484-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:16 Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу. Буде більше – ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу", – йдеться у дописі.

12:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 169 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 142 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією загинула 1 цивільна особа та 14 поранено, кількість жертв уточнюється.

12:01 Росія готує теракт на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації, повідомив за даними розвідки президент України Володимир Зеленський під час екстреного відеозвернення: «На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі».

11:49 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає, повідомили в Міненерго. Пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нічної російської атаки не зафіксовано. Вчора внаслідок масштабної аварії на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі було тимчасово знеструмлено 268 тисяч споживачів у Києві та 116 тисяч – у Київській області, а у Львівській області внаслідок аварії на підстанції 330 кВ – тимчасове знеструмлення понад 41 тисячі споживачів. Внаслідок обстрілів без світла залишається частина споживачів у Херсонській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 613 МВт·год. Експорт відсутній.

11:19 Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках – в рамках заходів тактичного рівня (так званго вирівнювання фронту) є просування в бік ворога до 1 км, повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону. Найчастіше та найбільш інтенсивно ворог атакував на сході – на Донеччині, в районі Авдіївки та Мар'їнки. Отримавши відсіч, ворог відступив. З нашого боку втрат позицій немає.

11:05 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

20 червня 2023 року Держдума Росії проголосувала за створення парламентського комітету для розслідування уявних злочинів, скоєних українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року. Дума майже напевно реагує на міжнародне засудження депортації Росією дітей з окупованої України після її повномасштабного вторгнення. Цілком ймовірно, що цей крок є одночасно і формою "легітимації", і внеском у російські інформаційні операції, які використовують законодавство як зброю, намагаючись заплутати наратив навколо своїх власних брутальних дій. Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки ймовірні депортації дітей лягли в основу ордера на арешт президента Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року.

10:39 Вночі російські війська атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними дронами «Shahed-136/131», повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал», зафіксовано пуски чотирьох іранських «шахедів» – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

Повідомляється, що ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині.

10:20 Російські війська намагаються повернутися в Херсонській області на ті позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону: «вони намагаються наблизитися на ті позиції, які були затоплені, але там робота ускладнена тим, що підірваний шар мінно-вибухових загороджень, які вони налаштували безпосередньо, географія мінних полів суттєво змінена. І тепер вони не дуже впевнені в тому, що просування на цих позиціях буде безпечним, тому зараз у них працюють вибухотехніки й обстежують ці позиції, чи можна на них повертатися. Але інтенсивність обстрілів збільшилася, і це говорить про те, що на ці позиції вони повернулися».

10:09 Станом на 08:00 вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +0,15 м (вчора була +0,25 м), повідомили в ДСНС. Далі залишаються підтопленими 3 населені пункти (але вже тільки 214 будинків – на 381 менше, ніж учора) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

10:03 Вночі зафіксовано ракетний удар по Чонгарському мосту, що з'єднує окуповані частину Херсонської області і Крим. На мостах пошкоджено дорожнє покриття.

09:58 У Кривому Розі вночі пролунали вибухи, ворог атакував стратегічними бомбардувальниками Ту-22М3 з акваторії Азовського моря, повідомив голова міської військової адміністрації Олександра Вілкула.

09:52 Російські війська вночі атакували чотирма "шахедами" Одесу, три з них знищила українська ППО, проте один влучив у складське приміщення, повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 222 650 (+650) осіб, танків – 4013 (+7) од., бойових броньованих машин – 7783 (+12) од., артилерійських систем – 3941 (+21) од., РСЗВ – 617 (+2) од., засобів ППО – 376 (+1) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 307 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10) од., крилатих ракет – 1214 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6678 (+11) од., спеціальної техніки – 539 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

117,4% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

44,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

111,3% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

127,9% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

55,4% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,5% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,8% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:37 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 21 червня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська досягли часткового успіху в наступальних операціях на напрямку Білогорівка-Шипилівка (приблизно 10 км на південь від Кремінної на Луганщині). Російський милблогер також стверджував, що українські сили контратакують у районах на південь і захід від Кремінної. У Генштабі України повідомляли, що українські війська продовжували наступальні операції в районі західного межі Донецької та східної – Запорізької областей на лінії Вільне Поле — Макарівка, а російські мілблогери продовжували обговорювати українські атаки в цьому районі, зокрема на південь від Великої Новосілки. Українські та російські джерела повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області, як на південь, так і на південний захід від Оріхова, і що російські війська контратакують, щоб відновити втрачені позиції на цьому напрямку. Російські джерела відзначають відносно повільніші порівняно з попередніми днями темпи українських наступальних дій як на заході Донецької, так і на заході Запорізької областей.

• Президент України Володимир Зеленський визнав, що просування українських контрнаступів відбувається повільніше, ніж очікувалося, ймовірно, через ефективну оборону Росії.

• Загалом повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є показовим для ширшого наступального потенціалу України, і українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх головних зусиль, незважаючи на початкові невдачі. Українські офіційні особи давно сигналізували, що український контрнаступ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, і нещодавно висловили зауваження, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 20 червня наголосила, що оцінювати успішність військових дій «виключно кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів» не варто. Заява Маляр повторює зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що війна – це не «голлівудське кіно», яке дасть миттєві та відчутні результати. Спостереження про те, що поточні українські операції можуть мати не просто територіальні цілі, є важливим. Можливо, українські війська проводять кілька наступальних операцій на всьому театрі, щоб поступово вивести з ладу російські сили та створити умови для майбутнього основного удару. Втрати неминучі з обох сторін, але ретельне оперативне планування з українського боку, ймовірно, має на меті пом’якшити та збалансувати цю реальність з не менш важливим зауваженням про те, що деградація російської робочої сили є важливою метою. Євгеній Прігожин з "групи Ваґнера" висловив стурбованість тим, що російські війська внаслідок триваючих українських атак зазнають великих втрат у живій силі та техніці, особливо на півдні України. Про успіх українських контрнаступів не слід судити лише за щоденними змінами контролю над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак вздовж усієї лінії фронту можуть базуватися у рамках підготовки до подальших наступальних дійна поступовому погіршенні, виснаженні російських спроможностей.

• Український оборонно-промисловий конгломерат «Укроборонпром» 20 червня оголосив, що Україна побудувала та успішно випробувала безпілотник радіусом дії 1000 км, що свідчить про намір і здатність України атакувати російську військову інфраструктуру на окупованих Росією територіях і саму Росію за допомогою безпілотників українського виробництва.

• Російська окупаційна влада продовжує кодифікувати правові механізми примусової депортації з окупованих територій України.

• Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії Куп’янськ — Сватове.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії під Кремінною.

• Російські та українські війська продовжували обмежені наземні удари в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Українські сили здійснили обмежені наземні удари вздовж адміністративної межі між заходом Донецької та сходом Запорізької областей.

• Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.

• Російське військове командування формує новий Азовський військово-морський округ у складі Чорноморського флоту РФ.

• Держдума Росії прийняла в третьому читанні закон про підвищення вікових обмежень для російських контрактників і офіцерів, що, ймовірно, дозволить зберегти на службі особовий склад, який наразі має виходити на пенсію.

• Російська окупаційна влада продовжує депортувати дітей з окупованої Луганської області в Росію під виглядом медичної необхідності.

09:24 У Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку (попередньо через витік газу), спалахнула пожежа на 7-му та 8-му поверхах площею 250 м², повідомили в Київській МВА. Дві людини загинули, зруйновано 4 квартири.

09:15 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

На напрямку Рівнопіль – Старомайорське, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат.

На Лиманському напрямку Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські війська продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: