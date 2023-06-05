468-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:29 Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола обурена вибухом на Каховській ГЕС. "Це злочин проти людяності. Воєнний злочин, який ми не можемо залишити без відповіді", – зазначила Мецола.

16:10 Підрив греблі Каховської ГЕС є свідченням варварської суті російської агресії проти України, заявив речник ЄС Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі. "Руйнування греблі у Новій Каховці є атакою на цивільну інфраструктуру та мирне населення нового, безпрецедентного рівня. Євросоюз рішуче засуджує цю варварську атаку проти такого важливого елементу інфраструктури, що має жахливі гуманітарні наслідки та наслідки для довкілля. Очевидно, що це відбувається в контексті злочинної російської агресії проти України, під час якої Путін не вагається застосовувати як зброю холод, голод та енергетику, грає у небезпечну ядерну гру з атомними станціями в Україні. Це нова ескалація, яка демонструє всю жахливу та варварську суть російської агресії проти України", – заявив Стано.

15:52 Військове командування України завчасно передбачало можливий підрив росіянами Каховської ГЕС, тож дії ворога не зашкодять наступу сил оборони, заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. "Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води. Зараз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях. Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", – запевнив Наєв.

15:33 У Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти РФ щодо Криму та Донбасу. Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у виступі наголосив на черговому акті терору Росії – підриві ГЕС у Новій Каховці. "Росія не може перемогти нас на полі бою. Тому вона атакує цивільну інфраструктуру, щоб спробувати заморозити нас задля покори. Сьогодні дії Росії – це дії держави-терориста, агресора. Але такі дії не виникли на порожньому місці. Вони є трагічним, але логічним результатом ситуації, на яку ми звернули увагу цього Суду ще в 2017 році”, – сказав Кориневич.

15:09 Речник МЗС України Олег Ніколенко розритикував ООН через ранковий твіт про відзначення "дня російської мови". "Російські командири російською мовою давали наказ підірвати Каховську дамбу. Який день, щоб в ООН святкувати російську мову!" – прокоментував Ніколенко. Твіттер-аккаунт МЗС України опублікував ілюстрацію, стилізовану під абетку, зі словом "терор" російською мовою.

14:50 "Схеми" опублікували супутникове фото зруйнованої Каховської ГЕС, зняте Planet Labs.

14:29 Комісія Міністерства культури завершила роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської лаври, заявив міністр Олександр Ткаченко. Московський патріархат має покинути монастир упродовж трьох діб. Сьогодні представники монастиря відмовилися через канцелярію прийняти акт прийому-передачі державного майна, тож заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі. "У випадку відмови – буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповіднику у користуванні майном", – запевнив Ткаченко.

14:15 У зонах підтоплення в Херсонській області виникла підвищена небезпека через неконтрольоване зміщення вибухонебезпечних предметів, заявила Державна спеціальна служба транспорту. "Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками", – застарегли у ДССТ.

14:03 На території Білорусі наразі перебувають близько пів тисячі російських військових, решту – перекинули воювати на схід України, для поновлення бойового складу ворог переміщуватиме з РФ до Білорусі чергову партію мобілізованих, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

13:36 Російські загарбники планували підрив Каховської ГЕС давно, рівень води був максимально піднятий для створення великої хвилі й затоплення великої території, зазначила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна: "мета росіян - це вдарити по українському агросектору, перетворити Південь на пустелю, і створити кризу в системі світової продовольчої безпеки. Вони хочуть прибрати Україну, як конкурента, зокрема, в Африці, шантажуючи світ голодом. Також вони прагнуть зробити максимум для того, що український Південь був економічно розбитий тоді, коли ми його повернемо."

13:16 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурений наративами іноземних медій із тезою "Київ і Москва звинувачують один одного у руйнуванні Каховської дамби". "Це ставить факти та пропаганду в один ряд. Україна переживає серйозну гуманітарну та екологічну кризу. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру «не все так однозначно»", – наголосив Кулеба. Голова МЗС назвав підрив ГЕС "жахливим воєнним злочином", "однією з найбільших технологічних катастроф у Європі за десятиліття". Він підкреслив, що "навмисне та давно сплановане руйнування Росією Каховської дамби призводить до регіонального екоциду, і цілі екосистеми зазнають незворотної шкоди. Україна вимагає засудити дії РФ.

13:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

12:35 Рада національної безпеки та оборони доручила провести евакуацію цивільних із зон ризику на Херсонщині та забезпечити питною водою населені пункти, які залежать від Каховського водосховища. Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн. Україна ініціює засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС, звернеться до міжнародних природоохоронних організацій та Міжнародного кримінального суду.

12:29 Управління стратегічних комунікацій ЗСУ запевняє, що руйнування Каховської ГЕС не вплине на український контрнаступ. "Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України. Україна готова відновлювати та відбудовувати звільнені від російської агресії території", – йдеться у коментарі.

12:16 За тиждень до вибуху на Каховській ГЕС влада РФ дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів на окупованих і анексованих територіях. Постанова набула чинності 31 травня.

У постанові уряду №873 "Про особливості застосування на територіях ДНР, ЛНР, Запорізької області та Херсонської області положень законодавства Російської Федерації у сферах промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів і забезпечення безпеки гідротехнічних споруд" є останній, десятий, пункт про аварії: "До 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичних актів, не проводиться".

У документі також є пункти про те, що до 1 вересня 2023 року і до 1 березня 2024 року на об'єктах у "ДНР, ЛНР", у Запорізькій і Херсонській областях не застосовують частину пунктів федерального закону "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" і "Про безпеку гідротехнічних споруд".

12:04 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні 48 годин на численних ділянках фронту, включно з тими, де кілька місяців було відносно спокійно, відбулося значне посилення бойових дій. Водночас ворожнеча між "групою Ваґнера" та міноборони Росії досягла безпрецедентного рівня. Власник "Ваґнера" Євґєній Пріґожин вперше заявив, що армія навмисно застосувала вогонь на ураження проти підрозділів "Ваґнера". Після сутички "Ваґнер", ймовірно, затримав командира бригади російської армії. Більшість сил "Ваґнера" наразі виведені з Бахмута. Оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "Ваґнер" буде підкорятися міноборони, стане ключовим фактором конфлікту протягом наступних тижнів.

12:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські й українські офіційні особи сигналізують про початок українського контрнаступу. ISW спостерігає зростання бойової активності на різних ділянках лінії фронту, але не буде спекулювати щодо мети, ваги чи фокусу українських контрнаступальних операцій. Успішна контрнаступальна операція може зайняти дні, тижні або навіть місяці, перш ніж її результат стане повністю ясним, і протягом цього часу російські джерела можуть неправдиво стверджувати про її невдачу.

• Українські сили провели обмежені успішні наступальні дії на північ і південний захід від Бахмута.

• У проукраїнському Російському добровольчому корпусі заявили, що станом на 5 червня вони продовжують діяти в прикордонному з Росією населеному пункті Бєлгородської області.

• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що чеченські сили готові захищати від рейдів у Бєлгородській області, ймовірно, частково для того, щоб утримати свої сили від бойових дій в Україні.

• Російський Чорноморський флот намагається пом'якшити логістичні ускладнення в окупованому Криму шляхом переміщення ресурсів на материкову частину Росії.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин продовжує намагатися загострити розбіжності між "групою Ваґнера" та міністерством оборони Росії.

• Російські мілблогери занепокоєно відреагували на відео підполковника Веневітіна, вказавши, що кілька відомих провоєнних голосів дедалі більше стурбовані розколом між "Ваґнером" та міноборони.

• Повідомляється, що російські війська провели безуспішні розвідувальні операції на північний схід від Харкова і продовжили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Авдіївка–Донецьк.

• Українські сили продовжували наземні атаки в західній частині Донецької та східній Запорізькій областях і досягли подальших обмежених тактичних успіхів.

• Українські війська продовжують обстрілювати тилові позиції Росії на півдні України.

• За повідомленнями, Іран підписав з Росією контракти на постачання боєприпасів на суму близько 1,74 млн доларів для використання Росією в Україні.

• Українські та білоруські джерела вказували, що Білорусь причетна до примусової депортації українських дітей.

