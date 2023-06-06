469-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:34 Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідав центр Superhumans на Львівщині. Після спілкування із захисниками, які проходять реабілітацію та протезування, Клеверлі поділився враженнями від центру: "Це демонструє енергію рішучості цієї країни та народу. Українці неймовірно витривалі та дуже сильні". Британський міністр зізнався, що під час візиту він багато чого усвідомив, і поділиться своїми думками на міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 21-22 червня у Лондоні. "Ми обговоримо, що нам потрібно зробити, щоб підтримати вашу країну, коли вона оговтується від жахливої війни, яку принесла Росія", – сказав Клеверлі.

14:20 Президент України Володимир Зеленський звинуватив російські сили у провалі евакуації на лівому березі Дніпра. "Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій", – заявив Зеленський за підсумками селекторної наради на тему наслідків підриву Каховської ГЕС. Учасники засідання, зокрема, обговорили хід евакуації, термінове забезпечення питною водою, а також довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися із водосховища, та оцінку збитків і екологічної шкоди.

14:08 Вояки 406-ї бригади зафільмували на камеру дрона сім'ю, яка сховалася від великої води на даху будинку в окупованих Олешках і молила про допомогу. Пізніше безпілотник повернувся і передав людям пляшку води – більшого вантажу дрон узяти не може.

13:59 У селі Марʼянське на Дніпропетровщині фіксують масовий мор риби через падіння рівня води.



13:45 Сили оборони прораховували російський сценарій із підривом дамби Каховської ГЕС, заявила очільниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. "Ми усвідомлювали, що може бути така ситуація, і говорили про те, що треба підготувати, в тому числі, й населення. Але все ж таки відбулося це досить раптово. Ми відчували, що ворог нервується, що ворог не знає, звідки вже чекати того контрнаступу, і може вдатися до найбожевільніших кроків, як і сталося", – сказала Гуменюк. Відповідаючи на питання про стан ворожого угруповання на тимчасово окупованих територіях у прибережжі, Гуменюк повідомила: "Вони відійшли на різну відстань, в залежності від розливу води – від 5 км до 15 км повідтягували свої позиції. Але не припинили обстрілів правого берега – і безпосередньо під час евакуації та роботи груп поліцейських, рятувальників з місцевим населенням гатили по тих районах Херсона, які позаливало".

13:21 Суд присудив 15 років позбавлення волі зрадникові, який підіймав російський прапор над містом Вовчанськ Харківської області. Як повідомили у СБУ, 45-річний чоловік на прізвисько "Чиж" після тимчасового захоплення Вовчанська добровільно пішов на співпрацю з РФ і сподівався очолити Вовчанський район. "Чиж" брав участь у викраденні представників громади – встановлено, що саме за його наведенням у березні 2022 року російські загарбники вдерлися до будинку місцевого депутата та викрали його. Засуджений також забирав гроші у місцевих фермерів.

13:09 Опитані The New York Times інженерні та військові експерти підтверджують українську версію, що найімовірнішою причиною руйнування дамби Каховської ГЕС є вибух зсередини. Професор Грегорі Б. Бехер пояснив, що руйнування через напір води починається з земляної частини дамби, біля берегів. А Каховська дамба була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, що примикає до берега, який перебуває під контролем Росії.

12:53 На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр: "За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок із глибини для захисту. Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони".

12:31 Будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої росіянами Каховської ГЕС коштуватиме щонайменше EUR 1 млрд, для відновлення потрібно щонайменше п'ять років, повідомив голова ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, зазначивши, що після деокупації буде перекрито Каховське водосховище для відновлення необхідного рівня води та розпочато будівництво нової гідроелектростанції на тому самому місці.

12:17 Китайська влада серйозно занепокоєна ситуацією, що склалася внаслідок руйнування Каховської ГЕС, заявив представник МЗС КНР Ван Веньбінь, зокрема "гуманітарними, економічними та екологічними наслідками" цього інциденту.

11:54 На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися на флангах, росіяни втрачають свої позиції, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

11:25 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

6 червня 2023 року перед 3-ю годиною ночі за місцевим часом частково завалилася контрольована Росією Каховська дамба. До 12:00 усю східну частину дамби та більшу частину гідро- та комунальної інфраструктури було знесено. Рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим перед обвалом, що призвело до затоплення особливо великим об’ємом води нижче за течією. Запорізька атомна електростанція, розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі. Конструкція дамби, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткові повені.

11:08 «Укренерго» разом з «Укргідроенерго» опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС, повідомили в компанії. Змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище, аби зменшити затоплення.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

Експорт у Польщу здійснюється з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини – з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.

Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження мереж обленерго на Сумщині. Також ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

10:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 141 населений пункт на території 9 областей України, підтверджено ураження 75 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинуло 5 цивільних осіб та 2 поранено, кількість жертв уточнюється.

10:21 Терактом на Каховській ГЕС Росія продемонструвала, що захоплені землі їй не належать, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу. "Це терористичний акт проти об'єктів критичної інфраструктури України, метою якого є спричинення якомога більшої кількості жертв серед цивільного населення та максимальних руйнувань. Вдаючись до тактики випаленої землі, або в цьому разі до тактики затопленої землі, російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить і вони не в змозі утримувати ці землі", – сказав Кислиця. Дипломат звернув увагу на те, що теракт на Каховській ГЕС раніше активно обговорювався на рівні окупаційних військ у Херсонській області, пропагандистів на російському телебаченні та в МЗС РФ, і це свідчить про те, що він був спланований заздалегідь. У відповідь на закиди постпреда Росії при ООН Васілія Нєбєнзі, який звинувачував Україну в підриві греблі, Кислиця зауважив, що ця заява є "передбачувано брехливою". "Ми спостерігаємо той самий прийом – звинувачення жертви у власних злочинах. Мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечувала свої воєнні злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, на Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу", – вказав постпред.

10:13 У місті Нова Каховка, розташованому впритул до зруйнованої ГЕС на Дніпрі, вода почала спадати.

09:59 Станом на ранок на правобережжі Херсонщині затоплено 1852 будинки, повідомляє обласна адміністрація. З осель евакуювали 1457 мешканців (на 06:00), зокрема з мікрорайону Корабел – 1286 осіб. Евакуація проводилась і вночі – люди чекали порятунку просто на дахах будинків та автівок.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 212 030 (+880) осіб, танків – 3873 (+13) од., бойових броньованих машин – 7560 (+17) од., артилерійських систем – 3640 (+37) од., РСЗВ – 594 (+4) од., засобів ППО – 352 (+1) од., літаків – 314 (+1) од., гелікоптерів – 299 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7) од., крилатих ракет – 1171 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6349 (+17) од., спеціальної техніки – 492 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

113,3% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

43,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

105,8% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

118,1% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

53,3% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,1% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень).

09:11 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Пошкодження дамби Каховської ГЕС вранці 6 червня призвело до масового підтоплення дельти Дніпра, заболочених угідь річок, лиманів і прибережних населених пунктів Херсонської області.

• Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) і українські чиновники заявили, що падіння рівня води в Каховському водосховищі не повинно вплинути на безпеку Запорізької атомної електростанції.

• Українські чиновники заявили, що російські війська навмисно зруйнували дамбу ГЕС, але припустили, що російські військові не підготувалися до наступного затоплення.

• Російські офіційні особи звинуватили українські війська в руйнуванні дамби ГЕС і використали ці звинувачення для посилення зусиль, спрямованих на те, щоб представити українські напади в інших частинах України як невдачі.

• ISW ще не виявила чітких доказів того, що сталося на ГЕС 6 червня, і тому не може запропонувати незалежну оцінку відповідальності на момент публікації цього повідомлення. Заяви офіційних осіб США та Європи загалом узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни, незважаючи на пошкодження їхніх власних підготовлених оборонних позицій і сил, мають більший і чіткіший інтерес у затопленні нижньої течії Дніпра, ніж українці.

• Російські війська в ніч з 5 на 6 червня завдали чергового масштабного ракетного удару по території України.

• Російські джерела стверджували, що станом на 6 червня проукраїнські Російський добровольчий корпус та "Легіон свободи Росії" зникли з прикордонного населеного пункту в Бєлгородській області.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин продовжив прямо погрожувати міністерству оборони Росії та російському військовому командуванню, якщо вони не виконають його вимоги щодо більшої незалежної армії та політичного впливу в Росії. Він пригрозив, що ПВК "Ваґнер" "піде на Бєлгород" без чіткого дозволу російського міноборони, якщо російське військове командування не "звільнить" прикордонні райони Бєлгородської області від різних російських проукраїнських угруповань, що діють на російській території, і не покращить ситуацію в Шебекіному.

• Українські офіційні особи запевнили, що пошкодження дамби та подальше затоплення не завадять українській підготовці до контрнаступу.

• Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували наземні атаки на північ і південний захід від Бахмута, а російські сили продовжували обмежені наступальні операції вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Українські війська продовжили наземні обстріли на південному заході Донецької та на сході Запорізької областей.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин заявив, що російська 72-га окрема мотострілецька бригада входить до складу 6-ї нерегулярної дивізії.

• Російські чиновники й окупаційна влада продовжують намагатися використовувати інфраструктурні проєкти для інтеграції окупованих територій до Росії.

08:33 Рівень води внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС збільшиться на метр упродовж 20 годин, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

08:25 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:20 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: