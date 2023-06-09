472-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:29 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 214 660 (+890) осіб, танків – 3909 (+8) од., бойових броньованих машин – 7607 (+7) од., артилерійських систем – 3717 (+15) од., РСЗВ – 600 (+1) од., засобів ППО – 362 (+3) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 299 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16) од., крилатих ракет – 1171 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6428 (+18) од., спеціальної техніки – 507 (+5) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

114,4% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

43,9% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

107,1% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

120,6% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

53,9% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,8% засобів ППО (з них 1,3% за минулий тиждень).

09:11 Вночі росіяни балістичними та крилатими ракетами та ударними дронами іранського виробництва атакували військовий аеродром "Миргород", є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. Жертв немає.

08:54 Вночі силами протиповітряної оборони всі 8 "Shahed-131/136", що атакували Одещину знищено, але уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, загинуло 3 цивільні особи, понад 26 осіб отримали поранення. Крім того, по узбережжю Одещини був нанесений ракетний удар. Дві ракети було знищено, а одна влучила в узбережжя, внаслідок розльоту уламків і вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки. Три людини отримали поранення.

08:17 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:10 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: