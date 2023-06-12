США хочуть розширити Радбез ООН.

Вашінґтон запропонує докооптувати ґреміум ще шістьма постійними членами, але без права вето.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена має намір запропонувати найближчим часом реформу Ради безпеки ООН, яка, зокрема, передбачає розширити склад ґреміуму. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на високопоставлених американських чиновників та дипломатів ООН.

Згідно з цими планами, ще шість країн можуть набути статусу постійних членів Радбезу, однак без права вето. Цей захід покликаний розширити ґлобальне представництво у головній міжнародній організації.

За інформацією видання, представник США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield) консультується з дипломатами зі 193 країн-членів організації, щоб отримати відгуки про проєкт реформи Ради Безпеки перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку восени.

The Washington Post пише, що США раніше виступали за включення Німеччини, Індії та Японії як постійних членів Ради безпеки. Цю ідею підтримали Франція та Велика Британія, які пропонували надати постійне місце в органі також Бразилії та, як мінімум, одній африканській країні.

У публікації зазначається, що план реформи Ради безпеки ООН засвідчує бажання Байдена визнати зростаючий вплив розвиткових країн і зменшити розчарування щодо нинішніх членів Ради Безпеки, зокрема їхньою нездатністю зупинити ґлобальні конфлікти, у тому числі війну в Україні. На думку американського президента, організація має стати «інклюзивнішою — таким чином, щоб вона відповідала потребам сучасного світу».

Провести реформу Ради Безпеки закликає і сам генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, а також представники багатьох країн світу.