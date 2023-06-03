Щонайменше 288 осіб загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії.

Це найбільша залізнична катастрофа в країні за останні чотири десятиліття.

 

 

Щонайменше 288 людей загинули та близько 900 отримали травми різної тяжкості внаслідок зіткнення кількох потягів у штаті Одіша на сході Індії у п’ятницю ввечері, другого червня. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Це найбільша залізнична катастрофа в Індії за останні чотири десятиліття. За оцінками місцевої влади, кількість жертв може зрости.

 

Швидкий потяг «Шалімар-Коромандель», який прямував з Калькутти до Ченнаї, близько сьомої вечора за місцевим часом зійшов з рейок, причому кілька вагонів опинилися на іншій колії, де проїжджав експрес «Есвантпур-Хаора». Той врізався в ці вагони, після чого, як повідомляють індійські чиновники, сталося ще одне зіткнення вже з вантажним потягом, який стояв на коліях.

 

До місця катастрофи прибуло вже понад 200 машин швидкої допомоги, на чергування додатково викликано більше 100 лікарів. Багато пасажирів, які вижили, за свідченнями очевидців, прийшли на допомогу тим, хто опинився в перевернутих вагонах. Місцеві автобусні компанії також допомагали транспортувати поранених пасажирів.

 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родичам загиблих та постраждалих. Він повідомив у Twitter, що на місці аварії ведуться рятувальні роботи та робиться все можливе, щоб постраждалі отримали потрібну допомогу.

 

В Індії одна з найбільших залізничних мереж у світі. Аварії на залізницях тут трапляються досить часто, незважаючи на те, що влада інвестує сотні мільйонів доларів у покращення інфраструктури. Наймасштабніша залізнична катастрофа в Індії сталася 1981 року, коли під час циклону в штаті Біхар переповнений пасажирський потяг злетів у річку, внаслідок чого загинуло щонайменше 800 людей.

03.06.2023

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