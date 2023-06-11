474-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:25 "Тривають активні бої на півдні України. Є певні успіхи, але для закріплення потрібен час, - пише DeepState у свіжій аналітичній записці. - Ворог намагається хоч щось відбити, при цьому медійно заявляє, що йому ці села не треба". Підтверджено, що українські війська звільнили Нескучне, Сторожеве та Новодарівку. Про звільнення Макарівки можна буде говорити, коли українські хлопці закріпляться. Ситуація в Новомайорському невідома, у Новодонецькому та Рівнополі досі сидять росіяни. Тривають бої південніше від Малої Токмачки та Лобкового.

15:43 Президент Польщі Анджей Дуда перед самітом Веймарського трикутника в Парижі відбув телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив голова Бюро міжнародної політики при польському президентові Марцін Пшидач, для офіційної Варшави важливо, щоб НАТО належно підготувалося до Вільнюського саміту. “Ця тема буде домінуючою під час цього Веймарського саміту", - зазначив Пшидач. Дуда обговорить із Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом безпекову ситуацію в регіоні, у тому числі, перспективах очікуваного українського контрнаступу. Польща наполягає на посиленні санкцій проти Росії. “Черговий пакет санкцій, який обговорюється і трохи застряг на рівні переговорів у Брюсселі... А спільний, жорсткий сигнал від найважливіших країн ЄС, тобто Франції, Німеччини, Польщі, безумовно, виправив би цю ситуацію”, - сказав радник Дуди.

15:19 Росіяни завдали авіаційного удару по Авдіївці. Вибухами понівечено Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки. Згідно з попередньою інформацією, поранено двох людей.

14:46 Біля блок-поста на виїзді з Києва у напрямку Броварів через наїзд автомобіля загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. Як повідомили у ДБР, за кермом машини була працівниця правоохоронного органу. Слідство стверджує, що військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому місці. "За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год", - пише ДБР.

14:24 У Бєлгородській області зійшов з рейок вантажний потяг. Згідно з даними російських медій, потяг зазнав атаки безпілотниками: один дрон ударив по хвостовій частині, а інший розірвався прямо перед поїздом. З рейок зійшло 15 вагонів. Залізничне полотно пошкоджено.

14:06 Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа підписали угоду про будівництво мосту через Дністер у районі поселень Ямпіль та Косеуць. Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом і розвантажить пункт пропуску Могилів-Подільський-Отач.

13:37 Через руйнування Каховської ГЕС на Херсонщині загинуло восьмеро людей, а 42 вважаються зниклими безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

13:22 Державне бюро розслідувань передало ЗСУ 17 автомобілів, заарештованих у родичів Медведчука та Козака: 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Їхня загальна вартість становить $1,1 млн.

13:05 Raytheon Technologies планує виготовити до кінця року 12 батарей ЗРК Patriot і 5 передасть Україні, повідомив гендиректор компанії Грегорі Гейз.

12:44 Вищий антикорупційний суд постановив узяти під арешт депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, який утік за кордон і перебуває у міжнародному розшуку. Також суд стягнув у дохід держави 9,8 млн грн застави, внесеної Трубіциним.

12:27 Ще 4 червня в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка, повідомили в бригаді.

12:19 Росіяни активізували обстріли енергетичної інфраструктури на прифронтових та прикордонних територіях: у Запорізькій області ракетно-бомбовим ударом зруйновано адміністративну будівлю одного з енергетичних об’єктів, пошкоджено автотранспорт, пошкоджено лінії електропередач у Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій областях, повідомили в Міненерго. Через негоду фіксувалися знеструмлення у Львівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

Енергетична система працює стабільно. Триває ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях у межах підготовки до опалювального сезону. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 7760 МВт·год. Експорт відсутній.

12:17 Через знищення Каховської ГЕС і посуху в Північно-Кримському каналі на заводі "Кримський титан" в Армянську виробничі процеси порушені до критичного рівня, заявило Головне управління розвідки Міноборони. Циркулює інформація про ймовірну зупинку підприємства. Інженерні підрозділи окупаційної армії мінують цехи підприємства, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. "Теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками", – заявили в ГУР.

12:03 Вселенський Патріарх Варфоломій вважає, що злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним, – за результатами зустрічі з ним повідомляє голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Патріарх передав благословення українському народові та висловив рішучу підтримку України.

11:28 Збройні Сили України звільнили село Сторожеве на Донеччині. "В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля пів сотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", – заявили в 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

11:09 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:06 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 105 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 45 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинуло 4 цивільні особи та 16 поранено, кількість жертв уточнюється.

11:02 За минулу добу Сили оборони України на Бахмутському напрямку просунулися на флангах на відстань від 250 до 700 м, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий ефірі телемарафону. Тривають позиційні бої, ворог намагається, хоча безрезультатно, контратакувати. За добу відбулося загалом три бойові зіткнення.

10:44 На наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорять детально "авіаційну коаліцію", зокрема навчання пілотів, а також техніків та інженерів, які обслуговуватимуть літаки, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

10:27 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом минулого тижня міністр оборони Росії Серґєй Шойґу підтримував високу публічну активність, ймовірно, з метою представити себе як такого, що контролює стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції. Шойґу надав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій Росії, включно з майже напевно серйозно перебільшеними заявами щодо українських втрат. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів. Шойґу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатню швидку відправку резервної бронетехніки на фронт. Шойґу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж в умовах дедалі більш неприхованої критики з боку деяких співвітчизників.

10:00 Рівень води в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився до 3,29 метра, що на 64 см менше, ніж напередодні ввечері, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У воді залишаються 46 населених пунктів, 32 – на правому березі та 14 – на лівому.

В акваторії Миколаєва за ніч рівень води знизився ще на 6 см – до 0,55 м, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 216 180 (+540) осіб, танків – 3931 (+5) од., бойових броньованих машин – 7636 (+5) од., артилерійських систем – 3746 (+10) од., РСЗВ – 601 (+0) од., засобів ППО – 362 (+0) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 299 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7) од., крилатих ракет – 1171 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6471 (+10) од., спеціальної техніки – 510 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

115,0% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

44,0% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

107,8% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

121,6% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

53,9% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

25,8% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:14 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 10 і 11 червня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і здобули територіальні успіхи.

• Українські війська здійснили візуально перевірені наступи в західній частині Донецької та Запорізької областей, які російські джерела підтвердили, але намагалися применшити.

• Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська перекидають найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький напрямки.

• У ніч з 10 на 11 червня російські війська завдали обмеженої серії ударів з безпілотників по прикордонних східних районах України.

• Фінансист "Ваґнера" Євґєній Пріґожин охарактеризував план міноборони Росії оформити до 1 липня добровольчі формування як атаку на нього та його війська.

• Росія й Україна провели обмін військовополоненими майже один на одного.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.

• Українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута та на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Українські війська станом на 10 червня здобули успіхи поблизу адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями та на заході Запорізької області.

• Російські мілблогери заявили, що дощі вздовж фронту в Запорізькій області можуть найближчими днями уповільнити українські операції.

• Повідомляється, що Чеченська Республіка сформувала два нових полки – «Ахмат-Росія» та «Ахмат-Чечня», оснащені комерційно доступною китайською бронетехнікою.

• Диверсанти, серед яких, як повідомляється, були й українські партизани, здійснили дві окремі атаки із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізниці в окупованій Херсонській області та Криму.

08:49 Інтенсивність бойових зіткнень і російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: