470-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України. Руйнування дамби ГЕС впливає на позиції російських військ на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити.
• Українські офіційні особи продовжували звинувачувати російські сили в руйнуванні – через побоювання, що українські війська висадяться на східному (лівому) березі Херсонської області – дамби Каховської ГЕС.
• The New York Times повідомила, що експерти з техніки та боєприпасів вважають: ймовірною причиною обвалу дамби Каховської ГЕС 6 червня став навмисний вибух.
• Російські війська та окупаційна влада реагують на повінь у Херсонській області дуже неорганізовано, тим самим посилюючи шкоду цивільному населенню окупованих територій.
• Окремі російські старші військові офіцери, пов’язані з "групою Ваґнера", продовжують видавати себе за ефективних командирів і, скориставшись резонансними військовими подіями, звертаються до президента Росії Путіна. Російський мілблогер опублікував велике інтерв’ю з російським полковником «К. Залеський», в якому Залеський стверджував, що командувач ВДВ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський зіграв вирішальну роль у здатності російських військ захистити від українських локалізованих контратак, які тривають поблизу Великої Новосілки Донецької області
• Інтерв'ю на підтримку Теплінського, ймовірно, є частиною інформаційної операції, спрямованої на підрив міністерства оборони Росії.
• Реактивні піар-кампанії пов'язаних з "Ваґнером" командирів можуть виявитися недостатніми для того, щоб відволіктися від реалій поля бою.
• Російські та українські офіційні особи звинуватили навзаєм іншу державу в пошкодженні аміакопроводу, що проходить через Харківську область, що спричинило витік аміаку.
• Російські війська продовжували вести наземні атаки навколо Кремінної.
• Українські посадовці зазначили, що станом на 7 червня українські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.
• Російські війська продовжували обмежені наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.
• Російські джерела продовжували стверджувати, що 7 червня українські війська здійснили наземний обстріл адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.
• Повідомляється, що російські та українські сили вступили в бойові зіткнення на заході Запорізької області.
• Російська влада продовжує обмежувати закордонні поїздки для військовозобов’язаних.
• Російські чиновники та окупаційна влада продовжують створювати програми патронату між російськими регіонами та окупованими територіями з метою інтеграції окупованих територій до Росії.
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Волфине, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківщині.
На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Зарічне, Ямполівка, Білогорівка, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне, Веселе та Никифорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Диліївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці, здійснив артилерійські обстріли Українська, Гострого, Максимільянівки, Георгіївки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське, Полтавка Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Токарівка, Садове, Білозерка Херсонської області та міста Херсон.
Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
Водночас, 6 червня, відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.
08.06.2023