11:47 Частина Херсона може потрапити у зону катастрофічного затоплення, заявив голова міської військово-цивільної адміністрації Роман Мрочко. Рівень води може піднятися вище п'яти метрів. Міська влада оприлюднила інформацію про точки збору людей для евакуації. Годину тому Мрочко інформував про загрозу можливого підтоплення мікрорайону Корабел та району Річкового порту; також частково можливе підтоплення Антонівського та Садівського старостинських округів. Іще раніше він писав, що в Херсоні вже затоплено райони Гідропарку та Нафтогавані.

11:38 Підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни, загроз для стабільності електропостачання немає, виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої ЗАЕС немає. Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію.

Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.

Через падіння уламків збитих під час нічної атаки ракет зафіксовано пошкодження ліній електропередачі в Києві та Київській області, тривають відновлювальні роботи. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 1031 МВт·год. Експорт до Польщі – 1800 МВт·год.

11:29 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 144 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 150 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинуло 3 особи та 21 поранено, кількість жертв уточнюється.

11:17 Взимку Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів писало: падіння рівня води нижче рівня 13,2 метра може спричинити припинення охолодження реакторів ЗАЕС із ризиком ядерної катастрофи, падіння води ще на 10 сантиметрів – позбавити близько мільйона людей доступу до питної води; розпочнеться масовий мор риби, птахів; позначка в 12,7 м стане загрозою для обміління водосховища, що призведе до знищення біорізноманіття прилеглих територій та екологічної катастрофи.

11:10 Місто Нова Каховка, розташоване біля знищеної ГЕС, затоплено. Леґітимний міський голова Володимир Коваленко повідомив, що ще на світанку в місті були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплено кав'ярні, дитячий майданчик. Підійшла вода і до Дніпровського проспекту. Інформація з окупованого міста надходить дозовано. Російські медії публікують фото з лебедями, які плавають центральними вулицями.

10:59 Околиці Одрадокам'янки. Вода відрізає шляхи евакуації.

10:51 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав знищення Каховської ГЕС терористичним актом і закликав притягнути Росію до відповідальності. "Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", – наголосив голова уряду.

10:38 Президент України Володимир Зеленський прокоментував підрив дамби: "Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну".

10:29 Станом на 10:00 з Херсонщини евакуювали 742 особи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вода прибуває. Становище ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває – це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають шляхи. У зоні потенційного затоплення перебуває близько 80 поселень, і більшість із них – під росіянами.

10:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 211 150 (+800) осіб, танків – 3860 (+12) од., бойових броньованих машин – 7543 (+20) од., артилерійських систем – 3603 (+36) од., РСЗВ – 590 (+6) од., засобів ППО – 351 (+2) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 299 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23) од., крилатих ракет – 1171 (+35) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6332 (+20) од., спеціальної техніки – 489 (+5) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

113,0% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

43,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

105,5% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

116,9% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

53,0% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

25,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,0% засобів ППО (з них 1,3% за минулий тиждень).

10:01 Внаслідок падіння уламків збитих силами протиповітряної оборони об'єктів, випущених вночі росіянами, пошкоджено низку об'єктів, жертв немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Є пошкодження одного багатоквартирного будинку, вісьмох приватних, декількох офісних будівель, магазину, будівлі одного з медичних закладів області, лінії електромереж кількох гаражів та 27 приватних автомобілів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації.

09:55 Вночі між 00:30 а 04:00 росіяни з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено всі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування «Центр».

09:41 Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилися приблизно 16 тисяч осіб, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі інформаційного телемарафону.

09:31 Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає після підриву російськими військами машинного залу зсередини, заявили в ПрАТ "Укргідроенерго". За попереднім прогнозом компанії, очікується спрацювання водосховища протягом наступних чотирьох днів.

09:20 Вчинений вночі підрив росіянами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована, заявили в НАЕК "Енергоатом": "Унаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої ЗАЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 08:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції. Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема МАГАТЕ."

09:11 У зв'язку з підривом дамби Каховського водосховища Президент України Володимир Зеленський скликає екстрене засідання Ради національної безпеки України, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

09:07 Російськими військами здійснено підрив Каховської ГЕС, повідомило Оперативне командування "Південь". Рівень у водосховищі швидко падає, приблизно 15 сантиметрів на годину. У населених пунктах Херсонщини, де відбувається затоплення, проводиться евакуація автобусами, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: