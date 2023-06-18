Столтенберґ виступив проти заморожування російсько-української війни.

Твін наголосив, що тільки Україна може визначити умови мину, які є для неї прийнятними.

 

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ попередив про небезпеку псевдомиру в Україні. В інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 18 червня, він заявив, що «мир не може означати прийняття угоди, продиктованої Росією».

 

«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але, щоб мир міг бути міцним, він має бути справедливим», – пояснив Столтенберґ.

 

Голова Північноатлантичного Альянсу підкреслив, що мирне врегулювання не може бути досягнуте шляхом заморожування конфлікту. «Тільки Україна може визначити умови, які є для неї прийнятними», – наголосив він в інтерв'ю німецькій газеті.

 

За словами Єнса Столтенберґа, успіхи ЗСУ на фронті зміцнять переговорні позиції Києва. «Що більше окупованих територій зможе звільнити Україна, то кращими будуть у неї карти за столом перемовин для досягнення справедливого та міцного миру», – зазначив він.

 

Столтенберґ також прокоментував перспективи вступу України до НАТО. За його словами, майбутнє України пов'язане з Північноатлантичним альянсом, але зараз найважливіше, щоб вона самоствердилася як суверенна та незалежна держава, інакше не буде можливості дискутувати про членство. «Ми повинні гарантувати існування надійних домовленостей про безпеку України після закінчення цієї війни, щоб Росія не змогла переозброїтися та знову атакувати і щоб цикл російської аґресії був розірваний», – заявив генсек НАТО.

 

Єнс Столтенберґ також повідомив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі планується ухвалити довгостроковий пакет допомоги, покликаний наблизити Україну до стандартів Альянсу. Окрім того, на його переконання, необхідно зробити інтенсивнішими політичні зв'язки НАТО з Києвом. За його словами, це також наблизить Україну до Північноатлантичного Альянсу.

 

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що Вашінґтон не збирається спрощувати процес вступу України до НАТО. За його словами, Києву потрібно відповідати загальним умовам вступу. «Ні. Оскільки вона (Україна – ред.) має відповідати тим самим стандартам для цього. Тож у нас не вийде зробити це просто», – пояснив Байден, відповідаючи на запитання журналістів, чи він полегшуватиме для України шлях вступу до НАТО.

18.06.2023

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