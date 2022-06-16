Помер Іван Гречко.

Вчора на 94-му році життя відійшов у вічність Іван Гречко, відомий колекціонер, меценат, громадський діяч, співзасновник і багатолітній голова Клубу греко-католицької інтелігенції.

Панахида відбудеться нині о 19:00 в капличці на вул. Пекарській.

Чин похорону почнеться о 13:00 завтра, у п'ятницю, в церкві Св. Трійці.

Іван Гречко народився 19 січня 1929 року в місті Надвірна нині Івано-Франківської області. Родина була пов’язана з українським націоналістичним підпіллям – батько та брат загинули в УПА, маму і сестру заарештували й етапували на Сибір. Іванові Гречку вдалося втекти. Згодом, змінивши анкетні дані біографії, вступає і навчається у Львівському політехнічному інституті та Львівському лісотехнічному інституті. Починає працювати у Львові та залишається тут жити.

Першим по війні почав колекціонувати гуцульське народне мистецтво – те, що він зібрав, були уламками майже знищеної культури.

Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років Іван Гречко – у багатьох новостворених громадських організаціях. Він був заступником голови з міжнародних контактів у львівській філії Українського фонду культури, відігравав важливу роль при становленні Народного Руху України – відповідав за міжрелігійні та міжнаціональні стосунки. Був членом редколегії самвидавчого журналу «Євшан-зілля», брав активну участь у виданні самвидавчої газети «Віра батьків».

Після легалізації УГКЦ разом із Теодозієм Стараком, Ігорем Калинцем, Ярославом Гнатівим, Ярославом Лемиком Іван Гречко у 1991 р. став засновником Клубу греко-католицької інтелігенції «Обнова» і його головою.

З 1987 року Іван Гречко – співорганізатор та учасник численних виставок українського народного мистецтва практично у всіх музеях міста. Його збірка народного мистецтва, зокрема унікальна колекція гуцульських та покутських ікон на склі, наповнила ці вернісажі особливим змістом.

Піклуючись про збереження мистецьких збірок львівських колекціонерів, у 2003 році він став співорганізатором та співзасновником Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при Науковому товаристві ім. Т. Шевченка.

У січні 2013 року меценат безкоштовно передав свою унікальну збірку творів мистецтва, стародруків та інших раритетів Українському католицькому університетові, заклавши основи у створення у Львові нового музею – скарбниці українського народного, сакрального та професійного мистецтва.