464-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:48 Петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Петицію 7 березня зареєстрував Юрій Шиян. Він закликав Шмигаля внести до Верховної Ради подання про звільнення Ткаченка через "неналежне виконання посадових обовʼязків" та "стагнацію у культурній сфері".

13:21 В Польщі розпочалась заміна дорожніх знаків з написанням Калінінграда на новий варіант – Крулевець, повідомила Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей Польщі.

13:01 Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає існує реальна можливість деокупувати Крим уже цього року. Ключовим чинником в успіху ЗСУ він називає брак достатнього озброєння у росіян. "Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці [де вони очікують], вони фактично розваляються. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони (російське командування, – Ред) і роблять, але ви не можете начаклувати танків і систем озброєнь, які їм потрібні", – сказав Воллес The Washington Post.

12:36 Внаслідок нічних обстрілів є пошкодження та технологічні порушення, були зафіксовані вимкнення кількох ліній електропередачі, повідомили в Міненерго. На Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів, під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії - пошкоджено тепломережу; без живлення залишилася шахта. На Харківщині через обстріли без електроенергії понад 13 тисяч споживачів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

Енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній. Комерційний імпорт електроенергії – 388 МВт·год, експорт до Польщі – 1000 МВт·год.

12:30 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 160 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 93 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:10 До "коаліції винищувачів" увійшло вже вісім країн, поінформував заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква. "Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції", – розповів Жовква "Європейській правді". Під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові Президент України разом із партнерами накреслили контури коаліції та домовилися про реальні кроки для прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16". Домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України.

11:49 Легіон "Свобода Росії" заявив про продовження боїв у Бєлгородській області РФ – антипутінські сили повідомляють про зіткнення з російською армією на околицях села Нова Таволжанка. У легіоні визнали, що "на жаль, є поранені легіонери – але свобода здобувається кров'ю". Силовики РФ ведуть невибірковий вогонь, в автомобілі обстріляли двох цивільних.

11:35 Суд наклав арешт на акції Оксани Марченко у семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині загальною вартістю 740 млн грн. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря, зазначили в СБУ.

11:14 Влада Смоленської області Росії заявила про атаку безпілотників на об’єкти паливно-енергетичного комплексу у селах Пересна і Диваси. Як стверджує російський ресурс Baza, дрони-камікадзе атакували нафтопереробну і газорозподільну станції. Про атаки дронів заявили також і представники влади Брянської та Курської областей.

10:51 Нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, відмовилася підтримати проєкт, який надавав дозвіл третім країнам на реекспорт зброї швейцарського виробництва до України.

10:28 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Вранці 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували Бєлгородську область Росії. У складній обстановці на полі бою літаки, схожі на безпілотні літальні апарати, вдарили по Бєлгороду (35 км вглиб території Росії), а після обстрілу з боку українських військ російська влада евакуйовувала цивільних осіб із прикордонного міста Шебекіно. Російські військові та внутрішні сили, ймовірно, досягли більшого успіху у стримуванні цього рейду, ніж попереднього разу. Однак, згідно з пресрелізом міноборони Росії, вони вдалися до розгортання повного спектру бойових засобів на власній території, в тім числі ударні вертольоти та важку термобаричну ракетну систему ТОС-1А. Тепер російське командування стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних реґіонах Росії чи посилити свої лінії в окупованій Україні.

10:20 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 208 910 (+540) осіб, танків – 3819 (+15) од., бойових броньованих машин – 7490 (+12) од., артилерійських систем – 3501 (+27) од., РСЗВ – 575 (+0) од., засобів ППО – 335 (+2) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6) од., крилатих ракет – 1107 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6267 (+28) од., спеціальної техніки – 465 (+7) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,8% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

43,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

104,5% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

113,6% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

51,6% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

23,9% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська в ніч з 31 травня на 1 червня та вдень 1 червня завдали чергову серію ракетних ударів по Україні.

• Повідомляється, що підрозділи загальноросійського проукраїнського Російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії» 1 червня здійснили черговий рейд у Бєлгородську область. Повідомлений розмір задіяних підрозділів указує на те, що ці операції за своєю доктриною є рейдами. Згідно з доктриною армії США, рейди – це невеликі штурмові операції, що передбачають швидке вторгнення на ворожу територію з метою отримання інформації, дезорганізації сил противника або знищення об'єктів. Рейди закінчуються запланованим відходом із вузько визначеного цільового району й не мають на меті встановлення довгострокового контролю над територією.

• Реакції російських офіційних осіб і мілблогерів на обмежений рейд у Бєлгородській області свідчать про те, що в російському інформаційному просторі триває підвищена тривога щодо війни в Україні. Деякі російські мілблогери використали ситуацію в Бєлгородській області для критики російського керівництва, а інші стверджували, що обмежені рейди є передвісниками українських контрнаступальних операцій. Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Іґорь Ґіркін стверджував, що посилення активності всередині Росії є наслідком того, що російські війська розтратили резерви восени 2022 року, російські чиновники не змогли перевести економіку на воєнний стан, а також рішення Кремля не вводити воєнний стан. Ґіркін стверджував, що ці невдачі змусили Україну зрозуміти відносну слабкість Москви, і припустив, що вони заохотили українські сили проводити операції в самій Росії. Ґіркін також стверджував, що Кремль, найімовірніше, відреагує на прогнозовані українські операції в Росії надто пізно і що до того часу підтримка у суспільстві російського керівництва зменшиться. Ще один мілблогер прямо розкритикував Путіна за те, що він робить вигляд, наче в Шебекіно все добре. Інші мілблогери стверджували, що рейди в Бєлгородській області є спробою України відвернути російські сили від важливих ділянок фронту в Україні до прикордонних регіонів перед потенційними українськими контрнаступальними операціями.

• 1 червня чеченські командири та чиновники розпочали узгоджену атаку на фінансиста "Ваґнера" Євґєнія Пріґожина, ймовірно, намагаючись підірвати привабливість його образу.

• Пріґожин відповів на нападки, заявивши, що продовжуватиме висловлювати свою думку, аж доки чиновники міноборони Росії будуть покарані за помилки в плануванні вторгнення в Україну.

• Чеченські нападки на Пріґожина можуть бути частиною зусиль Кремля з дискредитації та підриву авторитету керівника ПВК у той час, коли його війська відходять з лінії фронту.

• Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Сватового.

• Темпи наступальних дій Росії й України на Бахмутському напрямку станом на 1 червня залишаються низькими, російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак на південному напрямку.

• Держдума Росії відхилила законопроєкт, який передбачав надання пільг за мобілізацією кандидатам і докторам наук.

• Російська окупаційна влада оголосила, що реґіональні вибори на окупованих територіях відбудуться 10 вересня.

• 31 травня генпрокурор України Андрій Костін заявив, що в Україні розслідують понад 2900 злочинів проти дітей, скоєних російськими військовими.

09:44 Рішення щодо конкретних обсягів і механізмів підготовки українських пілотів ухвалять на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Кишиневі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

09:38 Внаслідок нічної ворожої атаки дронами та ракетами по Київщині поранено дитину і дорослого, пошкоджено автомобілі та п'ять приватних будинків: у трьох пошкодження незначні, вибито вікна, посічено фасади; у двох виникли пожежі, які ліквідовано, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

09:25 Вночі росіяни знову атакували Київ: спершу, біля 23-ї години, – 21 дроном-камікадзе «Shahed-136/131», заходячи з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а по 3-й годині – випущеними стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію 15 крилатими ракетами Х-101/Х-555, що, атакуючи Київ, заходили з північного напрямку, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з ППО складових Сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: