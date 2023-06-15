У Львові покажуть виставку патріарха українського колекціонування Івана Гречка.

18 червня Український католицький університет презентує у Львові унікальний виставковий проєкт «Виображення колекції. Як Іван Гречко красу шукав…» У Пороховій вежі буде виставлено на огляд твори зі збірки Івана Гречка – непересічного львів’янина, сподвижника відновлення Української Греко-Католицької Церкви, громадського діяча та патріарха українського колекціонування.

 

 

Колекція Івана Гречка – виняткове явище у культурному просторі Львова й України. Її формування припадало на час становлення дисидентського руху в Україні й відродження зацікавлення в середовищі української інтелігенції 1960-х років спадщиною народного мистецтва і творенням нового українського мистецтва. До цього руху безпосередньо був причетний і сам Іван Гречко, який став одним із перших колекціонерів народного мистецтва у післявоєнний час.

 

Десять років тому Іван Гречко подарував значну частину своєї колекції Українському католицькому університету для збереження й експонування. Цей подарунок став початком для заснування університетського музею. На річницю відходу колекціонера до вічності УКУ представляє львів'янам і гостям міста проєкт на згадку про цю видатну особу.

 

На виставці можна буде оглянути одну з найбільших збірок українських ікон на склі Гуцульщини та Покуття, стародруки, свічники, ручні хрести, писанки, кераміку, текстиль, дерев’яну скульптуру. Також буде представлений живопис мистецького середовища Львова та Галичини ХХ століття з колекції Івана Гречка.

 

До організації виставкового проєкту долучилися експерти з царини мистецтва, історії, музейництва. Серед них: куратор виставки – Роман Зілінко, музейниця та реставраторка Світлана Тимків, дослідниця народного іконопису на склі та знана художниця Оксана Романів-Тріска, журналістка, мистецька критикиня та історикиня мистецтва Олександра Кущенко, члени команди кафедри культурології УКУ Зоряна Рибчинська та Христина Рутар.

 

Відкриття виставки відбудеться у неділю, 18 червня, о 16:00.

Виставка триватиме з 18 червня до 13 серпня у Львові, у Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа», вул. Підвальна, 4. Проєктом також заплановано паралельну програму.

Виставковий проєкт є серед переможців конкурсу ЗМІN Фундація, яка фінансово підтримала реставрацію та оформлення творів.

Сторінка проєкту у Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092359635136

15.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
476-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора), Авдіївському (Авдіївка, Невельське) та Мар'їнському (в районі Мар’їнки) напрямках. За добу відбулося 28 бойових зіткнень
14.06.23 | | Україна
475-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському (Веселе, Білогорівка), Бахмутському (Біла Гора), Авдіївському (біля Авдіївки) та Мар'їнському (в районі міста Мар’їнка), Шахтарському (Благодатне) напрямках. За добу відбулося 26 бойових зіткнень
13.06.23 | | Україна
Свобода – це щось, що нас усіх об'єднує
Пер Йоганссон
Ми були нацією зі загальною вірою в мир і безсмертя людства, а зараз перебуваємо в зовсім іншому становищі, коли над нами нависла реальна близькість війни.
12.06.23 | | Галичина
Щось починається, ось все ніяк не закінчиться
Юрко ТИМЧУК
Поціновувачі символізму смакують назви звільнених українських сіл – Нескучне і Благодатне. Решта українців готуються до нових злочинів росіян
12.06.23 | | Галичина
474-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Іванівське та Біла Гора), Авдіївському (біля Авдіївки) та Мар'їнському (в районі міста Мар’їнка) напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулося 25 бойових зіткнень.
12.06.23 | | Україна
90 років львівського органа: ювілейний концерт
Анастасія Сисенко
У Львівському органному залі відбулося святкування 90-річчя з дня встановлення органа. На великому симфонічному концерті ювіляр-орган дивував слухачів своєю емоційністю та потужністю, створюючи особливий зв'язок між артистами, музичними творами та слухачами.
11.06.23 | | Штука
Великий Луг
Віталій Портников
Український Геракл розплющив очі на дні штучного моря, що з'явилося під зникаючою водою. Ще трохи – і він підніметься на ноги, повстане, як і належить античним героям
11.06.23 | | Дискурси
473-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (в районі Білогорівки), Бахмутському (у напрямку Білої Гори) та на Мар’їнському напрямках (у районі Мар’їнки). Тривають важкі бої. За добу відбулося 28 бойових зіткнень
11.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.