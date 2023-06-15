477-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:23 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:21 На Бахмутському напрямку після заміни сил російської ПВК "Ваґнер" на регулярні сили російської армії зменшилася кількість боєзіткнень, однак посилились артилерійські обстріли й застосування ворогом авіації, розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

10:09 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

10 червня 2023 року міністерство оборони Росії наказало членам "добровольчих формувань", таких як "група Ваґнера", підписати контракти безпосередньо з міністерством оборони, і цей крок на телебаченні 13 червня 2023 року прямо підтримав президент Путін. Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин кілька місяців різко критикував критикував ієрархію міноборони, але визнавав авторитет Путіна. Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня 2023 року Прігожин заявив, що "жоден із бійців Ваґнера не готовий знову стати на шлях ганьби. Тому вони не підпишуть контракти". Риторика Прігожина переростає в непокору ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року, кінцевий термін підписання контрактів волонтерами, ймовірно, стане ключовим моментом у цій ворожнечі.

09:55 Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, на Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка та в районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка – Ягідне, мали успіх; там, де українські воїни обороняються - жодної позиції не втрачено.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 217 910 (+580) осіб, танків – 3955 (+12) од., бойових броньованих машин – 7667 (+14) од., артилерійських систем – 3793 (+10) од., РСЗВ – 604 (+1) од., засобів ППО – 364 (+0) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 301 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9) од., крилатих ракет – 1199 (+3) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6506 (+24) од., спеціальної техніки – 519 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

115,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

44,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

108,4% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

123,1% артилерійських систем (з них 3,0% за минулий тиждень),

54,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:26 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 14 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів.

• Російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії (Західного військового округу) поблизу Кремінної Луганської області, коли вони чекали виступу командира 20-ї ООС, що викликало типове невдоволення мілблогерів щодо російських командирів.

• 14 червня російські джерела поширили суперечливі повідомлення про стан депутата російської Думи та командувача відділу Росгвардії Чечні Адама Делімханова. ISW не знайшло жодних візуальних доказів, які підтверджують або спростовують суперечливі заяви про стан Делімханова.

• 14 червня російські війська завдали ракетних і безпілотних ударів по території України.

• Російські війська вели обмежені наземні удари на Куп’янському напрямку та південніше Кремінної.

• Українські та російські сили продовжили наземні обстріли в районі Бахмута.

• Російські війська продовжували обмежені наземні обстріли на рубежі Авдіївка – Донецьк.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адмінмежі Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, станом на 14 червня досягли успіхів у цьому районі.

• 14 червня українські війська продовжували обмежені наземні обстріли на заході Запорізької області.

• Супутникові знімки свідчать про те, що російські вертольоти, ймовірно, для оборони від українських контрнаступальних операцій на півдні України перекинуті на аеродром у Бердянськ Запорізької області.

• Законопроект Держдуми Росії, спрямований на підвищення призовного віку, свідчить про те, що Кремль, можливо, має на меті захистити окремі покоління від демографічних і соціальних наслідків війни в Україні.

• Російська окупаційна влада продовжує намагатися консолідувати економічний контроль над окупованими територіями.

09:18 Рівень води у річці Дніпро у районі Херсона продовжує знижуватися, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, нині зранку вода знаходиться на позначці +2,04 метри ( вчора було +2,44). Підтомленими залишаються 44 населенні пункти: 27 на правобережжі (1923 будинки) і 17 - на тимчасово окупованому лівому березі.

09:05 Вночі з 00:20 по 04:30 росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131», повідомляють в командуванні Повітряних сил ЗСУ:

з Каспійського моря чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555, одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.

з північного та південного напрямків запустили іранські «шахеди», всі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», з них 13 – над Одеською обоастю.

08:56 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: