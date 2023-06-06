У Німеччині судять фанатку Путіна.

Вона виступала за підтримку аґресивної війни проти України

В окружному суді німецького міста Кьольна у вівторок, шостого червня, розпочався судовий процес над російською активісткою Оленою Колбасніковою за публічне схвалення російського вторгнення в Україну. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Її звинувачують за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН («схвалення злочинів»).

За словами представника суду, Колбасніковій, зокрема, інкримінують те, що під час проросійської демонстрації восьмого травня 2022 року вона висловилася на підтримку аґресивної війни проти України. У разі доведення провини їй загрожує до трьох років позбавлення волі або грошовий штраф.

У 2022 році Колбаснікова, яка мешкає в Кьольні, організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку Росії, пізніше вона була співорганізатором інших проросійських акцій. На початку травня цього року проросійська активістка об'єдналася з німецькими правими радикалами. Разом із ультраправими політиками Маркусом Байзіхтом (Marcus Beisicht) і Андре Поґґенбурґом (André Poggenburg) вона стала співкерівницею нового руху під назвою Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit («Пробудження миру, солідарності, справедливості»). Усі троє співзасновників брали участь у проросійській демонстрації в Кьольні шостого травня 2023 року. Поґґенбурґ раніше був одним із провідних функціонерів у праворадикальній партії «Альтернатива для Німеччини», але 2019 року пішов із неї після низки зроблених ним заяв расистського характеру.

За повідомленням німецького інформаційного порталу t-online, Колбаснікова разом зі своїм чоловіком, який працював на летовищі Бонн/Кьольн, збирали гроші для російської армії та восени 2022 року особисто передали військовий товар російським бойовикам на Донбасі.

Уродженка Дніпра Колбаснікова звинувачення на свою адресу відкидає і вважає себе жертвою переслідувань з боку німецької влади, скаржиться, що її «відданість миру та правді» криміналізують. ЗМІ в Німеччині часто називають її «путінською фанаткою» або «членкинею фан-клубу Путіна». Цікаво, що брат підсудної у коментарі для інформаційної аґенції Reuters запевнив, що далеко не всі в родині підтримують її позицію.