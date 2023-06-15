Влада Австралії заборонила Росії будувати посольство біля будівлі парламенту.

Москва назвала це рішення «черговим проявом русофобії».

 

 

Парламент Австралії ухвалив закон, який скасував оренду Росією ділянки для зведення нової будівлі посольства в Канберрі через загрозу національній безпеці. Про це повідомило австралійське видання ABC. Річ у тому, що територія, яку Росія орендує з 2008 року, підходить ледь не впритул до будівлі парламенту, і депутати вважали, що така близькість посилює ризики шпигунства з російського боку.

 

Законопроєкт про скасування оренди уряд вніс до Палати представників парламенту Австралії в четвер зранку,15 червня, і за годину його було схвалено, зазначає АВС.

 

Влада Австралії наголошує, що не забороняє Росії мати дипломатичні представництва на території країни, а лише хоче, щоб нове посольство не розташовувалося поряд із парламентом.

 

«Щоби було зрозуміло, сьогоднішнє рішення ухвалене на користь національної безпеки Австралії, і я дякую коаліції та представникам інших фракцій у палаті представників і сенаті за їхню співпрацю в цьому питанні. Уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки і ризику, пов'язаного з новою російською присутністю так близько до будівлі парламенту», – заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе (Anthony Albanese) журналістам.

 

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав скасування владою Австралії рішення про оренду «черговим проявом русофобії» і пригрозив відповіддю Москви. «На жаль, Австралія старанно продовжує просуватися у фарватері авторів русофобської істерики, яка зараз відбувається в країнах колективного Заходу. Австралія намагається бути відмінником серед цих країн. Це черговий недружній прояв з боку Австралії. Враховуватимемо це, і у разі, якщо будуть якісь питання, які потребують принципу взаємності, поводитимемося відповідним чином», – заявив Пєсков. Він поскаржився на порушення Канберрою міжнародного права і зазначив, що Росія оскаржить заборону в суді.

 

Ентоні Албаніз на це відповів, що не Росії говорити про міжнародне право, «з огляду на те, що вона відкидає його так послідовно і так нахабно своїм вторгненням в Україну».

15.06.2023

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