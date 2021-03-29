Хакера з Тернопілля звинувачують у розробці програм, завдяки яким обкрадено банки 11 країн.

На Тернопільщині правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який розробив шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого були здійснені фішингові атаки на банки 11 держав світу; збитки від протиправної діяльності, здійсненої хакерськими угрупованнями з використанням розробки підозрюваного, вимірюються десятками мільйонів доларів. Про це сьогодні, 29 березня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Фото https://www.gp.gov.ua

«Житель Тернопільщини розробив шкідливе програмне забезпечення, а саме фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, спрямоване на вебресурси більше сотні банків та їхніх клієнтів. Шкідливе програмне забезпечення дозволяло контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. В подальшому їх отримували хакерські угруповання та використовували у злочинних цілях», – йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів. Від фішингових атак постраждали фінустанови Австралії, Великої Британії, Іспанії, Італії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, Чилі та Швейцарії.

Фото www.gp.gov.ua

Цього чоловіка викрили у лютому 2021 року під час міжнародної спецоперації, яку проводили прокурори Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями США та Австралії та працівниками Департаменту кіберполіції і слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

За даними слідства, для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок підозрюваний створив власний інтернет-магазин у мережі DarkNet. У результаті санкціонованих обшуків на території Тернопільської області правооохоронці вилучили комп’ютерну техніку та встановили більше 200 активних покупців шкідливого програмного забезпечення. За попередніми даними, хакер не лише збував свою продукцію клієнтам з усього світу, а й надавав технічну підтримку під час здійснення фішингових атак.

Фото www.gp.gov.ua

За попередніми даними, збитки сягають десятків мільйонів доларів. Понад 50% усіх фішингових атак 2019 року в Австралії було здійснено саме завдяки розробці тернопільського хакера.

Йому повідомили про підозру у створенні з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдженні або збуті за ч.2 ст.361-1 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини хакеру загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією програмних чи технічних засобів. Слідчі дії тривають.