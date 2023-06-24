486-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 У російському місті Вороніж, що на маршруті просування колон "Вагнера", загорілася нафтобаза.

12:39 Ватажок ПВК "Вагнер" Євґєній Пріґожин у відповідь на звернення Путіна виступив майже з політичним маніфестом, в якому назвав своїх бійців не "зрадниками", а "патріотами", які не хочуть, щоб "країна далі жила в корупції, обмані і бюрократії".

12:21 Російське видання "Верстка" пише, що бойові дії у Воронезькій області ведуться біля райцентрів Павлівськ, Богучар і Верхній Мамон. Вони лежать на околицях траси "Дон" біля великих транспортних розв'язок. У Рогачовці чули бій на стрілецькій зброї.

11:24 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 223 910 (+580) осіб, танків – 4024 (+7) од., бойових броньованих машин – 7804 (+6) од., артилерійських систем – 4015 (+30) од., РСЗВ – 619 (+2) од., засобів ППО – 383 (+4) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 308 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13) од., крилатих ракет – 1228 (+14) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6731 (+23) од., спеціальної техніки – 548 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

117,8% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

45,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

112,2% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

130,3% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

55,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,3% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень).

11:05 Станом на 11:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких три носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 6 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ. Зранку керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомляла про три підводних та один надводний носій «Калібрів», загальною кількістю 16 ракет.

10:51 Літак родини Лукашенка вночі прибув до Туреччини, повідомляє Radarbox. Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська о 00:01 і приземлився у турецькому Бодрумі о 05:15. Літак, перебуваючи над Росією, вимкнув транспондери, а увімкнув їх над Калмикією.

10:35 Нині зранку президент Росії Путін виступив з телевізійним зверненням і назвав організований ПВК "Ваґнера" заколот в РФ зрадою і "ударом в спину", Прігожина він не згадував.

10:23 Вночі росіяни завдали ракетного удару по території України:

– 40 крилатими ракетами повітряного базування із 10 бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3 з Каспійського моря,

– 9 ракетами Х-22 з 8 бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 з північного, південного та східного напрямків у напрямку Дніпра та Кривого Рогу,

– 2 крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря,

– а також ударними дронами «Shahed-136/131» з півдня.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони «Shahed-136/131».

10:02 ПВК Вагнера захопила всі військові об'єкти у Воронежі, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в російських спецслужбах.

09:52 У Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили дві ворожі крилаті ракети типу Х-101/555, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:37 Глава ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збивши три російські гелікоптери, та збирається "йти на Москву", щоб "отримати начальника генштабу і Шойґу". Опубліковано відео його розмови із заступником міністра оборони Євкуровим і заступником начальника ГУ ГШ Алексєєвим.

09:29 Вночі росіяни масовано атакували Дніпропетровщину, за попередніми даними, ПВК "Схід" збили 9 крилатих ракет і 3 безпілотники, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Відомо про 8 постраждалих, 4 осіб госпіталізовані, атакою повністю знищено 4 приватні будинки, ще 25 - пошкоджено, до них і 5 господарських будівель. Понівечено майже два десятки авто та газопровід, є руйнування інфраструктурного об'єкту.

09:24 У Кропивницькому уламками ракет, збитими вночі силами ППО, пошкоджено кілька будинків і автомобілів, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Жертв немає.

09:19 Вночі у повітряному просторі навколо Києва Сили протиповітряної оборони збили понад двадцять російських ракет, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Внаслідок падіння уламків крилатої ракети на багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва (пошкоджено будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах) загинули три людини, вісім травмовано, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

09:11 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Пригожин, схоже, розпочав збройне повстання 23 червня, щоб змусити змінити керівництво в міністерстві оборони, що навряд чи вдасться. • Ранні повідомлення після заяв Пригожина свідчать про те, що російські сили внутрішньої безпеки активізуються у відповідь на заяви Прігожина та можливі кроки "Ваґнера", насамперед у Москві та Ростові, і Кремль, схоже, виступає проти дій Прігожина. • Раніше того ж дня Прігожин створив інформаційну підготовку цієї спроби, звинувативши міноборони Росії та неназваних олігархів в обмані Путіна та російської громадськості з метою початку російського вторгнення в Україну у 2022 році. • Прігожин, швидше за все, має намір справді провести збройне повстання проти російського міноборони, а не сподіватися на підтримку Кремля, щоб змусити змінити керівництво міноборони або лише риторично посилити ескалацію. • Тому, швидше за все, Пригожин має намір, щоб "Ваґнер" виступив проти керівництва міноборони та силою усунув його від влади, швидше за все, проти командування Південного військового округу в Ростові-на-Дону, але, можливо, також проти Москви. • Збройний напад "Ваґнера" на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на військові дії Росії в Україні. • Очевидний початок збройного повстання Прігожина є кульмінацією його кампанії зі збереження контролю над своїми військовими силами, і він, ймовірно, розглядає повстання як екзистенціальну спробу вижити. • Ймовірним наміром Прігожина було завоювати прихильність вищих російських офіцерів і військовослужбовців, але навряд чи він заручиться достатньою військовою підтримкою, враховуючи, що пов’язаний з "Ваґнером" генерал армії Сергій Суровікін засудив заклик Прігожина до збройного повстання. • Навіть якщо "група Ваґнера" може серйозно загрожувати міноборони, Путін навряд чи змириться з успішною спробою Прігожина повалити міноборони. • 23 червня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. • 23 червня російські війська завдали ще одну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, в основному по аеродрому в Хмельницькій області. • Російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки в районі Куп’янська, а російські та українські сили продовжували вести бойові дії на південь від Кремінної. • Російські війська не проводили підтверджених наземних атак у районі Бахмута. • Російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка – Донецьк. • Російські та українські війська продовжили наземні атаки на межі Донецької та Запорізької областей. • Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області. • Суб’єкти РФ і "група Ваґнера" продовжують намагатися приховати справжні масштаби втрат Росії та "Ваґнера" в Україні. • Українські офіційні особи повідомили, що російська та окупаційна адміністрації продовжують нехтувати життям мирного українського населення на окупованих територіях.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: