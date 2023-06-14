476-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:12 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 142 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:46 У кожній з ракет, якими росіяни обстріляли Одесу є не менше 40 іноземних комплектуючих, заявив Андрій Єрмак: "Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти. Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь.По Кривому Рогу росіяни вдарили ракетою Х-101, яка, за попередньою оцінкою, була спродукована в РФ у квітні 2023 року, близько 50-ти компонентів у цій ракеті - переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу та різними шляхами поставлені в РФ."

10:26 Під ранок, о 5-й годині російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську і Костянтинівці Донецької області, щонайменше троє людей загинуло і троє поранено, у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – зруйновано два і пошкоджено 55 будинків, пошкоджено газогін та електромережі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко,

10:20 Вночі росіяни внаслідок атаки "Шахедами" влучили в об'єкт інфраструктури у Світловодську, ніхто не постраждав, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

10:07 У Вашингтоні "змінили тональність" стосовно можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS, відзначила посол України в США Оксана Маркарова: якщо до цього всі відповіді звучали як "зовсім забудьте про це", то з кінця травня можна почули, що питання обговорюється.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості російських тактичних бойових вильотів, особливо над півднем України. Майже напевно, це було зроблено у відповідь на повідомлення про активізацію українських наступальних операцій: повітряно-космічні сили Росії намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами. Незважаючи на зростання, щоденна кількість вильотів залишається значно нижчою, ніж на початку війни, коли вони здійснювали до 300 щоденних вильотів. З початку вторгнення південь України часто був більш сприятливим для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік повітряно-космічні сили Росії збільшили використання зброї класу "повітря-земля", наприклад, планеруючих бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.

09:47 Колегія Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу: 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади терміном на три роки, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України в середу. Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів в Апеляційній палаті ВАКС.

09:43 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 217 330 (+680) осіб, танків – 3943 (+8) од., бойових броньованих машин – 7653 (+11) од., артилерійських систем – 3783 (+17) од., РСЗВ – 603 (+2) од., засобів ППО – 364 (+1) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 300 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15) од., крилатих ракет – 1196 (+13) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6482 (+9) од., спеціальної техніки – 516 (+5) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

115,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

44,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

108,0% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

122,8% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

54,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:35 За останні три доби Сили оборони просунулись на деяких напрямках від 200 до 1400 метрів та визволили близько 3 км², повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

На Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка та в районі сіл Новоданилівка і Новопокровка.

09:26 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська щонайменше на трьох напрямках продовжували контрнаступальні операції і 13 червня досягли подальших обмежених територіальних здобутків.

• Президент Росії Путін зустрівся з 18 відомими російськими мілблогерами та військовими кореспондентами, щоб обговорити хід російського вторгнення в Україну 13 червня.

• Путін обговорив хід українського контрнаступу та дав зрозуміти, що, на його думку, Росія зможе пережити військову підтримку Заходу для України.

• Путін зазначив, що не бажає оголошувати другу хвилю мобілізації чи оголошувати воєнний стан, незважаючи на збереження своїх максималістських цілей в Україні.

• Путін мав на меті пом’якшити широке невдоволення в російському інформаційному просторі щодо обмежених транскордонних рейдів проукраїнських сил у Бєлгородську область, ударів безпілотників по всій території Росії та безпеки кордонів загалом.

• Путін обговорив важливість офіційного оформлення добровольчих формувань, підтримавши заходи Міноборони Росії щодо централізації контролю над операціями в Україні.

• Путін, імовірно, продовжує публічно спілкуватися з прокремлівськими мілблогерами та вибирати платформи, щоб ще більше залучити цю спільноту для розширення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів.

• Російські джерела стверджують, що в Запорізькій області в результаті українського ракетного удару загинув начальник штабу 35-ї загальновійськової армії (Східного військового округу) генерал-майор Серґєй Горячов.

• 13 червня російські війська завдали ракетних і безпілотних ударів по території України.

• Російська влада продовжує висловлювати зростаючу стурбованість інформацією, пов’язаною з російською військово-промисловим комплексом.

• Російські війська продовжували наземні наступи на лінії фронту Кремінна, але не вели наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове.

• Українські війська продовжували наступати на північному та південному флангах Бахмута, а російські війська вели контратаки в районі Бахмута.

• Російські війська продовжили наступ на рубежі Авдіївка-Донецьк і перекидають додаткові сили зі східного (лівого) берега Херсонської області для посилення напрямку.

• Російські війська здійснили обмежені наземні удари поблизу адмінмежі Донецької та Запорізької областей.

• Президент Росії Путін заявив, що з січня 2023 року російські військові залучили 150 тис. військовослужбовців за контрактом, а також понад 6 тис. добровольців.

• Повідомляється, що російські окупаційні чиновники на східному (лівому) березі Херсонської області продовжують зусилля з евакуації, хоча, ймовірно, продовжують відмовляти в послугах деяким мешканцям у затоплених районах.

09:15 Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область "Шахедами", ППО збила всі три БПЛА, повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

09:10 В Одесі внаслідок влучання російської ракети під час нічної атаки у склад однієї з торговельних мереж загинуло 3 співробітників складу, 7 – отримали поранення, зруйновано 1 тис. м² приміщень.

Вибуховою хвилею внаслідок повітряного бою пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті Одеси, попередньо, 6 особи отримали поранення.

08:53 Вночі росіяни завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе:

з акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку, 9 – збито!

З Ростовської обл. окупанти завдали по Донеччині удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3, наслідки уточнюються.

08:41 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: