент США Джо Байден висловив категоричну незгоду з ухвалою Верховного суду країни. Коментуючи це рішення, він підкреслив, що воно ознаменувало відступ від судового прецеденту, який існував протягом десятиліть. Президент закликав університети не відмовлятися від традиційної прихильності до етнокультурної різноманітності під час набору студентів. Байден рекомендував брати до уваги різні чинники, включно з економічним становищем абітурієнтів та труднощами, з якими вони зіткнулися, зокрема расову дискримінацію.

30.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
491-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Роздолівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Богданівка, Біла Гора), Авдіївському (Авдіївка, Сєверне), Мар'їнському (Мар'їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 40 бойових зіткнень
29.06.23 | | Україна
Врятувати цвіт української нації
Олена Лисенко
Ця повість написана про і для підлітків, вона покликана відвертати дітлашню від саморуйнування і вчинків, які часто не можна виправити. Попри те, що Ярослав Карпець підіймає складну і контраверсійну для українського суспільства тему, він робить це напрочуд… безтурботно і легко.
28.06.23 | | Штука
490-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка та Побєда), Шахтарському (Рівнопіль) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень
28.06.23 | | Україна
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23 | | Україна
Під акомпанемент жабо-гадючих стосунків
Юрко ТИМЧУК
Вправи на повітрі, здійснені «вагнерівцями», затьмарили інші більш важливі події, які сталися на більш людських локаціях.
26.06.23 | | Україна
488-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (західніше Кривошиївки), Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Міньківка, Григорівка, Богданівка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 36 бойових зіткнень
26.06.23 | | Україна
Старовинна музика у Львівській філармонії
Сергій Гаврилюк
Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції. 
25.06.23 | | Штука
487-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Берестове), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень
25.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.