У Каїрі відбулася зустріч представників п’яти ядерних держав.

Велика Британії, КНР, Росія, США і Франції обговорили шляхи зниження стратегічних ризиків.

 

 

Представники п'яти держав, які диспонують ядерною зброєю (Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція), провели в Каїрі робочу нараду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Державного департаменту США.

 

За його даними, ця зустріч, організатором якої виступив Вашінґтон, відбулася ще 13-14 червня, проте перша публічна інформація про неї з’явилася лише зараз. Зустріч проходила у рамках обговорення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

 

«Експерти з міністерств закордонних справ та оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та ядерну політику», – йдеться у заяві американського зовнішньополітичного відомства.

 

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі (John Kirby) заявив, що перемовини були частиною «звичайного, постійного діалогу».

 

Від США у зустрічі взяли участь фахівці Держдепу та Пентаґону, а також Національного управління з ядерної безпеки. Хто репрезентував інші країни, не повідомляється.

 

«Делегація США привітала професійний підхід делегацій та залучення до тематичних обговорень представників оборонних відомств», – зазначається в заяві Держдепартамент. У ній теж наголошується, що США, які головують зараз у цьому форматі, «продовжать зусилля, спрямовані на сприяння обговоренню цих важливих тем».

 

Речник Державного департаменту США розповів, що попередня аналогічна зустріч експертів відбулася в Дубаї в лютому цього року. «Ми визнали обидві багатосторонні розмови професійними та корисними», – сказав представник Держдепу.

24.06.2023

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