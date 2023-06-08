471-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:39 Через три доби після руйнації Каховської ГЕС Міністерство внутрішніх справ озвучило першу інформацію про жертви: загинуло четверо людей; 13 осіб зникло безвісти. Під час евакуації травмовано 11 людей.

13:11 OSINT-спільнота GeoConfirmed фіксує мовчанку у висвітленні українських наступальних дій на фронті з обох боків. Водночас дослідники зауважують: наразі всі повідомлення з передової є припущеннями, які базуються переважно на російських телеграм-звітах, але якщо раніше зазвичай там повідомляли "все відбито", то тепер пишуть про "важкі бої" та "відхід на резервні позиції". "Українці дотримуються суворого контролю щодо розповсюдження кадрів. Росіяни зазвичай поширюють кадри українських втрат. Але чи росіяни продовжуватимуть це робити, якщо ці українські втрати буде зафіксовано настільки глибоко за межею російських ліній?" – коментує GeoConfirmed.

Графіка GeoConfirmed

13:02 Швеція дозволить базувати війська НАТО на своїй території ще до офіційного вступу в Альянс. "Це рішення є чітким сигналом для Росії, а також посилює оборону Швеції", – йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона і міністра оборони Поля Джонсона.

12:35 На всіх ділянках фронту ситуація напружена, рапортує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр:

Схід – епіцентр: Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські й мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки.

На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку.

Південь: На Запорізькому напрямку противник веде оборонні дії. Тривають позиційні бої.

12:21 Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення про повернення "скіфського золота" Україні – суд в Гаазі повністю відмовив у касаційній скарзі окупаційній адміністрації кримських музеїв і залишив у силі рішення апеляції, яке задовольнило позовні вимоги України. Відтак музей Алларда Пірсона передасть Національному музею історії України музейні експонати з виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі”.

12:09 За вечір рівень води у Херсоні впав на 20 сантиметрів, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Станом на 9 червня у 32 населених пунктах Херсонщини затоплено 3624 домівки. Евакуйовано 2352 людини та близько 550 тварин. Незважаючи на падіння рівня води, Прокудін закликає мешканців евакуйовуватися. "Перечекати там – не варіант. Не наражайте себе на смертельну небезпеку", – наголосив голова адміністрації.

12:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Чорноморська зернова ініціатива 17 травня 2023 року була продовжена на 60 днів. Однак Росія майже напевно продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна. Зараз перевіряють лише одне-два судна на день, у порівнянні з шістьма-вісьмома восени 2022 року. Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок у питанні відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і наразі не працює. Імовірно, російська риторика та перешкоджання Чорноморській зерновій ініціативі будуть лунати за кілька тижнів до наступного кінцевого терміну її продовження 16 липня 2023 року.

11:33 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 112 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 66 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинуло 4 особи та 41 поранено, кількість жертв уточнюється.

11:22 Внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару по території України зафіксовано пошкодження 2 об’єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області, а внаслідок артобстрілу є влучання в один з об’єктів оператора ГТС України у Запорізькій області, триває ліквідація наслідків, повідомили в Міненерго.

Спеціалісти Укргідроенерго застосовують оперативне регулювання (зменшують обсяги скиду води) з урахуванням необхідності забезпечення балансу енергосистеми та мінімізації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Станом на ранок рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі окупованої Запорізької АЕС – 16,66 м, цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. Експерти Енергоатому моніторять ситуацію.

11:16 Рівень води у Каховському водосховищі у районі Нікополя у ранці п'ятниці становить 11,74 м, заявили в Укргідроенерго. За добу вода впала ще на метр, а від ранку 6 червня рівень води – загалом вже на 4,7 метра.

11:01 Пентагон нині планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму понад $2 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Гроші, виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів удосконалених зенітних ракет Patriot – Patriot Advanced Capability Missile-3 виробництва Lockheed Martin Corp. і GEM-T виробництва Raytheon Technologies Corp.

10:44 У російському Воронежі в багатоповерхівку врізався безпілотник. Губернатор області заявив, що є поранені. Росіяни припускають, що дрон летів у керунку аеродрому "Балтімор", але почав втрачати висоту.

10:29 Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів: загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави – про це окупанти розповідають один одному в телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ: "Там не они (українська сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали".

10:07 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна провела контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках широких контрнаступальних заходів, які розгортаються з неділі 4 червня.

• Українські сили здійснили обмежену, але все ж значну атаку в західній Запорізькій області в ніч на 8 червня. Російські сили, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринальним чином і, як повідомляється, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня.

• Міністерство оборони Росії відповіло на українську атаку з нехарактерним рівнем злагодженості та похвалило підрозділи Південного військового округу за відбиття атаки та відновлення втрачених позицій.

• Російські джерела надали пояснення заявленим успіхам Росії під час атак 8 червня, високо оцінивши ефективне використання російськими військами систем радіоелектронної боротьби, підтримки з повітря та наземних мін проти українських сил.

• Схоже, що російські сили виконали свою офіційну тактичну оборонну доктрину у відповідь на українські атаки на південний захід від Оріхова.

• Українські атаки на західному Запоріжжі 8 червня не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

• Додатково варто відзначити, що сили російського Південного військового округу, розгорнуті в цьому конкретному районі, ймовірно, є більш якісним угрупованням сил, ніж в інших частинах театру бойових дій, і їхні оборонні показники навряд чи відображатимуть оборонні можливості російських угруповань в інших місцях.

• Російські війська та окупаційна влада продовжують посилювати гуманітарні наслідки повені внаслідок прориву дамби Каховської гідроелектростанції.

• Повідомляється, що президент Росії Путін переніс свою щорічну пресконференцію з червня 2023 року на листопад або грудень 2023 року.

• Російські війська продовжували проводити обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ–Сватове та навколо Кремінної.

• Українські сили досягли обмежених успіхів навколо Бахмута, а російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Українські сили продовжували завдавати обмежені наземні удари по адміністративному кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

• Міністерство оборони Росії продовжує позиціонувати себе як тверду владу над ВПК, наголошуючи на своїй здатності постачати нове обладнання на фронт.

• Повідомляється, що російська окупаційна влада вдається до каральних заходів проти цивільного населення в окупованій Україні через зменшення впливу російської окупаційної влади на цивільне населення.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 213 770 (+1010) осіб, танків – 3901 (+10) од., бойових броньованих машин – 7600 (+24) од., артилерійських систем – 3702 (+34) од., РСЗВ – 599 (+4) од., засобів ППО – 359 (+4) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 299 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13) од., крилатих ракет – 1171 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6410 (+26) од., спеціальної техніки – 502 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

114,2% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

43,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

106,8% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

120,2% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

53,8% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,6% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень).

09:11 У повітряному просторі Дніпропетровщини внаслідок атаки російських окупантів було збито дві крилаті ракети, уламки яких пошкодили два житлові будинки, авто, газопровід і паркан, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

09:03 Внаслідок нічної російської ракетної атаки та падіння уламків у житловому масиві приватного сектора Звягеля на Житомирщині загинула людина, троє травмовано, зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків, повідомив міський голова Микола Боровець

08:37 Вночі в період з 22:00 по 04:00 російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами «Shahed» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан-10» і «Supercam»).

Також учора близько 20:00 противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

08:34 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: