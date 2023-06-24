487-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:31 Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що вторгнення РФ в Україну обернулося "бумерангом для Путіна". "Міф про єдність путінської Росії розвіявся. Ця внутрішня ескалація розділяє російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте і фінансуєте легіон найманців", – заявив Таяні в інтерв'ю Il Messaggero, коли коментував бунд "Вагнера". Таяні певен, що російський фронт став слабшим. "Одне безсумнівно: сьогодні російський фронт слабший, ніж учора. Я сподіваюся, що тепер мир ближче. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії в Україні", – зазначив він.

13:45 Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив українську "формулу миру" з політичними радниками 14 країн – Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії. "Я висловив переконання, що саме вона має стати основою для досягнення стійкого та справедливого миру для України, оскільки війна триває на нашій території", – прокоментував Єрмак.

13:06 Бійці ПВК "Вагнер" до ранку неділі тримали аеродром у Ростові-на-Дону – лише тепер надійшло підтвердження, що "вагнерівці" звільнили летовище.

12:40 В окупованому Бердянську росіяни вбили двох юнаків, причетних до антиросійського руху, один із яких – 16-річний Тигран Оганнісян. Російський колаборант Володимир Рогов заявив, що в місті “ліквідували двох проукраїнських терористів”, і згадав прізвище Оганнісяна. Раніше Тиграна затримували за підозрою у причетності до підпілля; його тримали у полоні й катували; батькам заборонили вивезти хлопця. Рогов стверджує, що “двоє бойовиків відкрили вогонь із автоматів” – їх оточили і застрелили. У медіа публікують відео, нібито записане Оганнісяном перед смертю. На відео хлопець у рукавичках камуфляжного кольору тримає у руках автомат і каже: “Двох [ліквідували] точно. Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні”. У вересні 2022 року Тиграна Оганнісяна та його друга Микиту Ханганова затримали, звинувативши у тероризмі. За даними “Медійної ініціативи за права людини”, Оганнісяна п’ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Європарламент у червні 2023 року ухвалив резолюцію із засудженням дій російських структур проти хлопців.

12:13 Станом на ранок вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +0,03 м (вчора була +0,02 м), повідомили в ДСНС. На правому березі Дніпра залишаються підтопленими 2 населені пункти (але вже тільки 2 будинки – на 37 менше, ніж учора), на лівому – далі 17 населених пунктів.

11:49 Під завалами будинку в Солом'янському районі Києва рятувальники виявили тіла ще двох загиблих, кількість померлих унаслідок падіння уламків ракети зросла до п'яти, повідомив Віталій Кличко. Рятувально-пошукова операція триває.

11:21 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 140 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 78 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:41 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями українські війська перегрупувалися та знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. Українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики наступу на глибоку, добре підготовлену російську оборону. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках. У Луганській області російські сили доклали значних зусиль для наступу на Серебрянський ліс поблизу Кремінної. Це, ймовірно, відображає постійні накази російського вищого керівництва переходити в наступ за будь-якої можливості. Росія досягла деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву.

10:05 Нині зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

10:00 Розвідка США попереджала Конгрес про те, що Пріґожин готує збройний заколот, – пише CNN із посиланням на три джерела в розвідці. На початку тижня лідерів Конгресу повідомили про переміщення підрозділів ПВК "Ваґнера" і скупчення військової техніки підрозділів Пріґожина біля кордонів Росії. За словами джерел CNN, Пріґожин готувався до заколоту, накопичуючи озброєння і боєприпаси, про що представники розвідки і поінформували конгресменів. Але цілі дій Пріґожина не були до кінця зрозумілі.

09:47 Німеччина у співпраці зі Сполученими Штатами в цьому році має намір передати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard, заявив керівник Ситуаційного центру з питань Україні при Міністерстві оборони бригадний генерал Крістіан Фройдінг. На даний момент ФРН уже передала Україні 34 установки Gepard, ще 15 будуть доставлені найближчими тижнями.

09:39 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 224 630 (+720) осіб, танків – 4030 (+6) од., бойових броньованих машин – 7806 (+2) од., артилерійських систем – 4034 (+19) од., РСЗВ – 624 (+5) од., засобів ППО – 385 (+2) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 308 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12) од., крилатих ракет – 1259 (+41) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6735 (+4) од., спеціальної техніки – 552 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

117,9% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

45,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

112,2% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

130,9% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

56,0% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,6% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

27,5% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень).

09:17 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Пізно ввечері 24 червня Кремль оголосив, що білоруський диктатор Лукашенко домовився про угоду, згідно з якою фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин поїде до Білорусі без кримінальних звинувачень у Росії; частина бойовиків "Ваґнера" підпишуть контракти з міноборони Росії, і жоден з них не буде звинувачений в участі у збройному повстанні. Специфіка угоди, як і в який термін вона буде реалізована, очікувані результати для кожної сторони та ступінь, до якого всі залучені сторони дотримуватимуться угоди, наразі залишаються неясними.

• "Група Ваґнера" до оголошення угоди оточила штаб російського Південного військового округу у Ростові-на-Дону та проїхала майже до 330 км від Москви. Різні мілблогери стверджували, що колона "Ваґнера" налічувала до 4000 осіб особового складу та від 40 до 50 одиниць техніки, в тому числі машини з захистом від мін і засідок, основні бойові танки Т-90М, БМП, системи ППО "Панцир" і РСЗВ "Град". Потім повідомили, що війська "Ваґнера" незабаром почнуть відходити на свої бази, і на відео видно, як Пріґожин покидає Ростов-на-Дону.

• Спроби Кремля організувати ефективну швидку відповідь на просування "Ваґнера" висвітлили слабкість внутрішньої безпеки, ймовірно, через несподіванку і вплив важких втрат в Україні. Спеціальні органи внутрішньої безпеки Кремля не змогли відреагувати на захоплення незалежними військовими силами штаб-квартири Південного військового округу і наступ на Москву – і Ваґнер, ймовірно, міг досягти околиць Москви, якби Пріґожин вирішив наказати їм це зробити. Російські джерела поспішили підкреслити, що збройне повстання "Ваґнера" не вплинуло на російські сили в Україні, але дії ПВК продемонстрували відсутність у Росії резервів у тилових районах

• Не є дивним, що Путін вирішив підтримати міністерство оборони Росії і його постійні зусилля з централізації контролю над Пріґожиним і над російськими нерегулярними силами (включно з "Ваґнером").

• Угода, досягнута за посередництва Лукашенка, дуже ймовірно усуне "групу Ваґнера" як незалежного суб'єкта під керівництвом Пріґожина в її нинішній формі, хоча окремі елементи організації можуть продовжувати існувати в рамках теперішніх і нових повноважень. Повстання Пріґожина ще більше підірвало його базу підтримки в ультранаціоналістичній спільноті, російському уряді та всередині самої "групи Ваґнера".

• Пріґожин, ймовірно, вважав, що єдиним способом зберегти "групу Ваґнера" як незалежну силу є похід проти російського міністерства оборони, маючи намір забезпечити перехід до нього російських збройних сил, але переоцінив власні перспективи.

• Той факт, що президент Білорусі Лукашенко відіграв безпосередню роль у зупинці військового наступу на Москву, є принизливим для Путіна і, можливо, забезпечив Лукашенку інші вигоди.

• Тепер Кремль перебуває в стані глибоко нестабільної рівноваги. Угода, досягнута Лукашенком, є короткостроковим, а не довгостроковим рішенням, і повстання Пріґожина виявило серйозні слабкості Кремля та російського міноборони.

• Незважаючи на збройне повстання в Росії, 24 червня російські війська завдали найбільшої за останні місяці серії ракетних ударів по Україні.

• Українські війська вели контрнаступальні операції принаймні на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися 24 червня, а на інших ділянках лінії тривали регулярні бої.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: