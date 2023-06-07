470-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України. Руйнування дамби ГЕС впливає на позиції російських військ на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити.

• Українські офіційні особи продовжували звинувачувати російські сили в руйнуванні – через побоювання, що українські війська висадяться на східному (лівому) березі Херсонської області – дамби Каховської ГЕС.

• The New York Times повідомила, що експерти з техніки та боєприпасів вважають: ймовірною причиною обвалу дамби Каховської ГЕС 6 червня став навмисний вибух.

• Російські війська та окупаційна влада реагують на повінь у Херсонській області дуже неорганізовано, тим самим посилюючи шкоду цивільному населенню окупованих територій.

• Окремі російські старші військові офіцери, пов’язані з "групою Ваґнера", продовжують видавати себе за ефективних командирів і, скориставшись резонансними військовими подіями, звертаються до президента Росії Путіна. Російський мілблогер опублікував велике інтерв’ю з російським полковником «К. Залеський», в якому Залеський стверджував, що командувач ВДВ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський зіграв вирішальну роль у здатності російських військ захистити від українських локалізованих контратак, які тривають поблизу Великої Новосілки Донецької області

• Інтерв'ю на підтримку Теплінського, ймовірно, є частиною інформаційної операції, спрямованої на підрив міністерства оборони Росії.

• Реактивні піар-кампанії пов'язаних з "Ваґнером" командирів можуть виявитися недостатніми для того, щоб відволіктися від реалій поля бою.

• Російські та українські офіційні особи звинуватили навзаєм іншу державу в пошкодженні аміакопроводу, що проходить через Харківську область, що спричинило витік аміаку.

• Російські війська продовжували вести наземні атаки навколо Кремінної.

• Українські посадовці зазначили, що станом на 7 червня українські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

• Російські війська продовжували обмежені наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Російські джерела продовжували стверджувати, що 7 червня українські війська здійснили наземний обстріл адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

• Повідомляється, що російські та українські сили вступили в бойові зіткнення на заході Запорізької області.

• Російська влада продовжує обмежувати закордонні поїздки для військовозобов’язаних.

• Російські чиновники та окупаційна влада продовжують створювати програми патронату між російськими регіонами та окупованими територіями з метою інтеграції окупованих територій до Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: