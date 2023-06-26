488-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:55 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України дві крилаті ракети “Калібр” та 7 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” було знищено. Також, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено. Крім того, протягом доби завдав 36 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів зс рф перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області; Сорокине, Кореньок, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Васильцівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області; Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Соледару та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного, Макарівки. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль, Макарівка, Зелене поле Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Білозерка, Ромашкове, Чарівне Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

18:26 Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо стану укриттів. Радбез визнав не готовими до експлуатації сховища в Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі та Білій Церкві. Керівників та посадовців, які відповідають за стан укриттів, притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Вони мають чотири тижні, щоб виправити недоліки.

18:07 Пріґожин у першому після путчу аудіоповідомленні заявив, що ПВК "Ваґнер" продовжить існувати: Лукашенко запропонував йому варіант "подальшої роботи в законній юрисдикції".

18:01 Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала "великою репутаційною втратою" Венеційської комісії висновок про необхідність поновлення "привілейованого статусу" для російської мови після завершення "надзвичайної ситуації", тобто війни з РФ. Віцепрем'єрка нагадала, що РФ ніколи не відстоювала права російської меншини – вона завжди говорила про "русскоязичноє насєлєніє", яке треба "захищати". "І фактично Венеційська комісія виходила з цього саме російського наративу. Це для нас така неприємна історія", – сказала Стефанішина в інтерв'ю "РБК-Україна".

17:46 Угорщина заблокувала виділення траншу у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру через включення Україною угорського OTP Bank до списку спонсорів війни. "Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому стану, коли OTP, найбільший угорський банк, перебуває у списку міжнародних спонсорів війни", – сказав міністр закордонних справ Петер Сіярто.

17:35 Опозиційний моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" спростував повідомлення російського видання "Верстка" про будівництва табору для ПВК "Ваґнер" під Осиповичами: "за минулу добу в Осиповицькому районі не було зафіксовано жодної активності, не кажучи вже про будівництво такого великого об'єкта".

17:19 Спалахів і випадків холери на постраждалих від підтоплення територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зафіксовано, спростувало Міністерство охорони здоров'я України фейк, що масово шириться мережею: "Дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО".

16:47 Уряд Німеччини має намір зменшити дефіцит боєприпасів у збройних силах та дозволити Україні самостійно замовляти снаряди для гаубиць, за які платитиме Берлін. Про це йдеться у рамковій угоді міністерства оборони ФРН із концерном Rheinmetall. За даними Der Spiegel, план передбачає постачання 333 тисяч 155-міліметрових боєприпасів до 2029 року на склади Бундесверу. Перший пакет із 20 тисяч боєприпасів для України вже узгоджений на наступні два роки – його вартість у 60 млн євро покриває німецький уряд.

16:25 У Могильовській області Білорусі почали будівництво військового табору для найманців ПВК "Ваґнер", підтвердили в обласному лісництві російським журналістам. Таборів буде кілька, один із них розташується недалеко від міста Осиповичі. Площа табору на 8 тис. ліжок буде 24 тис. м². Інформацію про те, що найманців відправлять до Білорусі, підтверджують і деякі родичі учасників "групи Ваґнер".

16:03 Підрозділи безпеки ДК «Укроборонпром» повідомили, що у березні-квітні провели перевірку щодо встановлення причин невиконання окремих заходів ракетної програми та направили результати до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Служби безпеки України: «Попри те, що значна частина ракетної програми, розробленої за дорученням Президента командою ДК та затвердженої на найвищому рівні, успішно виконана, деякі питання подальшої її реалізації залишаються невирішеними. За рішенням гендиректора ДК Юрія Гусєва – у рамках координації – підрозділами безпеки ДК у березні-квітні цього року проведено перевірку щодо встановлення причин невиконання окремих заходів ракетної програми».

15:39 Воїни 2-го механізованого батальйону 31-ї ОМБр записали відео зі звільненого села Рівнопіль. "Орки тікають – ми йдемо вперед!" – кажуть хлопці.

15:03 Аналітики The Economist узагальнили динаміку кількості пов'язаних із війною пожеж на підконтрольних Україні (синє) та окупованих (червоне) територіях (7-денне ковзне середнє за дні з менш ніж 50-відсотковим покриттям хмарами.

14:49 Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в Росії йде "внутрішня боротьба за владу", і конфлікт за участі Пріґожина був "лише одним актом в цьому російському спектаклі". "Ми бачимо руйнівні наслідки російської агресивної війни і для путінської системи влади", – сказала Бербок, додавши, що російське керівництво "все частіше завдає удару у відповідь самому собі". Також вона зазначила, що в російській пропаганді спостерігаються масові тріщини.

14:29 На таврійському напрямку ЗСУ просунулися на півтора кілометра углиб противника, повідомив пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку. Успіхів досягають підрозділи на мелітопольському напрямку. "Йде закріплення на досягнутих рубежах, проводиться розмінування та аеророзвідка місцевості", – йдеться у повідомленні.

14:13 Уряд Австралії затвердив нову військову допомогу для України на $73,5 млн. Збройні Сили України отримають 70 одиниць австралійської військової техніки: 28 панцеромобілів М113, 14 машин спеціального призначення, 28 вантажівок MAN 40M і 14 причепів. Також Австралія передасть Україні неназвану кількість артилерійських снарядів калібру 105 міліметрів.

13:52 Бунт "Ваґнера" свідчить про тріщини всередині Росії, заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. "Я думаю, зараз ще важливіше продовжувати підтримку України, тому що події минулого вікенду показують, що війна проти України руйнує військову міць Росії і розхитує її політичну систему", – сказав Боррель. Очільник європейської дипломатії визнав, що ризик політичної дестабілізації в ядерній державі викликає побоювання, і його слід враховувати. "Монстр, якого Путін створив в подобі "Ваґнера", тепер кусає його. Монстр діє проти свого творця. Політична система фрагментується, а військова міць дає тріщину. Це головний результат війни в Україні", – резюмував Боррель.

13:31 Сили оборони України звільнили від росіян Рівнопіль, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Рухаємося далі", – додала Маляр.

13:11 Посольство України в Ізраїлі видало різку заяву, в котрій констатувало, що "чинний уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією", про що свідчить "низка досить суперечливих подій, які відбулися в першій половині 2023 року і які збіглися із майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні". Зокрема, посольство звертає увагу на низку заявив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу – в його свіжому інтерв'ю, наприклад, "з'явилися вигадані та спекулятивні припущення, які припускають передачу західного озброєння з поля бою в Україні сирійському та іранському режимам". Також амбасада нагадує, що ізраїльський уряд нещодавно успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії. Крім того, досягнуто домовленості про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі, для якої навіть безкоштовно виділили землю. "У той час, як демократичні країни накладають санкції на Росію як на країну-терориста, яка щодня скоює військові злочини, Ізраїль не запровадив жодних санкцій, більше того, за останні два роки він збільшив двосторонню торгівлю з кривавим московським режимом", – констатує дипломатичне представництво.

12:46 Дніпровський районний суд Києва виніс вирок у справі вбивства Катерини Гандзюк. Підозрювані, Владислав Мангер та Олексій Левін, отримали по 10 років тюрми. Так, суд визнав Мангера винним у замовленні нападу, а Левіна – в організації вбивства. Також суд задовольнив цивільний позов про компенсацію моральної шкоди родині на 15 мільйонів гривень, повідомляє Hromadske.

12:35 НАБУ підтвердило затримання голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, а також двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Згідно з даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством обласної ради. Фіґурантів затримали на гарячому після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн.

12:24 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 149 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 50 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:11 Спроба заколоту найманців "групи Ваґнера" в Росії демонструє, що Москва припустилася стратегічної помилки, розв'язавши війну проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час візиту до Вільнюса.

11:53 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлювалися споживачі в Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Полтавській областях. Через технологічні порушення також тимчасово вимикали споживачів у Києві та Київській області. Через обстріли знеструмлювали частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 4634 МВт·год. Експорт відсутній.

11:35 Внаслідок нічного обстрілу Одещини одна ракета влучила у складське приміщення, а вибуховими хвилями від падіння уламків збитих БПЛА пошкоджено вікна в житлових будинках, дані про постраждалих не надходили, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Над Одещиною збили два "Калібри" і чотири дрони-камікадзе.

11:15 Станом на ранок вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +4 см (вчора була +3 см), повідомили в ДСНС. На правому березі Дніпра далі, як і вчора, залишаються підтопленими 2 населені пункти і 2 будинки, на лівому – далі 17 населених пунктів.

11:08 Нині зранку співробітники НАБУ затримали на робочому місці голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка (ВО “Свобода”) та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, повідомив нардеп від “Слуги народу” Андрій Богданець: "Зараз у приміщенні Тернопільської обласної адміністрації працює НАБУ. І, так би мовити, поклала на підлогу голову облради і двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації за підозру в хабарі. Наскільки я знаю, його передали їм десь по дорогах".

Наразі Михайла Головка везуть в ізолятор у Київ.

11:00 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:49 Кримінальну справу про збройний заколот проти Пріґожина не припинено, розслідування продовжують слідчі ФСБ, пише російський "Коммерсант", що має надійні джерела серед силовиків – незважаючи на те, що ввечері 24 червня прессекретар президента РФ заявив, що її буде припинено. Щоправда, можливо, що її поки що не припинено через бюрократичну тяганину, а не тому, що Путін передумав і не дотримав свого слова.

10:43 Росія повертає війська, які виводила зі сходу України в Московську область через заколот найманців ПВК "Ваґнер", розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону: "Під час активізації подій політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в московський регіон. Але через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, ці війська повертаються на схід. Це з тих фактів, які ми бачимо".

10:32 Рада міністрів ЄС із закордонних справ має затвердити шляхи подальшої допомоги для України, зокрема новий пакет військової допомоги на 3,5 мільярда євро, заявив перед початком Ради міністрів ЄС високий представник ЄС Жозеп Боррель: "Сьогодні Рада ЄС ухвалить нову додаткову військову допомогу для України – 3,5 мільярда євро. Я думаю, що це більш важливо, ніж будь-коли, – продовжувати підтримувати Україну. Тому що те, що трапилося протягом цих вихідних, показує, що війна проти України руйнує російську владу та впливає на її політичну систему. Той монстр "Ваґнер", якого створив Путін, зараз почав кусати, він обернувся проти власного творця. Це є важливим наслідком війни проти України".

10:16 Росіяни протягом двох останніх тижнів намагалися атакувати українські летовища, підсумував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону: "Це і Кропивницький, і Дніпро, і Старокостянтинів".

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У рамках більш широкого контрнаступу Україна отримала імпульс у своїх наступальних діях навколо Бахмута в Донецькій області. У ході багатобригадної операції українські війська досягли успіху як на північному, так і на південному флангах міста. Існує мало доказів того, що Росія має значні резерви сухопутних військ оперативного рівня, які можна було б використати проти численних загроз, з якими вона зараз стикається в широко розрізнених секторах, від Бахмута до східного берега Дніпра, що знаходиться на відстані понад 200 км.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 225 580 (+950) осіб, танків – 4031 (+1) од., бойових броньованих машин – 7820 (+14) од., артилерійських систем – 4055 (+21) од., РСЗВ – 624 (+0) од., засобів ППО – 385 (+0) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 308 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10) од., крилатих ракет – 1259 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6751 (+16) од., спеціальної техніки – 557 (+5) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

118,0% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

45,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

112,5% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

131,6% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

56,0% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,6% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:34 Українські війська на декількох східних напрямках просунулися від одного до двох кілометрів, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр:

"Протягом минулого тижня російські війська здійснювали наступ на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському. Там тривають дуже гарячі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулося більш ніж 250 боєзіткнень. Ворог намагався витіснити українські війська із займаних позицій, але йому це не вдалося. При цьому на декількох напрямках Сили оборони розпочали контрнаступальні дії. Це Оріхово-Василівка, Бахмутський напрямок, Богданівка, Ягідне, Кліщіївка і Курдюмівка. Ці контрнаступальні дії розпочалися наприкінці тижня, і по кожному з цих напрямків вже є просування від 1 до 2 км. Зараз наші війська закріплюються на зайнятих позиціях. Втрати є з обох боків, але за минулий тиждень ворог втратив убитими у вісім разів більше особового складу, ніж Сили оборони".

09:21 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела спекулюють про особливості угоди за посередництва білоруського диктатора Лукашенка щодо припинення збройного повстання "групи Ваґнера" 23–24 червня, зокрема можливу причетність глави адміністрації Путіна. Російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на неназвані джерела в Кремлі повідомило, що 24 червня, коли бойовики "Ваґнера" рухалися на північ від Ростова-на-Дону в напрямку Москви, Пріґожин спочатку намагався зв’язатися з адміністрацією президента Росії, але Путін відмовився говорити з ним. Коли Пріґожин помітив відсутність широкої військової підтримки дій "Ваґнера" і змінив свою думку щодо перспектив ПВК, Кремль перейшов до переговорів за участю Лукашенка, керівника адміністрації президента РФ Антона Вайно та посла Росії в Білорусі Боріса Ґрізлова. 24 червня про можливу причетність Вайно та Ґрізлова не повідомлялося. Відомий пов’язаний з Кремлем мілблогер також поставив під сумнів те, що угода притягне "Ваґнера" чи Пріґожина до відповідальності за загибель щонайменше 13 російських авіаторів 24 червня. Місцеперебування Пріґожина неможливо перевірити, окрім того, що він від’їхав з Ростова-на-Дону ввечері 24 червня. Наслідки збройного повстання ПВК "Ваґнера" ще не завершилися, і буде видно, як вдасться реалізувати угоду, чи всі залучені сторони її повністю виконають, що Кремль і міністерство оборони Росії мають намір робити з кадрами ПВК "Ваґнера", і чи будуть співпрацювати з ним бійці "Ваґнера" – незалежно від бажання Пріґожина.

• Наслідки угоди Лукашенка і Пріґожина для керівництва міноборони Росії також залишаються неоднозначними. Міністра оборони Росії Сєрґєя Шойґу та начальника генерального штабу генерала армії Валєрія Ґєрасімова ніхто не бачив і не чув з тих пір, як Пріґожин оголосив про початок збройного повстання 23 червня. Будь-які зміни в керівництві міноборони означали б, зокрема, значну перемогу Пріґожина, який виправдовував свій збройний заколот прямими звинуваченнями Шойґу та Ґєрасімова у загибелі десятків тисяч російських солдатів в Україні.

• Сили "Ваґнера" 25 червня продовжували відступати з позицій у Ростові та по дорозі з Москви на свої бази, а передбачувана Кремлем структура для використання бойовиків "Ваґнера" залишається незрозумілою.

• З’явилися додаткові подробиці про склад підрозділів "Ваґнера", які 24 червня наближалися до Москви, які вказують на те, що Пріґожин, найімовірніше, не зміг би вести активні бойові дії в Москві без додаткової підтримки.

• Російський ультранаціоналістичний інформаційний простір 25 червня розколовся між тими, хто хоче забути про повстання, і тими, хто вимагає розв'язання проблем внутрішньої безпеки, які викрило повстання.

• Ультранаціоналістичний "Клуб розгніваних патріотів" 25 червня провів заздалегідь запланований захід у Москві, підтримавши давню критику Путіна та російського військового керівництва, суґеруючи, що Кремль не розпочне негайно розправлятися з антагоністичними ультранаціоналістичними групами після повстання Пріґожина.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки в районі Бахмута, вздовж адміністративного кордону між заходом Донецької та сходом Запорізької областей та на заході Запорізької області. Російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися на південний захід від Великої Новосілки, хоча ISW не може підтвердити це твердження. Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News, опублікованому 25 червня, заявив, що основний удар контрнаступу ще не почався.

• Схоже, збройне повстання "Ваґнера" 23–24 червня суттєво не вплинуло на здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні.

• Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 23 червня попередив, що Росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку атомну електростанцію. Буданов заявив, що російські війська замінували водойму-охолоджувач ЗАЕС і перемістили навантажені вибухівкою вантажівки до чотирьох із шести енергоблоків ЗАЕС. Як раніше оцінювало ISW, навмисна російська диверсія на ЗАЕС, що призведе до радіологічної катастрофи, потенційно може бути більш згубною для російських сил на південному березі Каховського водосховища, ніж для українських сил на протилежному березі. Росія часто використовувала загрозливу риторику навколо ЗАЕС, щоб відвернути потенційні українські контратаки на окуповану Запорізьку область, і російські війська можуть поширювати інформацію про мінування водойми-охолоджувача й енергоблоків, щоб перешкоджати українським контрнаступальним операціям. Однак Росія продемонструвала готовність наражати власні війська на небезпеку після знищення Каховської гідроелектростанції, тому ISW не може виключити ймовірність того, що російські війська можуть створювати умови для диверсії на ЗАЕС.

• Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути міжнародний кордон у Сумській області.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Сватового, Бахмута та на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські й українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької та Запорізької областей.

• Російські джерела стверджували, що українські війська утримують позиції біля Антонівського мосту в Херсонській області.

• Українські посадовці продовжують повідомляти, що Росія використовує схеми обходу санкцій для придбання іноземних компонентів для виробництва зброї.

• Російська окупаційна влада продовжує використовувати політику щодо дітей як зброю, щоб консолідувати соціальний та адміністративний контроль на окупованих територіях.

09:01 Вночі росіяни атакували Україну переважно з південного напрямку: 3 крилаті ракети «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та 8 ударних безпілотників «Shahed-136/131» іранського виробництва зі східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «шахед».

Крім того, ворог атакував з північного напрямку 4 безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (ймовірно, ударними). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

08:51 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: