486-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 У російському місті Вороніж, що на маршруті просування колон "Вагнера", загорілася нафтобаза.
12:39 Ватажок ПВК "Вагнер" Євґєній Пріґожин у відповідь на звернення Путіна виступив майже з політичним маніфестом, в якому назвав своїх бійців не "зрадниками", а "патріотами", які не хочуть, щоб "країна далі жила в корупції, обмані і бюрократії".
12:21 Російське видання "Верстка" пише, що бойові дії у Воронезькій області ведуться біля райцентрів Павлівськ, Богучар і Верхній Мамон. Вони лежать на околицях траси "Дон" біля великих транспортних розв'язок. У Рогачовці чули бій на стрілецькій зброї.
11:24 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 223 910 (+580) осіб,
танків – 4024 (+7) од.,
бойових броньованих машин – 7804 (+6) од.,
артилерійських систем – 4015 (+30) од.,
РСЗВ – 619 (+2) од.,
засобів ППО – 383 (+4) од.,
літаків – 314 (+0) од.,
гелікоптерів – 308 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13) од.,
крилатих ракет – 1228 (+14) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6731 (+23) од.,
спеціальної техніки – 548 (+3) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
117,8% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),
45,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
112,2% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),
130,3% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),
55,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
34,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),
27,3% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень).
11:05 Станом на 11:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких три носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 6 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ. Зранку керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомляла про три підводних та один надводний носій «Калібрів», загальною кількістю 16 ракет.
10:51 Літак родини Лукашенка вночі прибув до Туреччини, повідомляє Radarbox. Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська о 00:01 і приземлився у турецькому Бодрумі о 05:15. Літак, перебуваючи над Росією, вимкнув транспондери, а увімкнув їх над Калмикією.
10:35 Нині зранку президент Росії Путін виступив з телевізійним зверненням і назвав організований ПВК "Ваґнера" заколот в РФ зрадою і "ударом в спину", Прігожина він не згадував.
10:23 Вночі росіяни завдали ракетного удару по території України:
– 40 крилатими ракетами повітряного базування із 10 бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3 з Каспійського моря,
– 9 ракетами Х-22 з 8 бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 з північного, південного та східного напрямків у напрямку Дніпра та Кривого Рогу,
– 2 крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря,
– а також ударними дронами «Shahed-136/131» з півдня.
Силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони «Shahed-136/131».
10:02 ПВК Вагнера захопила всі військові об'єкти у Воронежі, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в російських спецслужбах.
09:52 У Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили дві ворожі крилаті ракети типу Х-101/555, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
09:37 Глава ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збивши три російські гелікоптери, та збирається "йти на Москву", щоб "отримати начальника генштабу і Шойґу". Опубліковано відео його розмови із заступником міністра оборони Євкуровим і заступником начальника ГУ ГШ Алексєєвим.
09:29 Вночі росіяни масовано атакували Дніпропетровщину, за попередніми даними, ПВК "Схід" збили 9 крилатих ракет і 3 безпілотники, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Відомо про 8 постраждалих, 4 осіб госпіталізовані, атакою повністю знищено 4 приватні будинки, ще 25 - пошкоджено, до них і 5 господарських будівель. Понівечено майже два десятки авто та газопровід, є руйнування інфраструктурного об'єкту.
09:24 У Кропивницькому уламками ракет, збитими вночі силами ППО, пошкоджено кілька будинків і автомобілів, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Жертв немає.
09:19 Вночі у повітряному просторі навколо Києва Сили протиповітряної оборони збили понад двадцять російських ракет, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Внаслідок падіння уламків крилатої ракети на багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва (пошкоджено будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах) загинули три людини, вісім травмовано, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
09:11 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Пригожин, схоже, розпочав збройне повстання 23 червня, щоб змусити змінити керівництво в міністерстві оборони, що навряд чи вдасться.
• Ранні повідомлення після заяв Пригожина свідчать про те, що російські сили внутрішньої безпеки активізуються у відповідь на заяви Прігожина та можливі кроки "Ваґнера", насамперед у Москві та Ростові, і Кремль, схоже, виступає проти дій Прігожина.
• Раніше того ж дня Прігожин створив інформаційну підготовку цієї спроби, звинувативши міноборони Росії та неназваних олігархів в обмані Путіна та російської громадськості з метою початку російського вторгнення в Україну у 2022 році.
• Прігожин, швидше за все, має намір справді провести збройне повстання проти російського міноборони, а не сподіватися на підтримку Кремля, щоб змусити змінити керівництво міноборони або лише риторично посилити ескалацію.
• Тому, швидше за все, Пригожин має намір, щоб "Ваґнер" виступив проти керівництва міноборони та силою усунув його від влади, швидше за все, проти командування Південного військового округу в Ростові-на-Дону, але, можливо, також проти Москви.
• Збройний напад "Ваґнера" на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на військові дії Росії в Україні.
• Очевидний початок збройного повстання Прігожина є кульмінацією його кампанії зі збереження контролю над своїми військовими силами, і він, ймовірно, розглядає повстання як екзистенціальну спробу вижити.
• Ймовірним наміром Прігожина було завоювати прихильність вищих російських офіцерів і військовослужбовців, але навряд чи він заручиться достатньою військовою підтримкою, враховуючи, що пов’язаний з "Ваґнером" генерал армії Сергій Суровікін засудив заклик Прігожина до збройного повстання.
• Навіть якщо "група Ваґнера" може серйозно загрожувати міноборони, Путін навряд чи змириться з успішною спробою Прігожина повалити міноборони.
• 23 червня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.
• 23 червня російські війська завдали ще одну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, в основному по аеродрому в Хмельницькій області.
• Російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки в районі Куп’янська, а російські та українські сили продовжували вести бойові дії на південь від Кремінної.
• Російські війська не проводили підтверджених наземних атак у районі Бахмута.
• Російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка – Донецьк.
• Російські та українські війська продовжили наземні атаки на межі Донецької та Запорізької областей.
• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області.
• Суб’єкти РФ і "група Ваґнера" продовжують намагатися приховати справжні масштаби втрат Росії та "Ваґнера" в Україні.
• Українські офіційні особи повідомили, що російська та окупаційна адміністрації продовжують нехтувати життям мирного українського населення на окупованих територіях.
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
24.06.2023
Цієї доби, вночі, противник завдав чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, деталізована інформація буде оприлюднена згодом.
Протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони “Shahed”, та 4 зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю.
Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА.
Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Карабани, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Стукалівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.
На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Південне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Водяне, Вугледар та Сторожеве на Донеччині.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Веселе, Козацьке і Антонівка на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське, Нікополь Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони.