Через грозу на Львівщині без струму майже 300 населених пунктів.

Через сильну грозу у Львівській області 23 червня без електропостачання залишилися 269 населених пунктів, а на території Львівської ОТГ впало кілька дерев. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Надвечір п’ятниці, 23 червня, у Львові та області пройшла сильна гроза зі шквальним вітром та градом. Через аварійне спрацювання систем захисту та пошкодження ліній електропередач без електропостачання у Львівській області залишилися 269 населених пунктів. З них 158 – повністю знеструмлені та 111 частково.

«Внаслідок аварійних відключень знеструмлені 52 тисячі абонентів. Це наслідки грози, яка пройшла нашою областю сьогодні. 68 бригад Львівобленерго працюють над відновленням живлення», – повідомив Максим Козицький.

Він додав, що інформації про масштабні підтоплення не надходило, втім є декілька звернень до ДСНС про часткові підтоплення приватних домогосподарств, зокрема у Жидачеві та Новояворівську.

У Львівській міськради додали, що внаслідок негоди на території Львівської МТГ впало кілька дерев, зокрема, в Брюховичах на вул. Івасюка, на вул. Любінській, 101, на вул. вул. Величковського, 6; у Дублянах на вул. Володимира Великого. На кількох вулицях через листя та дрібні гілки, що зірвав вітер з дерев під час грози, забились дощеприймачі та не могли приймати воду.

На сьогодні, 24 червня, синоптики знову прогнозують сильні дощі, грози та град.



