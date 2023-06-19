Турбулентна стабільність

Росіяни встоп’ятсоте «ховають» весь Генштаб ЗСУ і керівництво СБУ заодно, українці дружать «леопардами», чорношкірі мирять блідолицих. У небі над степами Донбасу чекають підводний човен.

Рамштайн тижня

Зустрічі у форматі Рамштайн, які колись сприймалися як фурор і сенсація, перетворилися у майже буденне і рутинне дійство, яке проходить під гаслом «добре, але мало».

Тринадцяті переговори відбулися в Брюсселі, і про те, чого нам завжди мало, підсумовуючи захід розповів шеф Пентагону.

«Кілька країн сьогодні активізували свої зобов'язання перед Україною. Канада зобов'язалася виділити ще 500 мільйонів доларів на пакет підтримки для України. Він включатиме понад 200 критично важливих ракет протиповітряної оборони, які допоможуть захистити небо України. Норвегія і Німеччина оголосили про багаторічні пакети, і Данія щойно оголосила про свій власний пакет майже на 2,6 млрд доларів на військову допомогу на період до 2024 року включно», — повідомив Ллойд Остін.

Крім того, міністр оборони США нагадав, що Сполучені Штати, Велика Британія, Данія і Нідерланди зробили грошові внески на закупівлю додаткових зенітних ракет ППО для України, а Італія оголосила про свій найновіший транш допомоги досить критичних можливостей, яких Україна найнагальніше потребує для самозахисту.

Оптимістичними перспективами поділився й український колега Остіна. «Сьогодні я також почув дуже важливі новини про так звану "коаліцію пташок" або "коаліцію винищувачів". Ми отримали зобов'язання від наших партнерів, що навчальні курси розпочнуться. Ми разом розбудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів. Це розпочнеться з F-16 і за лідерства Нідерландів і Данії. Також долучаться інші країни», — сказав Олексій Резніков.

Російські пропагандисти мусили якось цей оптимізм нівелювати, тому запустили в інформаційний простір відео з підбитим танком Leopard, а прессекретар президента РФ народив черговий «перл»: «Україна була сильно мілітаризована на момент початку СВО, і, як вчора сказав Путін, одним із завдань була демілітаризація України. Фактично це завдання багато в чому виконане, тому що все менше і менше своєї зброї Україна використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу».

Медогляду при вступі на роботу в Кремль не проходять.

Миротворці тижня

Представники Чорного континенту вирішили переінакшити Редьярда Кіплінга з його «тягарем білої людини» і приїхали до Києва з миротворчою місією. В Україні їх зустріли виховані люди, які не стали нагадувати гостям на чолі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою прислів’я «коня кують, і жаба лапу підставляє». Візитерам показали понищену росіянами Бучу, а після повернення до Києва запросили в укриття, бо по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Під час чергової атаки «Кинджалами» тільки в столиці було зруйновано кілька будинків, а семеро людей отримали поранення. Цікавою була реакція на повітряну тривогу прессекретаря Рамафоси, який ні сигналів тривоги, ні вибухів не чув. Медогляд, виявляється, треба проходити не лише кремлівському прессекретарю, а й південноафриканському, бо в першого проблеми з психікою, а в другого до них додаються ще й клопоти зі слухом.

Чому саме під час африканського візиту росіянам забаглося обстрілювати Київ, пояснив радник міністра оборони Олексій Копитько: «Це просто дивовижний сигнал усім, хто хоче "миротворити" на користь Москви: вас сприймають тупо як гарматне м'ясо, яке треба залякати».

Африканська делегація, крім виконання російського завдання (в миротворчих ініціативах африканців був присутній пункт про зняття ордеру на арешт президента РФ, виданий Міжнародним кримінальним судом), мала й свою суто меркантильну мету – отримувати українське збіжжя, що через війну рідше стало допливати до умовного Кейптауна чи Танжеру.

Після Києва африканці поїхали «миротворити» в Петербург, де повітряної тривоги на той час не було.

Кома тижня

Після року експлуатації теми «генерал Залужний загинув» російські пропагандисти допетрали, що виглядають придуркувато і треба вигадати новий фейк. Польоту фантазії вистачило на ідею «шеф української військової розвідки Буданов упав в кому».

Організатори інформаційної еякуляції посилалися на німецьке видання Stern, журналісти якого буцім поспілкувалися з анонімними німецькими ж лікарями, які повідомили, що голова української спецслужби отримав черепно-мозкову травму і прогнози щодо стану його здоров’я тривожні.

Коли російські марення дійшли власне до Stern, там були неабияк подивовані, а вгамувавши природне бажання натовкти писки росіянам, німці відповіли: «Історія є не більш ніж відвертим фейком, черговою містифікацією, яку поширюють російські пропагандисти... Це ще один доказ того, якими примітивними методами Росія у поєднанні з інформаційними агентствами, потужними пропагандистами в соціальній мережі Telegram і вигаданими "звітами західних ЗМІ" поширюють неправдиві повідомлення. Схема відпрацьована і повторюється день у день від початку війни».

Буданов відреагував на історію зі собою у головній ролі специфічно – записав оригінальне відеозвернення.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов росіян остаточно розстроїв: «Кабінет цілий. Працює над тим, щоб розкривати плани ворога і знищувати його. Все дуже добре, настрій робочий. Він певною мірою тішиться такій увазі з боку російської пропаганди. Ви пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова, приблизно так і реагує».

Соціологія тижня

Відразу кілька масштабних соціологічних досліджень мали б здивувати співвітчизників. Але позаяк у країні відбуваються значно резонансніші події, то уваги на результати роботи Центру Разумкова, Transparency International Ukraine і Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) звернули мало.

По-перше, «Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів» від Центру Разумова. З перших цифр дослідження видно, що з оптимізмом у нас все нормально. 56% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 22% — що події розвиваються в неправильному напрямі. У лютому-березні 2023 року ці показники становили відповідно 61% і 21%, а наприкінці 2021 року (напередодні повномасштабної агресії Росії) — відповідно 20% і 65,5% (тобто тоді майже дві третини опитаних вважали, що країна рухається у неправильному напрямі).

43% українців вірять, що Україна здатна подолати теперішні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, стільки ж (43%) вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і лише 5% — що Україна не здатна подолати нинішніх проблем (решта — не визначилися). У лютому-березні 2023 року ці показники становили відповідно 49%, 36% і 3%, а наприкінці 2021 року — відповідно 18%, 54% і 18%.

З довірою до суспільних інститутів справа дещо складніша. Ясна річ, що найбільше (93%) українці довіряють Збройним Силам. Далі йдуть добровольчі загони (86%), Президент (83%), Нацгвардія (83%), прикордонники (79%), Міністерство оборони (75%). Виявилося, що тепер більше довіри до СБУ (66%), ніж до Церкви (61%). А зовсім погана репутація в судової системи (не довіряють 70%), політичних партій (69%), державного апарату (66%), прокуратури (58%), комерційних банків (56% недовіри в порівнянні з довірою Нацбанку 46%), Верховної Ради України (55% недовіри). Борці з корупцією у простих смертних також викликають підозру – їм частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, як і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (не довіряють їй 49,5%, тоді як довіряють — 27%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (відповідно 49% і 26,5%), уряду України (відповідно 49% і 39%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (відповідно 49% і 30%).

Серед політиків, посадовців і громадських діячів найчастіше респонденти висловлювали довіру до Володимира Зеленського (83,5%), Віталія Кіма (63%) і Сергія Притули (56%). Більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (80%), Юрію Бойку (77%) і Петрові Порошенку (73%).

По-друге, опитування Transparency International Ukraine виявило, що плани з відбудови країни мають бути окремі для кожної громади. З такою думкою погодилися 76% простих українців і 78% представників бізнесу. Відповідно, бюджети також треба спрямовувати на кожен проєкт, а не розподілятися централізовано — так вважають 50% українців і 68% представників бізнесу.

Паралельно соцопитування дослідницької агенції Info Sapiens, яке провели на замовлення Transparency International Ukraine, виявило, що основними проблемами України є, на думку населення: війна (98%), руйнування інфраструктури й житла (87%), корупція (77%), відсутність професіоналів у владі (61%), безробіття (60%). Рейтинг проблем у бізнесменів: війна (98%), корупція (81%), руйнування інфраструктури й житла (78%), несправедливість правосуддя (70%), відсутність професіоналів у владі (68%).

І нарешті КМІС. В інституті повідомляють: «За результатами опитування з 78% у грудні 2022 року до 85% зараз стало більше українців, які вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 19% виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року – 24%)». 61% довіри до Церкви в «разумковському» дослідженні корелюється з висновками КМІС.