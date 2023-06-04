467-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:55 Головне управління розвідки повідомило про те, що проєкт Black Box, створений у співпраці ГУР із волонтерами "Повернись живим" та Ігоря Лаченкова, завдав росіянам збитків на понад 700 мільйонів доларів. "Результати роботи «Black Box» можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території. 👉 Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях", – похвалилися в ГУР.

11:39 Легіон "Свобода Росії" оприлюднив відео зі знищенням дронами двох ворожих танків, однієї БМП-3 та однієї БРДМ російської армії у районі КПП "Шебекіно". Легіонери стверджують, що зйомка велася цієї ночі.

11:12 Міністерство оборони Росії повідомило про "початок крупномасштабного українського наступу", який почався 4 червня на п'яти ділянках фронту. Натомість Центр стратегічних комунікацій ЗСУ заявив, що росіяни активізують свої інформаційно-психологічні операції, зокрема, "будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська". "Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", – застерегли у Страткомі.

10:51 Засновник ПВК "Вагнер" Євґєній Пріґожин оголосив про затримання командира російської 72-ої мотострілецької бригади Романа Веневітіна – "вагнерівці" звинувачують його в замінуванні шляхів відступу під Бахмутом і у стрілянині. Прес-служба Пріґожина оприлюднила відео допиту Веневітіна; на відео в нього перебитий ніс.

10:37 Є ознаки того, що російські війська морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу і панікують, повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону: "Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ, і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму. Ми постійно спостерігаємо їхні маневри — росіяни нервуються й не залишаються стало в одному конкретному місці, а також постійно укріплюють оборонні споруди, в деяких випадках вдаються до дезертирства. Це все говорить про їхню морально-психологічну розхитаність".

10:22 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських односторонніх безпілотних літальних апаратів серії Shahed (OWA-UAV) проти України: це найінтенсивніше використання такої системи озброєнь донині. Ймовірно, Росія запускає так багато БПЛА OWA, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Навряд чи Росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала принаймні 90% БПЛА, що налітали, використовуючи переважно старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння. Росія, ймовірно, також намагається виявити і завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту. Однак Росія залишається дуже неефективною в ураженні таких динамічних цілей на великій відстані через погані процеси цілевказання.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 210 350 (+410) осіб, танків – 3848 (+11) од., бойових броньованих машин – 7523 (+1) од., артилерійських систем – 3567 (+12) од., РСЗВ – 583 (+1) од., засобів ППО – 349 (+5) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14) од., крилатих ракет – 1136 (+4) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6312 (+7) од., спеціальної техніки – 484 (+5) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

112,6% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

43,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

105,2% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

115,8% артилерійських систем (з них 4,0% за минулий тиждень),

52,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

24,9% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень).

09:12 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Ґладков відповів на вимогу РДК і ЛСР вести переговори про обмін російськими військовополоненими.

• Дисонансні російські відповіді та повідомлення про обмежений рейд у Бєлгородській області дозволяють припускати, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на ці обмежені транскордонні рейди.

• Обмежені рейди й обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають причиною критики російського військового керівництва.

• 4 червня російські війська знову обстріляли Україну з крилатих ракет і безпілотників іранського виробництва, що стало четвертим днем ударів по Україні.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин 4 червня заявив, що українські сили, можливо, відновили позиції на південному заході Бахмута, підтверджуючи неодноразові українські повідомлення про те, що українські сили зберігають позиції на південно-західній околиці міста.

• Українські та російські сили стверджували, що досягли обмежених територіальних здобутків на лінії Куп’янськ–Сватове.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі Бахмута та Мар’їнки.

• Українські сили здійснили локальні наземні атаки та, як повідомляється, досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької та східній Запорізькій областях.

• Міністерство оборони Росії подало проєкт урядової постанови, згідно з якою більше не потребуватиме явки особи в комісаріат для взяття на військовий облік.

• Російські чиновники продовжують використовувати схеми відпочинку й оздоровлення для депортації українських дітей з окупованих територій до Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: