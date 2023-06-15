У Львові покажуть виставку патріарха українського колекціонування Івана Гречка.

18 червня Український католицький університет презентує у Львові унікальний виставковий проєкт «Виображення колекції. Як Іван Гречко красу шукав…» У Пороховій вежі буде виставлено на огляд твори зі збірки Івана Гречка – непересічного львів’янина, сподвижника відновлення Української Греко-Католицької Церкви, громадського діяча та патріарха українського колекціонування.

Колекція Івана Гречка – виняткове явище у культурному просторі Львова й України. Її формування припадало на час становлення дисидентського руху в Україні й відродження зацікавлення в середовищі української інтелігенції 1960-х років спадщиною народного мистецтва і творенням нового українського мистецтва. До цього руху безпосередньо був причетний і сам Іван Гречко, який став одним із перших колекціонерів народного мистецтва у післявоєнний час.

Десять років тому Іван Гречко подарував значну частину своєї колекції Українському католицькому університету для збереження й експонування. Цей подарунок став початком для заснування університетського музею. На річницю відходу колекціонера до вічності УКУ представляє львів'янам і гостям міста проєкт на згадку про цю видатну особу.

На виставці можна буде оглянути одну з найбільших збірок українських ікон на склі Гуцульщини та Покуття, стародруки, свічники, ручні хрести, писанки, кераміку, текстиль, дерев’яну скульптуру. Також буде представлений живопис мистецького середовища Львова та Галичини ХХ століття з колекції Івана Гречка.

До організації виставкового проєкту долучилися експерти з царини мистецтва, історії, музейництва. Серед них: куратор виставки – Роман Зілінко, музейниця та реставраторка Світлана Тимків, дослідниця народного іконопису на склі та знана художниця Оксана Романів-Тріска, журналістка, мистецька критикиня та історикиня мистецтва Олександра Кущенко, члени команди кафедри культурології УКУ Зоряна Рибчинська та Христина Рутар.