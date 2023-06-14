У ФРН вперше ухвалено Національну стратегію безпеки.

У документі оголошено про намір довести середній річний рівень видатків на оборону до двох відсотків ВВП.

Уряд ФРН розробив і ухвалив першу в історії країни Національну безпекову стратегію Німеччини. У середу, 14 червня, бундесканцлер Олаф Шольц разом із чотирма членами свого кабінету репрезентував документ журналістам у Берліні. Також були присутні міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius), міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) і міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на пресреліз федерального уряду. Концепція базується на «аналізі ситуації у плані безпеки в рамках систематичного загального підходу». Вона, зокрема, передбачає зміцнення безпеки країни за такими трьома основними напрямками, як обороноздатність, життєздатність та стійкість.

Основна ідея стратегії – вперше врахувати всі внутрішні та зовнішні загрози безпеці країни. Окрім військової загрози, існують також кібератаки, евентуальні атаки на критичну інфраструктуру та захист від загроз для захисту клімату.

«Головне завдання нашої безпекової політики – гарантувати, щоб ми могли продовжувати жити в нашій країні в мирі та свободі. Для цього ми непохитно віддані НАТО і ЄУ і зміцнюємо Бундесвер для виконання його основної місії – оборони країни та Альянсу», – наголошується в пресрелізі.

Зокрема в документі оголошено про намір довести середній річний рівень видатків на оборону до двох відсотків ВВП. Бундесвер названо основою конвенційних сил оборони в Європі.

Федеральний уряд сформулював низку цілей у стратегії. Зокрема те, що оборонні технології мають бути посилені на європейському рівні. Слід посилити боротьбу зі шпигунством, диверсіями та кібератаками. Встановити чіткіші правила контролю за експортом зброї. Також у концепції йдеться про розширення кібернетичного та космічного потенціалу Німеччини, зміцнення європейської технологічної бази безпеки й оборони.