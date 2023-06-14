476-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:12 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 142 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:46 У кожній з ракет, якими росіяни обстріляли Одесу є не менше 40 іноземних комплектуючих, заявив Андрій Єрмак: "Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти. Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь.По Кривому Рогу росіяни вдарили ракетою Х-101, яка, за попередньою оцінкою, була спродукована в РФ у квітні 2023 року, близько 50-ти компонентів у цій ракеті - переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені в РФ."
10:26 Під ранок, о 5-й годині російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську і Костянтинівці Донецької області, щонайменше троє людей загинуло і троє поранено, у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – зруйновано два і пошкоджено 55 будинків, пошкоджено газогін та електромережі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко,
10:20 Вночі росіяни внаслідок атаки "Шахедами" влучили в об'єкт інфраструктури у Світловодську, ніхто не постраждав, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
10:07 У Вашингтоні "змінили тональність" стосовно можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS, відзначила посол України в США Оксана Маркарова: якщо до цього всі відповіді звучали як "зовсім забудьте про це", то з кінця травня можна почули, що питання обговорюється.
10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості російських тактичних бойових вильотів, особливо над півднем України. Майже напевно, це було зроблено у відповідь на повідомлення про активізацію українських наступальних операцій: повітряно-космічні сили Росії намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами.
Незважаючи на зростання, щоденна кількість вильотів залишається значно нижчою, ніж на початку війни, коли вони здійснювали до 300 щоденних вильотів.
З початку вторгнення південь України часто був більш сприятливим для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік повітряно-космічні сили Росії збільшили використання зброї класу "повітря-земля", наприклад, планеруючих бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.
09:47 Колегія Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу: 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади терміном на три роки, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України в середу. Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів в Апеляційній палаті ВАКС.
09:43 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 217 330 (+680) осіб,
танків – 3943 (+8) од.,
бойових броньованих машин – 7653 (+11) од.,
артилерійських систем – 3783 (+17) од.,
РСЗВ – 603 (+2) од.,
засобів ППО – 364 (+1) од.,
літаків – 314 (+0) од.,
гелікоптерів – 300 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15) од.,
крилатих ракет – 1196 (+13) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6482 (+9) од.,
спеціальної техніки – 516 (+5) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
115,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
44,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
108,0% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),
122,8% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),
54,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
33,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),
26,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).
09:35 За останні три доби Сили оборони просунулись на деяких напрямках від 200 до 1400 метрів та визволили близько 3 км², повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
На Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка та в районі сіл Новоданилівка і Новопокровка.
09:26 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська щонайменше на трьох напрямках продовжували контрнаступальні операції і 13 червня досягли подальших обмежених територіальних здобутків.
• Президент Росії Путін зустрівся з 18 відомими російськими мілблогерами та військовими кореспондентами, щоб обговорити хід російського вторгнення в Україну 13 червня.
• Путін обговорив хід українського контрнаступу та дав зрозуміти, що, на його думку, Росія зможе пережити військову підтримку Заходу для України.
• Путін зазначив, що не бажає оголошувати другу хвилю мобілізації чи оголошувати воєнний стан, незважаючи на збереження своїх максималістських цілей в Україні.
• Путін мав на меті пом’якшити широке невдоволення в російському інформаційному просторі щодо обмежених транскордонних рейдів проукраїнських сил у Бєлгородську область, ударів безпілотників по всій території Росії та безпеки кордонів загалом.
• Путін обговорив важливість офіційного оформлення добровольчих формувань, підтримавши заходи Міноборони Росії щодо централізації контролю над операціями в Україні.
• Путін, імовірно, продовжує публічно спілкуватися з прокремлівськими мілблогерами та вибирати платформи, щоб ще більше залучити цю спільноту для розширення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів.
• Російські джерела стверджують, що в Запорізькій області в результаті українського ракетного удару загинув начальник штабу 35-ї загальновійськової армії (Східного військового округу) генерал-майор Серґєй Горячов.
• 13 червня російські війська завдали ракетних і безпілотних ударів по території України.
• Російська влада продовжує висловлювати зростаючу стурбованість інформацією, пов’язаною з російською військово-промисловим комплексом.
• Російські війська продовжували наземні наступи на лінії фронту Кремінна, але не вели наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове.
• Українські війська продовжували наступати на північному та південному флангах Бахмута, а російські війська вели контратаки в районі Бахмута.
• Російські війська продовжили наступ на рубежі Авдіївка-Донецьк і перекидають додаткові сили зі східного (лівого) берега Херсонської області для посилення напрямку.
• Російські війська здійснили обмежені наземні удари поблизу адмінмежі Донецької та Запорізької областей.
• Президент Росії Путін заявив, що з січня 2023 року російські військові залучили 150 тис. військовослужбовців за контрактом, а також понад 6 тис. добровольців.
• Повідомляється, що російські окупаційні чиновники на східному (лівому) березі Херсонської області продовжують зусилля з евакуації, хоча, ймовірно, продовжують відмовляти в послугах деяким мешканцям у затоплених районах.
09:15 Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область "Шахедами", ППО збила всі три БПЛА, повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
09:10 В Одесі внаслідок влучання російської ракети під час нічної атаки у склад однієї з торговельних мереж загинуло 3 співробітників складу, 7 – отримали поранення, зруйновано 1 тис. м² приміщень.
Вибуховою хвилею внаслідок повітряного бою пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті Одеси, попередньо, 6 особи отримали поранення.
08:53 Вночі росіяни завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе:
з акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.
Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку, 9 – збито!
З Ростовської обл. окупанти завдали по Донеччині удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3, наслідки уточнюються.
08:41 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.
Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Противник продовжує зосередження основних зусиль на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей - протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Огірцевого Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Нововасилівка, Стара Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Атинське, Білопілля, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля Сумської області, а також Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове на Харківщині та Новоселівське Луганської області.
На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської та Веселе Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Торецьк та Суха Балка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк та Південне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Сторожове та Благодатне Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаудару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Обстріляв такі населені пункти, як Времівка, Новопіль Донецької області; Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб’янки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
В Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт. Так, з селища Очеретувате, у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів.
У той же час, на причалах морського порту міста Бердянськ, відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. В подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію рф.
Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.
14.06.2023