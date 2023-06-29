Чехія заборонила росіянам брати участь у змаганнях на території країни.

Також Прага заборонила чеським спортсменам виступати на змаганнях в Росії, якщо вони репрезентують свою країну.

 

 

Влада Чехії запровадила заборону на участь російських спортсменів у змаганнях на території країни. Про це повідомила газета České noviny. Таку ініціативу вніс на розгляд уряду міністр освіти Мікулаш Бек (Mikuláš Bek), і члени кабінету її одностайно підтримали.

 

У пресрелізі уряду Чехії йдеться, що кабінет міністрів ухвалив «заборонити участь спортсменів та команд, які репрезентують Російську Федерацію, у змаганнях та матчах, що організуються на території Чеської Республіки».

 

Те ж саме стосується чеських окремих спортсменів і команд, які репрезентують Чехію на змаганнях і матчах у Росії.

 

 

Російських спортсменів було усунуто від переважної більшості міжнародних змагань у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Під санкції, зокрема, потрапили футбольна та хокейна збірні Росії та клуби.

 

 

У березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити росіян до змагань у нейтральному статусі за умови, якщо вони не висловлювалися на підтримку війни і не пов'язані зі силовими структурами РФ. Це рішення викликало різку критику в Україні та низці інших країн, які засуджують російську військову аґресію.

29.06.2023

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