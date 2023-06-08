Суд повернув Карпатському нацпарку землі в Татарові.

За рішенням суду Карпатському нацпарку повернуть землі природно-заповідного фонду у Татарові, які незаконно опинились у власності приватного бізнесу. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов Надвірнянської окружної прокуратури в інтересах держави про усунення перешкоди у здійсненні права користування та розпорядження земельною ділянкою природно-заповідного фонду.

Суд зобов’язав товариства з обмеженою відповідальністю повернути землі природно-заповідного фонду в селі Татарів Ворохтянської територіальної громади загальною площею 0,4012 га у власність Карпатського національного природного парку.

Відповідно до постанови суду, йдеться про дві земельні ділянки площею 0,1512 га та 0,25 га на вул. Незалежності в с. Татарів Яремчанської міської ради. Вони належать до виділу №2 Яблуницького ПНДВ Карпатського національного природного парку та є землями природно-заповідного призначення. Однак сільська рада передала ці землі у приватну власність фізичній особі, а та згодом продала їх. Відтак землі нацпарку опинились у власності приватних компаній.