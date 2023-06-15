477-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:23 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
10:21 На Бахмутському напрямку після заміни сил російської ПВК "Ваґнер" на регулярні сили російської армії зменшилася кількість боєзіткнень, однак посилились артилерійські обстріли й застосування ворогом авіації, розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.
10:09 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
10 червня 2023 року міністерство оборони Росії наказало членам "добровольчих формувань", таких як "група Ваґнера", підписати контракти безпосередньо з міністерством оборони, і цей крок на телебаченні 13 червня 2023 року прямо підтримав президент Путін.
Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин кілька місяців різко критикував критикував ієрархію міноборони, але визнавав авторитет Путіна.
Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня 2023 року Прігожин заявив, що "жоден із бійців Ваґнера не готовий знову стати на шлях ганьби. Тому вони не підпишуть контракти". Риторика Прігожина переростає в непокору ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року, кінцевий термін підписання контрактів волонтерами, ймовірно, стане ключовим моментом у цій ворожнечі.
09:55 Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, на Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка та в районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.
На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка – Ягідне, мали успіх; там, де українські воїни обороняються - жодної позиції не втрачено.
09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 217 910 (+580) осіб,
танків – 3955 (+12) од.,
бойових броньованих машин – 7667 (+14) од.,
артилерійських систем – 3793 (+10) од.,
РСЗВ – 604 (+1) од.,
засобів ППО – 364 (+0) од.,
літаків – 314 (+0) од.,
гелікоптерів – 301 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9) од.,
крилатих ракет – 1199 (+3) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6506 (+24) од.,
спеціальної техніки – 519 (+3) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
115,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),
44,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
108,4% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),
123,1% артилерійських систем (з них 3,0% за минулий тиждень),
54,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
33,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),
26,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).
09:26 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська 14 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів.
• Російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії (Західного військового округу) поблизу Кремінної Луганської області, коли вони чекали виступу командира 20-ї ООС, що викликало типове невдоволення мілблогерів щодо російських командирів.
• 14 червня російські джерела поширили суперечливі повідомлення про стан депутата російської Думи та командувача відділу Росгвардії Чечні Адама Делімханова. ISW не знайшло жодних візуальних доказів, які підтверджують або спростовують суперечливі заяви про стан Делімханова.
• 14 червня російські війська завдали ракетних і безпілотних ударів по території України.
• Російські війська вели обмежені наземні удари на Куп’янському напрямку та південніше Кремінної.
• Українські та російські сили продовжили наземні обстріли в районі Бахмута.
• Російські війська продовжували обмежені наземні обстріли на рубежі Авдіївка – Донецьк.
• Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адмінмежі Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, станом на 14 червня досягли успіхів у цьому районі.
• 14 червня українські війська продовжували обмежені наземні обстріли на заході Запорізької області.
• Супутникові знімки свідчать про те, що російські вертольоти, ймовірно, для оборони від українських контрнаступальних операцій на півдні України перекинуті на аеродром у Бердянськ Запорізької області.
• Законопроект Держдуми Росії, спрямований на підвищення призовного віку, свідчить про те, що Кремль, можливо, має на меті захистити окремі покоління від демографічних і соціальних наслідків війни в Україні.
• Російська окупаційна влада продовжує намагатися консолідувати економічний контроль над окупованими територіями.
09:18 Рівень води у річці Дніпро у районі Херсона продовжує знижуватися, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, нині зранку вода знаходиться на позначці +2,04 метри ( вчора було +2,44). Підтомленими залишаються 44 населенні пункти: 27 на правобережжі (1923 будинки) і 17 - на тимчасово окупованому лівому березі.
09:05 Вночі з 00:20 по 04:30 росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131», повідомляють в командуванні Повітряних сил ЗСУ:
з Каспійського моря чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555, одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.
з північного та південного напрямків запустили іранські «шахеди», всі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», з них 13 – над Одеською обоастю.
08:56 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
15.06.2023
Уночі, в період з 00.20 по 04.30 15 червня 2023 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу «Shahed».
Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині.
Іранські «шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків.
Усі 20 ударних дронів знищено.
Крім того, збито ворожий розвідувальний БпЛА оперативно- тактичного рівня на східному напрямку.
За уточненою інформацією, протягом минулої доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування “Калібр” та 7 іранських ударних дронів типу “Shahed”.
Під час атаки знищено 9 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та шість іранських ударних дронів «Shahed».
Всього, протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та Веселе, Стариця і Бударки, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Нова Гута, Середина-Буда, Товстодубове, Бачівськ, Попівка, Атинське, Білопілля, Шпиль, Павлівка, Катеринівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля, Сумської області; Карповичі та Леонівка Чернігівської області, а також Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.
На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаудару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка на Донеччині.
На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк, Троїцьке та Південне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Там же, та біл, Новобахмутівки зафіксовано авіаудари. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове та Невельське на Донеччині.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них Зелене Поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар і Макарівка Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе і П'ятихатки Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.
Противник продовжує проводити заходи щодо примусу цивільного населення до набуття громадянства рф. Так, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області, на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання паспорта рф, грошове забезпечення буде знижено на 60 відсотків. Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники повідомили про закриття лікувального закладу.
Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.