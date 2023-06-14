Європарламент ухвалив закон про захист від ризиків штучного інтелекту.

Головною загрозою вважають не вимирання людини

Європейська Унія планує першою в світі ввести в силу закон, який регулюватиме розвиток систем штучного інтелекту (ШІ) та захищатиме від них громадян. У середу, 14 червня, відповідний законопроєкт ухвалив Європейський Парламент. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Тепер документ повинні схвалити Єврокомісія та Рада ЄУ. Його набрання чинності очікується не раніше 2025 року.

У законнопроєкті системи ШІ поділено на групи за ступенями ризику, які вони несуть для європейських громадян та споживачів. Для кожної групи запроваджено свої обмеження та заходи контролю.

Цілком заборонені будуть, наприклад, системи, створені для того, щоб впливати на підсвідомість людей, а також системи біометричного розпізнавання, які працюють у режимі реального часу.

Системи, що створюють контент – такі, як ChatGPT – повинні, зокрема, чітко маркувати свою продукцію та не видавати її за творчість живих людей.

«Депутати Європарламенту хочуть гарантувати, щоб системи ШІ контролювалися людьми, були безпечними, прозорими, відстежуваними, не дискримінували користувачів і сприяли захисту навколишнього середовища», – пояснювала пресслужба Європарламенту під час підготовки законопроєкту.